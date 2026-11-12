V Americe se dražila Tatra 613 československé záchranky. Majitel slušně vydělal
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Vzácný sanitní speciál Tatra 613 SV se z československých silnic dostal až do amerického muzea, odkud nedávno zamířil do soukromých rukou. Poslední majitel ale vzácný osmiválec dlouho neohřál – už po dvou měsících ho poslal znovu do aukce a přišel si na dvojnásobek.
Automobily vyrobené na území Československa nejsou za oceánem z pochopitelných důvodů běžné. Několik jich najdeme v tamních muzeích, zejména v nashvillském Lane Motor Museu v Tennessee. Tam po ukončení aktivní služby skončila také Tatra 613 československé záchranky, která se před pár dny úspěšně vydražila na aukčním portálu Bring a Trailer.
Sanitní vůz (zkráceně T613 SV) není zcela běžnou karosářskou variantou ani v tuzemsku. Oproti standardnímu modelu měl prodloužený rozvor o 540 mm, což vyústilo v celkovou délku 5,53 metru. Kvůli specifické nástavbě byl logicky také mnohem vyšší než standardní vůz (2,11 m bez majáku a až 2,31 metru s majáky).
Projekt sanitního vozu vznikl z nařízení zvýšit odbyt modelu 613. Komfortní podvozek k přestavbě na sanitní vůz přímo vybízel, osmiválec o objemu 3,5 litru uložený nad zadní nápravou už nikoli. Ne kvůli výkonu, sanita tehdy dosahovala rychlosti přes 150 km/h a byla ve své době nejrychlejším zdravotnickým vozidlem u nás, ovšem uložení limitovalo využitelnost zadní nástavby. Nepomáhala ani vysoká spotřeba, kterou jsou tyto vozy proslulé. Osmiválec si řekl klidně o 20 litrů na 100 km.
Aukce uvádí výrobu konkrétního kusu v roce 1980, znalí ale vědí, že první sanitní přestavba byla dokončena až v roce 1990 – uvedený rok výroby pravděpodobně odpovídá vozidlu, které bylo pro přestavbu využito. Z důvodu pozdního uvedení na trh se dle dostupných zdrojů stihlo vyrobit jen 23 kusů, včetně prvních dvou exemplářů, které využívaly sériové boční dveře a okna.
Pod kapotou sanity zůstal vzduchem chlazený motor V8 o objemu 3,5 litru s rozvodem DOHC, umístěný vzadu. Dle údajů výrobce disponoval jako nový výkonem 166 koní a točivým momentem 270 Nm. Pracoval ve spojení se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Za 14" ocelovými disky se na obou nápravách skrývají kotoučové brzdy a díky umístění motoru nechybí přední zavazadlový prostor.
Pro sanitu jsou specifické modré výstražné majáky, siréna, rozhlasové zařízení, zadní dveře pouze na straně spolujezdce a větrací otvory v zadních sloupcích specifické nástavby. Ta měla ocelový skelet, vnější plechový plášť a tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu s vnitřním obložením z ABS. Kromě ležícího pacienta se do sanity vešli celkem čtyři pasažéři. Ti vpředu měli k dispozici sedadla čalouněná červenou látkou, kazetové autorádio, CB vysílačku a interkom.
Zadní prostor měl vlastní benzinové topení a samostatný okruh větrání. Kvůli uložení motoru je v něm umístěna vyvýšená plošina s dekorem dřeva. Nechybí sedadlo pro zdravotnický personál (čalouněné černým a béžovým vinylem), sklopné sedátko, výsuvná nosítka, úložné skříňky, stropní osvětlení a výklopné střešní okno.
Americké muzeum s tamní největší sbírkou vozidel Tatra se letos v září rozhodlo exemplář odprodat do soukromých rukou. Vydražil ho stávající majitel za 7700 dolarů (přibližně 170.000 korun). Ani ne po dvou měsících vlastnictví ji ale na jiném aukčním portálu prodal bezmála za dvojnásobek, konkrétně 15.501 dolarů (přibližně 340 tisíc korun).
Pro srovnání, v Česku se ceny modelu 613 pohybují od 60.000 korun za nepojízdný vrak po 1,65 milionu za extrémně zachovalou variantu Special. Žádná sanita bohužel aktuálně na prodej není, poslední dohledatelný inzerát je datován před 14 lety a prodejce tehdy žádal 200.000 korun za nepojízdný exemplář.
Import do Spojených států navíc dnes stojí klidně čtvrt milionu, tudíž pokud by si ji nový majitel chtěl nechat za oceánem, může být se svým nákupem spokojený, i když před dvěma měsíci by jej tatrovka vyšla na polovinu. A to i přesto, že jediným zmíněným servisním úkonem byla výměna motorového oleje před opuštěním muzea.
Jenže příběh je ještě trochu zajímavější – Tatru, která má složitě vyřízený technický průkaz „Clean Title“ na Floridě, totiž zakoupil uživatel schovaný pod přezdívkou CZDaniel, který ve svém posledním komentáři píše: „Původní registrace této Tatry v České republice byla VSE 6767. Jsem nesmírně rád, že se vrací domů.“ Zda vůz skončí v soukromé sbírce, nebo bude k vidění na veřejnosti, zatím není jasné.
Zdroje: Bring a Trailer, Jan Tuček: Sanitky Tatra 613, RájVeteranů