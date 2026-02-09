V Kalifornii se díky bezemisním autům lépe dýchá, ukázala studie. Klesá tím i riziko vážných nemocí
Nezávislá studie ukazuje, že elektromobilita má minimálně na lokální úrovni pozitivní dopad na kvalitu ovzduší.
Není pochyb o tom, že Kalifornie je dlouhodobě v USA státem elektromobilitě nejvíce nakloněným. Na každých 10.000 obyvatel tam připadá 389 nově registrovaných plně elektrických či plug-in hybridních vozidel (údaj z roku 2024). Pro srovnání, v tuzemsku to v minulém roce bylo lehce přes 15 vozidel na 10.000 obyvatel, v sousedním Německu přibližně 67 elektrifikovaných aut.
Pokud má být vliv provozu bezemisních vozidel někde měřitelný, právě Kalifornie se zdá být ideálním místem. Jen během čtyřletého období studie se tam podíl plně elektrických a plug-in hybridních vozidel na všech nově registrovaných vozidlech zvýšil z 2 % na 5 %. Nyní výsledky studie prováděné v letech 2019 až 2023 poukazují na pozitivní dopad na tamní ovzduší.
Jde o studii založenou na porovnání změn v ročním počtu registrovaných vozidel z bezemisní kategorie se znečištěním ovzduší oxidem dusičitým (NO2). Zjednodušeně se měření zakládá na specifických schopnostech NO2 absorbovat či odrážet sluneční paprsky. Znečištění bylo měřeno pomocí satelitů, aby bylo zajištěno úplné prostorové pokrytí.
Aby výzkumný tým získal podrobnější obraz, rozdělil Kalifornii na 1692 malých oblastí. Na každou z nich bylo navázáno měření ovzduší a zároveň získány údaje z jednotlivých registrů vozidel. Během období studie přibylo v typické čtvrti 272 elektromobilů a plug-in hybridů.
Kvalita ovzduší se zlepšila
Klíčovým zjištěním studie bylo snížení přítomnosti NO2 o 1,1 % za každých 200 nově registrovaných elektrifikovaných vozidel v dané oblasti mezi lety 2019 a 2023. Dle autorů je to vůbec poprvé, kdy výsledky studie založené na reálných měřeních ukázaly statisticky významné snížení v pozorovaném množství NO2 v ovzduší. Jeho nadměrná přítomnost může vyvolat astmatické záchvaty, způsobit bronchitidu nebo zvýšit riziko srdečních onemocnění a mozkové mrtvice.
Zajímavé by bylo mít zároveň data o ovzduší z míst, kde se ony elektromobily vyrobily, takovou formu sekundární analýzy však studie nenabízí. Zaměřila se na kontrolu pomocí množství registrovaných aut se spalovacím motorem, která je z hlediska proveditelnosti přece jen reálnější.
Kontrolní analýza ukázala pozitivní souvislost, v oblastech s nárůstem počtu registrací automobilů se spalovacím motorem došlo k očekávanému zvýšení množství znečišťujících látek. S každými 800 registrovanými vozy se přítomnost NO2 zvýšila o 0,80 %. Tato skutečnost byla ověřována také ve srovnání s hodnotami pozemních regulačních monitorů z let 2012 až 2023, které stav ovzduší v Kalifornii měří na 123 různých místech.
Vědci ve svém bádání zohlednili i změny cen pohonných hmot a vzorce práce z domova, které by mohly chování řidičů ovlivnit. Kvůli abnormálnímu poklesu dopravy při pandemii kovidu zcela vyřadili rok 2020 z výsledků.
Elektromobilita téměř vždy rozvíří živou debatu. Stejně jako automobily se spalovacím motorem mají své klady i zápory, příznivce i odpůrce. Tato studie však naznačuje, že mohou mít pozitivní přínos pro nás všechny a zajistit nám o něco čistší vzduch.
Zdroje: The Lancet, EEA, U.S. DOE