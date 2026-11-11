V Praze jsme projeli karbonový supersport Hyptec SSR. Víme, kde si ho můžete prohlédnout
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Čínská auta už nejsou jen nudné dostupné modely, ale čím dál častěji také brutálně výkonné sporťáky. Minulý týden to dokázal rekordní yangwang, tento týden si mohou Češi na e-Salonu prohlédnout brutálně výkonný Hyptec SSR.
Do Česka letos míří další čínská automobilka. Jmenuje se GAC a čeká ji těžký úkol přesvědčit český lid, že v záplavě nových čínských značek, z nichž mnohé mají podobné nicneříkající zkratky jako název, si mají vybrat právě tuto. GAC má ale v nabídce i stroj, jaký u většiny čínských automobilek, ale vlastně ani těch mimočínských, často neuvidíte.
Jmenuje se Hyptec SSR a je to elektrický supersport. Jeden kousek se právě objevil v Česku, na svém stánku na něj bude lákat automobilka GAC a její český dovozce Colmobil Automotive návštěvníky na pražském e-Salonu. Dva dny před otevřením jeho bran jsem si stihl auto trochu prolézt a také projet.
Automobilka GAC z jihočínského Kantonu prodává úspěšně elektromobily pod svojí divizí Aion, a ta zase v roce 2022 rozjela vrcholnou značku Hyptec. S tou míří mezi prémiové modely v čínském pojetí, což znamená velké luxusní sedany a SUV s elektrickým pohonem nebo sériovým hybridem.
Pomyslným vrcholem nabídky je ale velikostně nejmenší z pěti modelů Hyptecu. Právě kompaktní rozměry mě na SSR překvapily, do tabulek jsem se dříve nedíval, ale očekával jsem téměř pětimetrový vůz podobný Yangwangu U9. Hyptec SSR má ale jen 4556 mm, takže je podobný spíše MG Cyberster, Lotusu Emira nebo McLarenu Artura.
Evropským sporťákům se také proporcemi podobá, zároveň ale nejde o žádnou zjevnou kopii. Vysledovat v něm můžete linie podobné Lotusu i McLarenu, ale SSR s velmi protáhlými předními světlomety si jde spíše vlastní cestou. Hezká je záď s výklopným víkem, kde by měly klasické sporťáky motor, ale tady je jen menší kufr. Zadní spoiler nechybí úplně, celá zadní hrana se vysune vzhůru při dosažení potřebné rychlosti.
I přes přítomnost 75kWh baterie má auto na výšku jen 1230 mm, což je opět srovnatelné se zmíněnými spalovacími sporťáky. Baterie totiž není v podlaze, ale je umístěna za sedačkami. Proto má vůz proporce podobné vozu s motorem uprostřed a měl by mít i podobné rozložení hmotnosti. Podobný je i posez v kabině, kam se leze přes křídlové dveře. Ty se mimochodem otevřou samy po stlačení tlačítka.
Uvnitř čekají dvě kožené skořepinové sedačky, které posádku neobjímají přehnaně, ale umí být také pohodlné. Poloha sezení je opravdu nízká, zároveň jsem se tu ale necítil utopený jako v některých jiných supersportech. Palubní deska je totiž také velmi nízká a pořád je tak skvělý výhled ven. Daleko před volantem a blízko čelnímu oknu je umístěný digitální přístrojový štít, který je tak akorát v úhlu pohledu a nechybí mi zde průhledový displej.
Pocit z kabiny je podobný třeba Lotusu nebo Ferrari – nečekejte nějaké exkluzivní materiály ani zpracování, ale i tak interiér působí dobře. A stejně jako u evropských legend ani zde není příliš dobrý software multimédií. Zde působí až lacině a je škoda, že je mu věnována tak veliká centrální obrazovka.
Volant je velmi malý a velmi hranatý a chybí pod ním klasické páčky. Blinkry jsou tak řešeny dotykovými tlačítky a Hyptec naštěstí nešel cestou Tesly s oběma směry na jednom rameni, ale podobně jako Ferrari je má na dosah obou palců položených na volantu. Osobně mi tento typ volantu vůbec nevadí a na směrovky jsem si taky zvykl už dříve ve Ferrari. To zvyknout si na otvírání oken, jehož tlačítka má SSR na stropě, je náročnější.
V Číně stojí SSR v základní variantě 4,2 milionu korun, což je na tamní poměry opravdu hodně. Bližší prozkoumání červeného kousku rychle ukazuje proč. Většina komponentů je totiž vyrobená z karbonu, a to včetně celé karoserie. Červená je na něm fólie a každý jinak krytý povrch ukazuje klasický vzhled karbonu. Hlavní nosný monokok je ale celohliníkový prostorový rám. Brzdy jsou karbon-keramické. Provozní hmotnost je tak na elektromobil relativně slušných 1990 kg.
Odpovídá samozřejmě i technika. Hyptec SSR má 900V architekturu a tři elektromotory. Jeden vpředu a dva vzadu, kombinovaný výkon je 900 kW a maximální točivý moment 1230 Nm. Zajímavé je, že pro zadní elektromotory (580 kW) je tu také dvoustupňová převodovka, přední (320 kW) si vystačí se stálým převodem. Na stovku se má auto dostat za 1,9 sekundy, což je lepší než třeba Xiaomi SU7 Ultra nebo Yangwang U9 ve standardní verzi. Maximální rychlost je ale bohužel omezena na 251 km/h.
Ani na tu jsem se v pražských Letňanech nedostal, ale i tak ukázal Hyptec své svaly. Na mokré vozovce po sešlápnutí plynu ani ne úplně na podlahu zadní kola prohrábla na místě a auto šlo ihned do smyku. Driftovat jsem ale s jediným kusem u nás, který navíc musí sloužit jako výstavní exponát, nechtěl, takže jsem plynový pedál musel lechtat trochu rozvážněji, i tak je zrychlení ohromující. A překvapivě dobrý je i komfort.
Na obou nápravách má auto dvojitá lichoběžníková ramena vyrobená z kovaného hliníku a samozřejmě jsou zde adaptivní tlumiče. Ty mají elektromagnetické ventily a pracují v reálném čase. Řídicí jednotka vyhodnocuje data z akcelerometrů, gyroskopů a senzorů na kolech a mění tuhost tlumení. Zadní náprava integruje elektronicky řízený diferenciál s nezávislým vektorováním točivého momentu pro levé a pravé zadní kolo.
Slabinou čínských vozů je obvykle řízení a to si zde z krátké zkušenosti moc hodnotit nedovolím. Ve standardním režimu působí dobře, i když opět poněkud synteticky tuze, což se v závodním režimu ještě znásobí. Zároveň ale působí přesně a je tak akorát strmé, do pocitu z Ferrari nebo Lotusu ale bude mít daleko.
Ačkoliv Hyptec SSR vystavuje český importér, v dohledné době se jej na našem trhu nedočkáme. Zatím se neprodává ani na jiných evropských trzích. Připraveno na to ale auto zjevně je. Dovezený kousek má totiž vzadu evropský nabíjecí konektor CCS Combo 2, který se v domovské Číně ani na většině trhů mimo Evropu nepoužívá. Jen je tedy jasné, že pokud se sem dostane, tak základní cenovka ze 4 milionů ještě pořádně vyroste.
Parametr
Hodnota
Motor
4×4 (AWD), 3× synchronní elektromotor s permanentními magnety (PMSM)
Max. výkon
900 kW
Max. točivý moment
1 230 Nm
Pohotovostní hmotnost
1 990 kg
Zrychlení 0 – 100 km/h
1,9 s
Max. rychlost
251 km/h
Baterie
74,69 kWh (ternární Li-Ion NMC, CALB, kapalinou chlazená)
Architektura
900V
Dojezd (CLTC)
506 km
Brzdy
karbon-keramické kotouče s vnitřním chlazením, vícepístkové třmeny
Pneumatiky
vpředu 245/35 R20, vzadu 305/30 R20
Rozměry (d × š × v)
4 556 × 1 988 × 1 230 mm
Rozvor
2 650 mm
Rozchod kol (vpředu/vzadu)
1 685 mm/1 668 mm
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: Autor a GAC