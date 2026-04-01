V Česku se budou vyrábět mercedesy. V Chebu vznikne závod za osm miliard
Mercedes-Benz Trucks plánuje postavit v Česku výrobní závod s kapacitou 25 000 vozů ročně. Vznikne tím až 1100 nových pracovních míst.
V západních Čechách, konkrétně u Sokolova má už nějaký čas vývojové centrum automobilka BMW. Nyní o kousek dále, v Chebu plánuje „rozvinout stan“ také konkurenční Mercedes-Benz Trucks. Jak už název napovídá, nepůjde o výrobu osobních mercedesů, ale užitkových. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) projekt označil za jednu z nejvýznamnějších investic v Česku. Přinese podle něj 31 miliard korun do hrubého domácího produktu (HDP), dalších 14 miliard půjde do veřejných rozpočtů.
S výstavbou areálu, který bude na ploše 65 hektarů, by se mělo začít do konce příštího roku, zahájení výroby se plánuje do roku 2030. Havlíček upozornil, že projekt není podpořený žádnou investiční pobídkou. Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS) vytvořila společný projekt s městem Cheb za podpory kraje, do kterého se vložily pozemky. Stát tyto pozemky zasíťuje a odprodá je investorovi s tím, že z utržených peněz za ně městu zaplatí 1,43 miliardy korun.
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN), který započal jednání s investorem a vedením Chebu, chystaný projekt ocenil a uvedl, že investice přispějí k rozvoji Karlovarského kraje.
Cheb díky této investici získá dvě miliardy korun v následujících letech a dalších 300 milionů korun na posílení železničního terminálu. Starosta města Jan Vrba (ANO) očekává kromě peněz za prodej pozemků i státní offsetové programy na rozvoj bydlení, dopravy a školství. Podle zástupců samosprávy by se tyto programy měly zaměřit zejména na oblasti, které by podpořily příchod nových zaměstnanců a obyvatel do Chebu a okolí, ale i dostupnost Chebu pro zaměstnance z regionu. Podporu projektu slibuje prostřednictvím hejtmana Petra Kubise (ANO) i Karlovarský kraj.
Karlovarský kraj patří dlouhodobě k regionům s nejnižší průměrnou mzdou a nezaměstnaností vyšší, než je republikový průměr. Průměrná hrubá mzda v kraji byla loni podle Českého statistického úřadu 42.049 korun, průměr v ČR byl 49.215 Kč. Ministerstvo v tiskové zprávě uvedlo, že Daimler Truck by měla nabídnout mzdy o 20 procent vyšší, než je krajský průměr.
Podle Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje by příchod silného investora mohl být impulsem pro rozvoj celého regionu. Na investice do přípravy a stavby závodu by mohly navazovat investice do infrastruktury. Komora uvedla, že by to mohlo pomoci i s rozvojem školství a přilákat nové firmy nebo dát šanci pro spolupráci těm místním.
Vrba podotkl, že zásadní bude i možný příchod subdodavatelů. "Už jsem měl jednání s ředitelem CzechInvestu, který už tady začíná prověřovat volné zasíťované pozemky, protože tady jsou přípravy menších průmyslových zón," uvedl. V samotné průmyslové zóně zůstane část pozemků neobsazených, takže je mohou využít také dodavatelé Mercedesu.
Strategický podnikatelský park Cheb, do něhož výrobce trucků míří, vzniká jako společný podnik státu a města na ploše 142 hektarů, z toho 131 hektarů je ve vlastnictví města. Jen náklady na přípravu infrastruktury pro budoucí park se odhadují na čtyři až pět miliard korun ze státních zdrojů.
Podle automobilového experta EY Petra Knapa je pozitivní, že půjde i o výrobu vozidel s alternativními pohony. "Investice do v Česku méně zastoupeného odvětví a z pohledu evropské konkurenceschopnosti perspektivnější výroby nákladních vozů je velmi dobrá zpráva. I z pohledu příležitosti pro dodavatele," řekl ČTK. Nákladní auta v Česku v současnosti vyrábí pouze automobilka Tatra Trucks ze skupiny CSG. Její produkce loni klesla o 11,4 procenta na 1349 nákladních vozidel.
Společnost Daimler Truck se koncem roku 2021 oddělila od německého automobilového koncernu Daimler a vstoupila na burzu. Koncern Daimler se následně přejmenoval na Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vlastní asi třetinu akcií Daimler Truck. V loňském roce uzavřela strategického partnerství s americkou zbrojovkou General Dynamics Land Systems (GDLS), která se zabývá výrobou tanků a dalších vojenských vozidel, čímž rozšířila své zbrojařské aktivity.
Automobilky již v Česku investovaly do svých závodů desítky miliard korun. Řadí se mezi ně například Toyota v Kolíně, Hyundai v Nošovicích, BMW nedaleko Sokolova nebo výrobce pneumatik Nexen na Lounsku. Částku v řádu stovek miliard v uplynulých třech dekádách vložil také koncern Volkswagen do Škody Auto, tyto investice byly ale rozloženy do delšího času.
Zdroj: ČTK
Foto ČTK