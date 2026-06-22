V Česku vzniklo nové závodní vozidlo. Váží jenom 25 kilogramů!
S vozidlem budou studenti z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) soutěžit na mezinárodních závodech v úsporné jízdě Shell Eco-marathon Europe.
Auto s díly vytisknutými na 3D tiskárně a karbonovým podvozkem dnes tým Green Gliders v Praze představil novinářům. Závodu se zúčastní podruhé. Cílem je ujet co největší vzdálenost na jeden litr paliva či na jednu kilowatthodinu. Letos se závod koná od 24. do 28. června na Silesia Ringu v Polsku.
Shell Eco-marathon je závod pro mladé konstruktéry, kteří navrhují a staví inovativní vozidla zaměřená na energetickou efektivitu. Nejlepší týmy dokážou ujet více než 2500 kilometrů na jeden litr paliva. Vysokoškoláci z týmu Green Gliders loni při premiérové účasti dosáhli vzdálenosti 171 kilometrů na jednu kilowatthodinu. Letos by chtěli zvládnout alespoň dvojnásobnou vzdálenost.
„Po loňském závodě jsme zjistili, že máme obrovský prostor pro zlepšení, protože loni to pro nás byla úplně první zkušenost a vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme," řekl za tým Illia Melnyk. Nápadů podle něj bylo tolik, že bylo pro tým jednodušší vytvořit nové vozidlo.
„Loňské auto vážilo zhruba 45 kilogramů a letos se nám podařilo dosáhnout na 25 kilo," řekl Melnyk. Dosáhli toho například pevným karbonovým podvozkem, který je zároveň lehký. Zároveň zlepšili aerodynamiku auta mimo jiné tím, že kola schovali dovnitř pod auto. Melnyk věří, že jim to pomůže ujet delší vzdálenost. Na tvorbě vozidla pracovali celý akademický rok.
„My spadáme do té elektrické kategorie, takže my jedeme na baterku a největší vylepšení oproti minulému roku je naše vlastní baterka," řekl člen týmu David Rothbauer. Minulý rok mělo podle něj auto kvůli kupované baterce hodně přebytečné váhy. Dalším zásadním vylepšením podle něj je to, že přesunuli motor mimo kolo. Auto je podle něj nyní lépe schopné plachtit, tedy jet na volnoběh. Studenti mají letos možnost vozidlo kompletně vypnout a nechat ho jet na setrvačnost. Motor může vypnout tým na dálku, může to ale udělat i řidička.
Podle proděkana pro strategii a vnější vztahy Fakulty dopravní ČVUT Pavla Hrubeše je soutěž formou vzdělávání. „Vždycky jsme se snažili budovat studentské projekty. To znamená věnovat část studia konkrétní práci s konkrétním partnerem v konkrétním směru. Takže mám radost, když ten studentský projekt se přetvoří ve výstupy, výsledky, které jsou viditelné a které někam směřují," řekl.
Evropského finále Shell Eco-marathonu se letos zúčastní téměř 120 týmů z 25 zemí Evropy, Afriky a Blízkého východu. Soutěžit budou s vozidly na elektrický, vodíkový i spalovací pohon. Tým Green Gliders startuje v kategorii Prototype, která sdružuje extrémně lehká a aerodynamická vozidla navržená výhradně s cílem dosáhnout maximální energetické efektivity. Nejlepší tým v kategorii prototypů na bateriový pohon dosáhl loni 1221 kilometrů na jednu kilowatthodinu elektrické energie, pocházel z Francie.
Zdroj: ČTK