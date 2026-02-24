V Indii prý našli cestu k levným elektromobilům. Malé SUV stojí jen 150.000 Kč
Velmi levné malé vozy jsou v Evropě dávno mrtvé, ale zbytek světa si je může užívat i nadále. Vedle Číny nebo Japonska i třeba Indie, kde se navíc docela daří je levně konvertovat na elektrický pohon.
Indie se s Čínou sice moc nemusí a spory o hraniční čáru často končí bojůvkami, přesto chce Indie svého vyspělejšího souseda v mnohém napodobit. Krom cesty k autoritářskému režimu taky tím, že chce své občany rychle přesadit za volant elektromobilů. A protože Indové jsou ještě citlivější na cenu než Číňané, musely na to místní automobilky adekvátně reagovat.
Tata už má v nabídce šest elektromobilů, které patří mezi to vůbec nejlevnější na domácím trhu. Nejlevnějším v nabídce byl dosud hatchback Tiago.ev, který začíná v přepočtu na 225.000 Kč, a na opačném konci je SUV Harrier.ev, které velikostí i technikou může konkurovat třeba Škodě Enyaq, začíná ale v přepočtu na 600.000 Kč.
Na spodním konci nabídky se nově odehrála změna. Uvedena totiž byla modernizovaná varianta malého SUV Punch.ev, které se začalo vyrábět v roce 2024. Design punche vznikl pod vedením kanadského designéra Martina Uhlárika, který se dříve podílel i na první generaci Škody Octavia a Fabia, a s modernizací se zásadně nezměnil. Moderně působící a jen 3,8 metru dlouhé auto dostalo nový nárazník a pár detailů.
Podstatné ale je, že obě dostupné baterie si polepšily o 5 kWh na 30, resp. 40 kWh dle verze. Obě mají chemii LFP a samozřejmě pochází z Číny, od výrobců Gotion a Octillion. Zlepšilo se i nabíjení z dřívějších 50 kW na 65 kW a maximální dojezd vyrostl na 355 kilometrů. Zlepšil se také výkon elektromotoru, základ má nově 65 kW a vrcholná verze 95 kW. Ta na stovku zrychlí za 9 sekund.
Technika je tedy ryze budgetová, ale na malé rozměry nejsou nabízené kapacity baterie vůbec špatné. Auto přitom stojí v přepočtu jen 220.000 Kč a vrcholnou specifikaci si mohou Indové koupit za 286.000 Kč. Nově je ale i levnější možnost. Tata totiž zavedla službu pronájmu baterie, takže zájemce zaplatí v přepočtu jen 147.000 Kč „za auto“ a pak si měsíčně pronajímá baterii.
Při nájezdu 12.000 km ročně vychází pronájem baterie na 7050 Kč. Pokud ujedete 15.000 km, vzroste tato částka na 8815 Kč ročně. Za pět let byste při tomto vyšším nájezdu zaplatili celkem 44.070 Kč. Připočtěte to k pořizovací ceně 147.000 Kč a celková částka činí zhruba 191.070 Kč, což je stále méně než 220.000 Kč běžné verze s baterií. Čím více se s vozem najezdí, tím menší tento rozdíl bude.
Pro Tatu jde o novinku, stejnou službu už ale v Indii nabízí MG a také Maruti Suzuki na nové eVitaře. V Evropě byl průkopníkem tohoto nápadu Renault a v některých zemích se pronájem baterie třeba v modelu Zoe celkem ujal. Nakonec jej ale Renault stejně opustil. Nějakou dobu to zkoušel i Smart a vietnamský VinFast, který s ním ale v Evropě také neuspěl. Jedinou šancí pro Evropany, kteří by z nějakého důvodu po něčem takovém toužili, je tak čínská značka Nio.
Tata Punch nabízí také spalovací variantu, která má v nabídce tříválcovou dvanáctistovku, volitelně s možností provozu na CNG. Její cena začíná v přepočtu na 128.000 Kč. Za to Indové dostanou na místní poměry slušnou bezpečnost, v základu je totiž hned šest airbagů. Povinným minimem jsou zde airbagy dva a tolik jich punch nabízel před modernizací. I tak získal v nárazových testech Global NCAP a Bharat NCAP pět hvězd.
Velmi nízká cena je v Indii obzvláště důležitá, protože v „segmentu základních vozů se nachází 70 % veškeré poptávky,“ řekl ředitel Tata Motors Passenger Vehicles Shailesh Chandra. „Dokud neprorazíme v tomto segmentu, elektromobily se v Indii nestanou hlavním proudem. Právě proto je tato fáze ve vývoji elektrických vozidel v zemi tak kritická,“ dodal.
V segmentu pod 270.000 Kč (1,2 milionu rupií) se ročně prodají více než 3 miliony osobních automobilů, podíl elektromobilů je mezi nimi dnes jen 1,5 %. V prodejích Taty Punch tvoří elektrická verze zatím jen 10 %, do roku 2030 se má podle Chandry tento podíl zvýšit na 25 až 30 %.
Ve vyšším segmentu s cenami nad 270.000 Kč už adopce elektromobilů dosáhla 10 %. V rámci celého tamního trhu s osobními vozy, který loni čítal 4,2 milionu kusů, se celkový podíl elektromobilů v současnosti pohybuje mezi 4–5 %. Nejúspěšnější je s nimi právě Tata, která má jedny z nejlevnějších modelů na trhu. Možnost pronájmu baterie se brzy rozšíří i na další modely z portfolia značky.
Zdroj: Rushlane, zdroj foto: Tata, zdroj videa: Auto.cz