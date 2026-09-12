V Moldavsku předělávají staré Tatry T3 na baterie. Řeší tím špatnou infrastrukturu
Tramvaje vyráběné v Praze dlouho tvořily páteř tramvajové dopravy ve východní Evropě a dalších komunistických zemích. Malé Moldavsko se své první Tatry T3 dočkalo teprve teď, nebude zde ale využívaná jako klasická tramvaj.
Tramvaj Tatra T3, produkovaná v pražské továrně ČKD, je považována za jednu z nejvyráběnějších tramvají světa. Dohromady jich mezi roky 1960 a 1999 vzniklo přes 14.000 kusů a mnohé z nich jsou v provozu dodnes, což ostatně v českých městech nelze přehlédnout. Ikonické kulaté tramvaje jsou dodnes základem flotil i v mnoha východoevropských státech, kam se dostávaly jako nové i jako ojeté.
Jedním z těchto států není Moldavsko, které od roku 1961 nemá žádnou funkční tramvajovou trať. Přesto se právě zde nově dostanou T3 do běžného provozu. Provozovat je bude národní železniční dopravce CFM na vlakových tratích jako místní obdobu motoráků známých i z našich regionálních tratí.
Zde je ale jeden zásadní problém. Tatra T3 se nikdy nevyráběla se spalovacím motorem a z 1230 kilometrů moldavských železničních tratí je 0 % elektrifikovaných. Na to má řešení moldavská společnost InformBusiness, která přišla s projektem přestavby Tatry T3 na bateriové vozidlo. Minimálně jeden takový prototyp už vznikl, a ačkoliv se spolu s novým pohonem dočkal i silně upraveného designu, základ v něm stále poznat je.
Podle fotek se využila celá střední část karoserie, kterou Moldavci importovali. Podle modrobílého zbarvení vypadá jako bývalý vůz ostravského Dopravního podniku, pravděpodobně ale jde o dovoz z Rigy. Karoserie dostala zcela novou přední a zadní část a samozřejmě nové sedačky a další výbavu. Moldavsko má široký železniční rozchod 1520 mm, upraveny tedy musely být i podvozky původní T3.
Podle InformBusiness bude mít modernizovaný stroj kapacitu 100 pasažérů, maximální rychlost 75 km/h a dojezd na jedno nabití až 400 kilometrů. Velikost baterie bohužel nikde neuvádí, půjde ale o stovky kWh a chemii LFP. Techniku si InformBusiness vyvíjí sám a už roky ji prodává po celém světě právě pro podobné konverze autobusů, v Moldavsku ale od roku 2023 také přímo vyrábí trolejbusy.
Chudé Moldavsko dlouhodobě bojuje s nedostatečnou infrastrukturou a prostředky na její obnovu. Elektrifikace tratí je vzdálenou budoucností, v posledních letech se alespoň podařilo obnovit spojení se sousedními zeměmi. Problémem je ale také zastaralý vozový park, sestávající převážně ze starých sovětských dieselových lokomotiv, což se moldavské ministerstvo dopravy snaží řešit i podobným způsobem jako relativně levná konverze starých tramvají.
Ministerstvo se na projektu finančně podílí a slibuje si od něj hodně. Ministr infrastruktury a regionálního rozvoje Vladimir Bolea při své návštěvě společnosti InformBusiness prohlásil: „Každý den jsme úžasem bez sebe nad tím, kolik toho dokážeme dosáhnout, když investujeme do lidí, infrastruktury a udržitelných partnerství. Dnes jsme byli svědky první zkušební jízdy elektrického kolejového autobusu a potkali jsme lidi, kteří věří, že veřejná doprava může být lepší. Přesně takhle začíná budoucnost: s nápady, s inovacemi a s lidmi, kteří mají odvahu proměnit tyto nápady ve skutečnost.“
Bateriová Tatra T3 by jako „železniční autobus“ měla jezdit na regionálních tratích, například na spojení Kišiněv–Ungheni a Strășeni–Kišiněv–Revaca–Sîngera. Jediné elektrifikované vozy dnes v Moldavsku používá kišiněvský dopravní podnik, který má 246 kilometrů trolejbusových tratí a přes 450 vozů.
Zdroj: InformBusiness, zdroj foto: InformBusiness, zdroj videa: