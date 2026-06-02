V Ostravě vznikl elektrický supersport. Má obří baterii a nezvyklé napětí
V Česku dnes vznikají převážně praktické elektromobily, občas se ale objeví i něco odvážnějšího. Historii s tím má Vysoká škola báňská v Ostravě, kde vznikl nový elektrický supersport jako součást disertační práce.
Už skoro 20 let běží na Katedře materiálů a technologií pro automobily Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava projekt nazvaný StudentCar. V jeho rámci studenti pod vedením vyučujících staví vlastní automobily. A nejde jen o nějaký tuning existujících aut, jak vídáme jinde, opravdu zde staví auta od základu.
Ne tedy úplně od začátku existence tohoto projektu. Jako první zde totiž v roce 2008 představili vůz nazvaný StudentCar Fireline, který měl základ v kitovém voze na bázi škodovky a spalovací motor pod dlouhou kapotou. O pár let později vznikla nová verze, která motor nahradila elektrickým pohonem.
Už následující vůz, nazvaný StudentCar SCX, však vznikl od podlahy zcela v režii ostravských studentů. Při stavbě se nakupovaly jen brzdy, pneumatiky, ložiska, kulové čepy, hutní polotovary a spojovací materiál i komponenty elektroniky a příslušenství. Zbytek vozu včetně pomaloběžných elektromotorů zde vyvinuli a postavili. Tehdejší projekt docela pohledného sportovního kupé byl silně promován v médiích a náš kolega Matouš Jelínek se v něm i svezl.
Následoval koncept roadsteru a v roce 2019 postavená bugina StudentCar E-Buggy, kterou zafinancovala Škodovka. Dvousedadlové otevřené vozítko se čtyřmi elektromotory mířilo do kategorie L7e, tedy mezi těžké čtyřkolky. Díly karoserie byly mimochodem vytisknuté na 3D tiskárně, ačkoliv jich moc nebylo.
Letos se světu představilo další auto z ostravského projektu a tentokrát jde o nástupce elektrického kupé SCX. Jeho design ovšem vznikl jako disertační práce Rostislava Zapletala v ateliéru Průmyslový design UTB ve Zlíně. Novinka se jmenuje Titan a univerzita ji prezentuje jako elektrický supersport. Při pohledu na technické údaje není divu, jsou totiž opravdu impresivní.
Skoro pět metrů dlouhé čtyřmístné auto má čtyři elektromotory o kombinovaném výkonu 600 kW a točivém momentu 1280 Nm. Na stovku zrychlí za 3,3 sekundy a rozjede se podle odhadu na 245 km/h. Baterie má kapacitu 117 kWh, což je opravdu nadprůměrná hodnota, jaké se může rovnat jen naprosté minimum vozů na našem trhu. Vystačí si přitom jen se vzduchovým chlazením, integruje ale i vnitřní hasicí systém. Dojezd má být podle zprávy 430 až 550 kilometrů.
Zajímavostí je také 700V architektura místo dnes běžnější 800V. Jak rychle se nabíjí baterie, tým zatím nezveřejnil, ale jistě se to brzy dozvíme. Nabíjecí konektor je netradičně umístěn pod zadní registrační značkou. Celková hmotnost vozu je 1991 kg, což je vlastně na takto velkou baterii impresivní.
Čtyři nezávislé elektromotory, umístěné v karoserii, a ne v kolech, umožňují individuální řízení točivého momentu. Vůz využívá technologie jako torque vectoring, víceúrovňovou kontrolu trakce, řízení zadní nápravy nebo nastavitelnou rekuperaci. Podle tiskové zprávy byl navíc Titan testován tak, aby opravdu fungoval, nejde jen o výstavní koncept: „Prototyp prošel rozsáhlým testováním na Kopřivnickém polygonu, kde se testoval například losí test, brzdná dráha, natáčecí zadní kola a všechny další technické implementace na vozidle.“ A zmiňuje se zde i potenciální budoucí homologace, auto by tak mohlo dostat značky a vyjet na silnice jako jeho předchůdce.
Autorem exteriéru i interiéru vozu je automobilový designér Rostislav Zapletal, který design i celkovou koncepci vytvořil jako disertační práci v ateliéru Průmyslový design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením Martina Surmana. Společně s vědci na VŠB-TUO vůz vyvíjel od skic a konstrukce karoserie až po výrobní formy i s Michalem Buráněm, který navrhl šasi vozu jako disertační práci, a Petrem Sehnoutkou, který je autorem dílčích částí interiéru a konstrukce šasi. Výrobní formy i díly vozidla byly vyrobeny přímo na univerzitě pod vedením Pavla Klause, vedoucího výrobních laboratoří.
Karoserie samotná kombinuje uhlíkové kompozity, frézovaný letecký hliník a 3D tištěné díly. Matrix LED světlomety vznikly ve spolupráci se společností PO Lighting Czech v Novém Jičíně. Zajímavé je také integrované aerodynamické „pressure wing“ křídlo ukryté přímo v nárazníku, které zvyšuje přítlak vozu bez zvýšení aerodynamického odporu.
„Titan nelze vnímat jen jako automobil, je to spíše laboratoř na kolech a zároveň designérská socha. Vyvíjíme si vlastní řešení pro každou část vozu a jsme tak do velké míry nezávislí. Firmy po nás chtějí vyvíjet hotové produkty, protože i na Titanu vidí, že to dokážeme. Nejedná se o zákaznický vůz, je to vozidlo vyvinuté především pro potřeby výzkumu a testování,“ dodal autor návrhu Rostislav Zapletal.
Zdroj: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, zdroj foto: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava