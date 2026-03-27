V garážích českých celebrit: Zdeněk Svěrák o autech a natáčení
Ačkoliv legendární scenárista a herec Zdeněk Svěrák slaví devadesátku, ke světu motorů má stále stejně blízko jako v dobách, kdy si auta opravoval „na koleni“. V otevřeném rozhovoru vzpomíná na éru rozkvetlých blatníků, vysvětluje, proč ve filmech tak často řídil trabanty, a proč se lidský charakter nejlépe pozná podle toho, jak se chováme na křižovatce.
Málokdo obohatil český motoristický slovník tolika nesmrtelnými hláškami jako Zdeněk Svěrák. Od stěračů, které stírají, až po kvetoucí blatníky. Jeho recept na úspěch je přitom prostý: pozorně poslouchat svět kolem sebe. „Řídím se heslem, že když to rozesměje mě, bude to fungovat i na diváky. Moje práce je věci jen vypointovat. Nebo jak rád říkám – doklapnout,“ usmíval se Zdeněk Svěrák během rozhovoru pro Svět motorů.
Také legendární scéna z filmu Vrchní, prchni!, kde rodina provádí důkladnou kontrolu vozu, má reálný základ. „Tenhle štěk jsem odpozoroval na jednom spořilovském parkovišti. Rodinka se zrovna chystala na víkend a prováděla skutečnou předletovou přípravu. Stěrače stírají, ostřikovače ostřikují... Jen ten troubící klakson jsem si do scénáře přidal sám,“ vzpomíná scenárista.
Generace klíčů na svíčky
Svěrákův vztah k technice nebyl jen teoretický. Patří ke generaci, která auta nevnímala jako spotřební zboží, ale jako členy rodiny, o které je třeba pečovat. Začínal na motorkách, legendární „kejvačce“ či Jawě 350, aby se postupně propracoval ke Spartaku či škodovkám 1000 MB a 100.
„To byly vozy, k nimž vám už jako novým dávali z fabriky šroubováky a klíče na svíčky,“ vypráví. Právě z osobních zkušeností čerpal i při psaní dialogů. „Kdybych nevěděl, co znamená, že blatníky kvetou, tak bych to do scénáře nenapsal. Dneska už je ale doba jiná. Kdo z mladých řidičů dnes ví, co je to předstih? Tenkrát se motory musely pozorně poslouchat, dnes je v autě skoro neslyšíte.“
Natáčení s vlastním autem
Zajímavostí je, že některé filmové vozy nebyly produkty z rekvizitárny, ale skutečný majetek Zdeňka Svěráka. Příkladem je bílá „škodověnka“ z filmu Na samotě u lesa.
„Ta bílá škodovka byla reálně moje. Režisér Jiří Menzel mi tehdy řekl: Hele, umíš s tím jezdit, tak proč hledat jiné auto? Mělo to ale i praktický důvod – motor to mělo vzadu, takže si Menzel s kameramanem vlezli do předního kufru a snímali nás přes sklo za jízdy.“ Svěrák s úsměvem dodává, že spolupráce s Menzelem v kufru nebyla vždy jednoduchá. Režisér na herce během jízdy z útrob kapoty zběsile gestikuloval, aby se tvářili vesele, což u posádky vyvolávalo přesně opačný efekt.
Zatímco ve skutečném životě Zdeněk Svěrák nedal dopustit na české vozy, filmové plátno mu do rukou opakovaně vkládalo volant bakelitového symbolu NDR. „Víte co? Já trabanty řídil jedině ve filmech. Možná proto na ně vzpomínám v dobrém,“ přiznává s úsměvem. Nejsilnější vztah k tomuto vozítku pocítil během natáčení oscarového Kolji. „Ten kluk tohle vozítko miloval. Víc než auto mu totiž připomínalo hezkou velkou hračku.“
Tehdy nebylo nic neobvyklého, že se člověk pustil do opravy auta klidně přímo na silnici, jako Jaromír Hanzlík ve Slavnosti sněženek, kde dokázal během pár minut rozebrat motor. Dnešním moderním vozům ale Zdeněk Svěrák přiznává jednu jasnou výhodu: jsou tiché. Díky tomu se v nich mnohem lépe povídá a vychutnává hudba.
Silnice jako zrcadlo společnosti
Kromě techniky Svěráka na cestování fascinuje především lidský faktor. Tvrdí, že za volantem se velmi čitelně projevuje povaha, od hulvátství až po nečekanou ohleduplnost. Agresivitu na silnicích sice vnímá, ale věří, že se situace spíše zlepšuje.
„Odpozoroval jsem, že jsme na sebe hodnější, pokud má republika problémy. Nemohu zapomenout na rok 1968, tehdy vládla na silnicích neskutečná ohleduplnost,“ zamýšlí se. Pro Svěráka jsou to právě ty drobné momenty, které dělají cestu snesitelnou: „Je to krása, když pustíte jiné auto z vedlejší a jeho šofér vám blinkry vzkáže: Díky, příteli!“
Zdroje: Svět motorů Knihovnička 2/2025, rozhovor vedl David Šprincl │ Foto: archiv