V garážích českých olympioniků: Čím jezdí Eva Adamczyková?
Snowboardcrossová mistryně světa, známá namalovaným a nakažlivým smíchem, tráví za volantem opravdu hodně času. A na sněhu je prý k nezastavení i v autě.
V sezoně 2018/2019, kdy vedla Světový pohár a brala jednu medaili za druhou, usedla k rozhovoru se Světem motorů. A vyšlo najevo, že silnice jsou její druhou tratí. Ročně najede kolem 40 tisíc kilometrů, většinou v zimních podmínkách, mezi horami, tunely a parkovišti u sjezdovek.
Mnoho let byla Eva Adamczyková, za svobodna Samková, tváří Toyoty. A model RAV4 si nemohla vynachválit. „Mám auto moc ráda, vybudovala jsem si v něm vlastní svět, v němž se klidně zavřu na šest hodin s muzikou nebo audioknihou a jedu,“ popisovala.
Zároveň přiznávala, že si v zimě umí za volantem i trochu pohrát. „Ve sněhu jsem spíš za machryni, co se svým autem všechno vyjede,“ smála se. Pokuty prý občas přijdou – třeba v rakouských tunelech – ale jinak se snaží jezdit s rozumem.
Japonská značka dodávala vozy lyžařskému svazu a stala se také oficiálním partnerem Českého olympijského výboru. Adamczyková patřila k hlavním tvářím tohoto spojení. Vedle RAV4 se v její garáži objevovaly i menší modely, například Toyota Aygo z Kolína.
Zajímavé je srovnání řízení a sportu. Auto ji baví, ale ví, kde je hranice. „Auto je zábava, ale na prkně je to větší adrenalin,“ uvedla v rozhovoru pro Svět motorů. Řízení je pro ni relax, snowboardcross ventil. Silnice uklidňují, trať nabíjí.
V posledních letech se automobilová kapitola Evy Adamczykové posunula dál. Díky partnerství Svazu lyžařů ČR s dealerem BMW invelt přesedlala do vozů BMW, které dnes využívají elitní čeští zimní sportovci. I teď česká mistryně hledá hlavně komfort, prostor a jistotu, protože přesuny mezi tréninky, závody a mediálními povinnostmi jsou stále náročnější.
Eva často mluví o své vášni pro řízení jako o součásti životního stylu. Ve starších rozhovorech pro Svět motorů popsala, že řídí prakticky od mala, a že jí řízení dává podobný pocit volnosti a kontroly jako snowboardcross. Ve městě i na dlouhých trasách ráda poslouchá hudbu či podcasty, s autem tráví hodiny jako s „druhým prostorem pro relaxaci i soustředění“.
Zdroje: Svět motorů, instagramový profil Evy Samkové