V garážích světových olympioniků: Bůh na běžkách Johannes Klaebo je věrný Toyotě
Je jedenáctinásobným olympijským vítězem a největší hvězdou současného běžeckého lyžování. Norský fenomén Johannes Høsflot Klæbo by si mohl dovolit garáž plnou exotických supersportů, jenže realita je překvapivě rozumná. Jakým autem tedy jezdil a jezdí rekordman zimních olympijských her?
Když se Johannes Høsflot Klæbo v druhé polovině minulé dekády začal prosazovat mezi světovou elitou běžeckého lyžování, rychle se stal nejen sportovní, ale i marketingovou hvězdou.
Jen ze sponzoringu podle odhadů inkasuje přibližně 21 až 32 milionů Kč ročně. Další významnou část příjmu tvoří odměny ze Světového poháru, kde si v nejúspěšnějších sezonách vydělal zhruba 8 až 9 milionů Kč na výhrách.
K tomu se přidává zisk z jeho vlastní firmy, která se věnuje především správě sponzorských smluv, marketingu a investicím, a v posledních letech generovala přibližně 20 až 22 milionů Kč ročně. Celkově tak mohou jeho roční příjmy v úspěšných sezonách přesahovat 40 až 45 milionů Kč.
Boháč věrný Toyotě
Už krátce po získání řidičáku podepsal v Norsku dlouhodobou spolupráci s automobilkou Toyota a od té doby se jeho automobilový život točí téměř výhradně kolem japonské značky. Podle norského tisku se o něj zajímaly i mnohem luxusnější značky jako Ferrari či Porsche, Klæbo se ale rozhodl pro Toyotu. „Je to úplně normální kluk z úplně normální rodiny. A takový chce zůstat,“ napsal o něm deník Aftenposten.
Jedním z prvních výrazných aut, které se s Klæbem pojí, byla sportovní Toyota GT86. Zadokolka s atmosférickým dvoulitrem je symbolem řidičské zábavy a mladý norský šampion ji dostal k dispozici jako ambasadorský vůz. Sám tehdy přiznal, že ho auto nadchlo: „Je to asi ta nejdrsnější toyota, jakou jsem kdy řídil.“ Zároveň ale dodával, že pro život profesionálního lyžaře není tak úplně praktická. „Je to skvělé auto na léto, ale když potřebujete převážet lyže a další vybavení, rychle narazíte na limity prostoru.“
Právě praktičnost je totiž v Klæbově případě zásadní. Během sezony tráví velkou část času na cestách mezi závody a tréninkovými kempy a auto musí zvládnout norské zimy i převoz sportovní výbavy. Není proto překvapení, že brzy přešel k výrazně praktičtějším modelům. Jedním z nich byla Toyota RAV 4 s pohonem všech kol. SUV si pochvaloval především kvůli stabilitě na sněhu a dostatečnému prostoru.
Později přišel upgrade v podobě plug-in hybridní verze stejného modelu. Ta už nabízela možnost čistě elektrické jízdy na kratší vzdálenosti, což dobře zapadalo do norského trendu elektrifikace dopravy. V zemi, kde dnes dominují elektromobily a plug-in hybridy, tak Klæbo vlastně jen kopíroval běžné chování místních řidičů.
Elektro, jak je v Norsku běžné
V posledních letech je jeho hlavním autem elektrické SUV Toyota bZ4X. Právě tento model se stal jedním z nejprodávanějších elektromobilů v Norsku a Klæbo ho používá dlouhodobě. Sám říká, že pohon všech kol je pro něj důležitý hlavně při cestách domů nebo na horskou chatu. „Potřebuji auto, které mě dostane až nahoru na kopec k domu, i když je silnice zasněžená,“ vysvětloval při představování nové generace modelu.
Vedle praktických aut se ale v jeho automobilovém životě objevují i sportovnější epizody. Fanoušci si dobře pamatují například jeho vlog, ve kterém se projíždí v nové Toyotě Supra. V případě Klæba však šlo spíše o letní testovací jízdu než o trvalého člena jeho garáže.
Podobně se objevila také novější Toyota GR86, nástupce původní GT86. Opět šlo o součást marketingové spolupráce, kdy si norský šampion vyzkoušel sportovní kupé během letních akcí a festivalů motorsportu.
Zaujal nás také jeho příspěvek na Instagramu, kde propaguje službu, kterou jsme zatím neznali. V krátkém videu představuje projekt Uber Ski, tedy speciální variantu přepravy pro lyžaře. Auto vybavené střešním boxem pro lyže má lyžaře pohodlně dopravit přímo do hor. Služba byla nedávno spuštěna v Norsku a Klæbo ji ve videu představuje jako ambasador projektu.
Zdroje: Aftenposten, Toyota Norsko, ProXCskiing