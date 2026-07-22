V Japonsku vzniká nová značka aut s komplikovaným původem. Nabídne SUV, MPV i třídu Kei
Elektromobily se zatím v Japonsku moc neuchytily, a to ani v malinké třídě Kei, kde přitom dávají smysl. Změnit to chce vedle tradičních automobilek také několik nováčků. Zatím posledním je firma EMT, která má komplikovaný původ.
Vyjmenovat většinu japonských značek asi zvládne každý, většina se tu ostatně prodávala. Z těch větších zde chybí Daihatsu, které Evropu opustilo v roce 2013, Infiniti, které to zabalilo v roce 2020, Acura, která to zde nikdy ani nezkusila, a Hino, které produkuje nákladní vozy. I v Japonsku existují menší výrobci, kteří už moc známí nejsou.
Aspark vyrábí v kusovém množství extrémně rychlé elektrické supersporty Owl, Mitsuoka na základě modelů jiných značek staví zajímavé retro kreace a KG Motors připravuje malinký elektromobil Mibot. To je ale v podstatě vše, většina dříve existujících japonských automobilek dávno zanikla.
Teď se ale mezi aktivní výrobce chce dostat nová automobilka EMT. Ta otevřela vývojové centrum v Yokohamě a oznámila práci na čtyřech nových modelech. Tím prvním se stane elektrický vůz kategorie Kei nazvaný Emta. Na trh se má dostat už v roce 2027 a firma již zveřejnila první fotku.
Vidět na ní můžeme typicky tvarovaný Kei vůz s kompaktními rozměry a karoserií typu MPV s posuvným druhým párem dveří, naprosto kolmými boky a krátkou přídí. A také označení #01 na dveřích, což je zřejmě název modelu. Rozměry jsou dané regulemi, a tak může být novinka maximálně 3,4 metru dlouhá, 1,48 metru široká a 2 metry vysoká. Většina vozů třídy Kei využívá limity kromě výšky na maximum a podle prezentace by to mělo platit i pro emtu.
Podle zveřejněného teaseru by měl následovat Kei vůz s proporcemi hatchbacku a kulatými světlomety. Nezůstane jen u třídy Kei, protože dalším modelem je SUV mířící už mezi klasické vozy a vrcholem bude ještě o kus větší MPV. Ve všech případech má jít o elektromobily a na trh by se měly dostat do roku 2029.
Zajímavý je původ nové automobilky. Ačkoliv má vývoj probíhat v Japonsku a sem také míří její modely, EMT (Electric Mobility Technologies) má oficiální sídlo v Singapuru. Firma je společným podnikem mezi čínskými automobilkami Chery a Yueda (každá s 27,27% podílem), japonským distributorem autodílů Autobacs Seven (18,18 %), čínským výrobcem baterií Gotion (18,18 %) a japonskou průmyslovou firmou Anest (9,09 %).
Chery zde bude mít roli dodavatele technologií, reálně tedy bude nejspíše zodpovědná i za vývoj. Výroba už ale bude probíhat u automobilky Yueda v její továrně v Yanchengu. Yueda nemá vlastní značku, ale dosud fungovala jako producent vozů Kia pro čínský trh a v Yanchengu vyráběla vozy startupu Human Horizons pod značkou HiPhi. Ten po krachu v roce 2024 výrobu přerušil, a ačkoliv se jedná o záchraně značky, továrna dodnes stojí.
Gotion dodá baterie, Autobacs Seven bude zodpovědný za distribuci vozů v Japonsku a Anest bude mít na starosti homologaci a další potřebné úkony k zahájení prodeje v Japonsku. Produktové koncepty i designová rozhodnutí má podle EMT na starosti japonský tým složený z bývalých pracovníků automobilek Honda a Mazda.
Šéfem marketingu značky je Susumu Uchikoshi, bývalý generální ředitel čínské pobočky Nissanu. V čele firmy pak jako generální ředitel stojí He Xiaoqing, bývalý prezident společného podniku Changan Ford. Ze zveřejněných obrázků je zřejmé, že produkty nové automobilky by měly být opravdu vytvořené na míru a ne jen přeznačkovanými modely Chery. Firma údajně také zvažuje expanzi na globální trhy, pokud se ji s novinkami podaří uchytit v Japonsku.
Čínské automobilky dosud na japonský trh příliš nepronikly. Nejdále je BYD, který se za první polovinu tohoto roku dostal na 24. místo celkově, s prodanými 2388 kusy. Předběhl tak Renault, Fiat nebo Citroën. BYD ale letos uvede také svůj první elektrický Kei car racco, první takový model vyvinutý přímo pro japonský trh.
Kromě těchto dvou čínských elektrických vozů třídy Kei existuje ještě jeden podobný pokus. Japonská firma ASF uvedla malou Kei dodávku nazvanou ASF 2.0, kterou už lze docela často potkat na japonských ulicích. Její původ je u značky Linxys, spadající pod Guangxi Automobile Group. To je firma známá především pro společný podnik s General Motors a SAIC, v jehož rámci vznikají vozy Wuling a Baojun.
Zdroj: Response.jp, zdroj foto: EMT, zdroj videa: Nissan