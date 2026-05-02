V Číně mají nová auta tyrkysová světla. Víte k čemu slouží vynález Mercedesu?
V oblasti osvětlení automobilů jsou pravidla už pár dekád jasně daná a žádná revoluce se zde hodně dlouho neodehrála. Dokud tedy nepřijedete do Číny, kde má spousta aut na světlech barvu, kterou jste dosud nikde jinde asi nepotkali.
Automobilová světla jsou jedním z těch prvků, které jsou v podstatě univerzální napříč celým světem. Existují menší odlišnosti, jako zadní červené blinkry a nepovinné mlhovky v USA a Kanadě, většina světa je ale totožná s EU. Proto mnohé překvapí příjezd do Číny, kde mnohá nová auta na silnici svítí tyrkysově. Celé to jen potvrzuje pekingský autosalon, kde tyrkysová světla měla většina nových čínských aut.
Nejde o hlavní světlomety, ty pochopitelně zůstávají klasické, ale během jízdy může tyrkysově svítit denní svícení. Mnohá auta také nahradila touto barvou světla ve zpětných zrcátkách, kde jsou normálně blinkry, a jsou také vzadu. Některé značky si tyrkysově podsvítily i logo, což platí třeba pro Voyah nebo Epicland.
Ještě před rokem v čínských ulicích auta s touto barvou světel téměř nebyla vidět. Jde o úplnou novinku, kterou čínská vláda povolila v roce 2024. Tyrkysová světla mají signalizovat, že auto jede v autonomním režimu, a volant tedy fyzicky neovládá člověk, ačkoliv dohled nad ním mít musí. Nejde přitom o vyloženě autonomní vozy, jako robotaxíky a podobně, ale produkční vozy, které mají autonomní řízení na úrovni 2.
To zahrnuje většinu dnešních vozů s autonomním řízením včetně Tesly FSD. Ty v úrovni 2 zůstávají spíše kvůli právní odpovědnosti a spolehlivosti bez dozoru než kvůli technickým omezením. U úrovně 2 je totiž řidič stále plně zodpovědný za každé rozhodnutí vozu. Přechod na Level 3 by pro výrobce znamenal, že v momentě aktivace autopilota přebírá právní riziko za případné nehody na sebe.
Současné modely s úrovní 2 jsou už přitom velmi schopné a dokáží dojet do destinace bez zásahu řidiče. Dokazuje to třeba Tesla už i na našich cestách, a vyzkoušel jsem si to sám loni v Číně v produkčním voze Luxeed s autonomním systémem Huawei. Ten se i v chaotickém čínském provozu bez mého zásahu propletl bez problému celým čínským městem. Loni ještě neměl tyrkysová světla upozorňující ostatní řidiče, letos už se i Luxeedy na výstavišti ukázaly dovybaveny o tento prvek.
Nejde přitom o čínský vynález, jako první s ním přišel před pár lety Mercedes-Benz a tyrkysová světla ukázal třeba na samořídícím prototypu EQS. Mercedes také jako vůbec první dostal schválení k využití těchto světel na veřejných silnicích. Došlo k tomu v prosinci 2023 s povolením pro státy Kalifornie a Nevada.
Čínští zákonodárci se drží doporučení mezinárodní asociace SAE International, která vydala normu SAE J3134 (ADS Marker Lamps). Tato norma definuje přesné chromatické souřadnice tyrkysové barvy, aby se zajistilo, že čínské auto bude svítit stejným odstínem jako Mercedes v Americe nebo budoucí evropská auta.
Výběr tyrkysové barvy pro signalizaci autonomního režimu nebyl náhodný, ale vychází z psychologických studií a dlouhého testování západních automobilek. V dnešním provozu je totiž většina barevného spektra již obsazena: bílá a oranžová patří dopředu, červená dozadu a modrá je vyhrazena pro majáky záchranných složek. Právě tyrkysová nabízí nejlepší kontrast, je pro lidské oko skvěle viditelná a zároveň okamžitě rozpoznatelná od ostatních signálů.
V Číně je použití tyrkysových světel přikázáno pro autonomní vozy na úrovni 3 a výše a většina současných modelů by jej tedy vlastně používat neměla. Zde už je jejich rozšíření dáno spíše samotnými automobilkami, pro které jsou tyrkysová světla nový zajímavý prvek a de facto součást marketingu. Zároveň je jejich použití čínskými autoritami tolerováno a jak je vidět, není to problém ani při homologaci. Nesmí ovšem být na autě pouze dekorativní a opravdu musí být použity pouze při autonomní jízdě.
V blízké době tyrkysová světla zřejmě uvidíme na většině nových čínských aut, minimálně tedy těch elektrifikovaných. Autonomní funkce už totiž nejsou výhradou dražších modelů, jak se ukázalo v Pekingu. Na tyrkysová světla jsem narazil třeba na Leapmotoru A10 (v Česku B03X), který v Číně začíná v přepočtu na 200 000 Kč. I takto levný model má verzi s lidarem na střeše a schopným autonomním řízením. Brzy se jej dočká třeba i BYD Seagull (v Česku Dolphin Surf), který v Číně startuje na totožné ceně jako Leap. Naopak zahraniční automobilky zatím nový prvek zjevně zcela ignorují.
Pokud by si někdo čínský vůz dovezl do Česka, což se poslední dobou děje dost často, tyrkysová světla zde nevyužije. Podle vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel jsou na přední části vozu povolena pouze bílá a oranžová světla. Tyrkysová barva není pro běžné denní svícení v ČR stále plošně povolena. Pokud by auto mělo autonomii na úrovni 3, teoreticky by mohlo dostat výjimku. Pokud je tedy systém schválen podle předpisu EHK OSN č. 157 a pokud ne, česká STK bude tyrkysovou barvu považovat za nepovolenou úpravu.
Tyrkysová světla v podobném rozsahu jako v Číně jsou už však legální v sousedním Německu. Jako první tam na ně loni v březnu dostal povolení Mercedes-Benz, který je může používat při testování autonomní funkce na úrovni 3. Schválení vydal úřad v rámci pilotního projektu, je platné pro celé Německo a je aktuálně omezeno do července 2028.
Na sousedním Slovensku se můžete už pár let setkat na autech se zelenými světly vepředu. V tomto případě jde o prvek upozorňující chodce na to, že auto brzdí. V testovacím režimu se do projektu zapojilo několik tisíc aut včetně těch z flotil státních orgánů. Od roku 2029 se tato signalizace stane na Slovensku oficiálně povoleným bezpečnostním prvkem. Světlo nebude povinné pro každého, ale výrobci jej budou moci nabízet jako příplatkovou bezpečnostní výbavu a majitelé si ho budou moci nechat domontovat.
Zdroj: autorský článek, zdroj foto: Michal Dokoupil, Marek Bednář, zdroj videa: Michal Dokoupil