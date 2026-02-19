V Česku proběhnou Nissan Days. Přinesou akční ceny a výbavy pro modely Qashqai, X-Trail a Juke
S koncem února budou u autorizovaných prodejců probíhat tradiční Nissan Days. Kromě akčních cen jde také o příležitost vyzkoušet a porovnat tři odlišná SUV značky.
Od 26. února do 14. března probíhá u autorizovaných prodejců značky Nissan akce Nissan Days. V praxi to znamená jediné: tři klíčová SUV modely jsou dostupné ve speciálních edicích, s atraktivní výbavou a možností výhodného financování. Součástí budou i dny otevřených dveří a možnost testovacích jízd.
Nissan Qashqai
Qashqai je aktuálně nejvšestranějším modelem značky. Nabízí dost prostoru pro rodinu, pohodlně naladěný podvozek a zároveň stále kompaktní rozměry do města. Modernizovaná verze je tišší a působí vyspěleji, přesto si uvnitř zachovává klasické ovládání, takže člověk nic zbytečně nehledá. Jde o jeden z nejúspěšnějších crossoverů své třídy.
Na výběr je provedení Mild Hybrid (103/116 kW) nebo varianta e-POWER (140 kW), tedy sériový hybrid, kde spalovací motor slouží jako generátor pro elektromotor. Vůz tak dokáže jezdit se spotřebou kolem 4,5 litru benzinu na 100 km.
Během Nissan Days je k dispozici limitovaná výbava Smart Edition za 699.990 Kč s automatickou převodovkou a paketem Cold Pack zdarma (vyhřívaná přední sedadla, čelní sklo a volant).
Nissan X-Trail
X-Trail je aktuálně vlajkovou lodí mezi SUV značky. Tahákem je velký vnitřní prostor a možnost sedmimístné konfigurace. Na první pohled působí robustně, ale za volantem překvapí také lehkostí a kultivovaností. Na výběr je mild hybrid (120 kW) i sériový hybrid e-POWER (150/157 kW). Zvolit lze i pohon všech kol.
Limitovaná Family Edition startuje na 799.990 Kč a přidává sadu zimních kol zdarma i rozšířený Comfort Pack – třízónovou klimatizaci, vyhřívání předních i zadních sedadel, vyhřívaný volant, čelní sklo a sluneční clony pro zadní pasažéry. Pro náročnější klientelu je připravena také maximálně vybavená verze Business Class Edition.
Nissan Juke
Juke je menší crossover, který si zájemci pořizují především do města, či naopak na venkovské použití s množstvím kratších tras. Designove rozhodně míří na řidiče, kteří nechtějí splynout s davem. K dispozici je benzinová i hybridní varianta. Limitovaná City Edition začíná na ceně 469.000 Kč.
Na svou třídu nabídne slušnou prostornost, kvalitní zpracování a příjemně starosvětský interiér plný klasických tlačítek. Základem motorizací je jednolitr o výkonu 84 kW, silnější hybridní technika (105 kW) znamená v tomto případě povedené ústrojí E-Tech od Renaultu.
Akční výbava a financování
Všechny tři modely jsou během Nissan Days dostupné ve zvýhodněných edicích s atraktivní výbavou, jak jsme popsali výše. Klíčovým benefitem je také možnost financování nulovým s úrokem a také nabídky operativního leasingu. Akce je časově omezená do 14. března, takže pokud vás některý z modelů zaujal, vyplatí se domluvit si testovací jízdu co nejdříve.
Vedle SUV nabízí značka i lehké užitkové vozy, například Nissan Interstar (nově také jako chassis, sklápěč či valník) a Nissan Townstar ve verzích Combi i Van. Letos navíc dorazí elektrifikované novinky v podobě nových generací modelů Nissan Micra a Nissan Leaf.
Zdroje: Nissan