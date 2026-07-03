V Rusku stále vznikají „nová“ BMW. Automobilka s tím ale nemá nic společného
Továrna Avtotor v Kaliningradu dodnes produkuje BMW v malých sériích, třebaže automobilka z Ruska odešla pár dnů po invazi na Ukrajinu. Využívá díly ze skladu, některé však nejspíš i pořizuje na šedém trhu.
Německá automobilka BMW se, jako řada dalších, v podstatě přes noc stáhla z Ruska poté, co tato země zaútočila na Ukrajinu v únoru roku 2022. Nechala ladem továrnu Avtotor v Kaliningradu, kde do té doby vyráběla auta pro ruský trh, se všemi rozpracovanými auty, díly i zaměstnanci.
Nyní se ukazuje, že zas tak ladem továrna neleží. Ze zbylých dílů v ní totiž auta pořád vznikají a loni se jich v Rusku prodalo 145 kusů. To vše nicméně bez souhlasu vedení automobilky a bez její podpory po stránce servisu či dodávek dalších dílů. Dokonce se od této výroby BMW nejen distancovalo, ale i varovalo úřady, prodejce i zákazníky před těmito „neautorizovanými vozidly“.
Carolin Bachmannová, mluvčí BMW, novinám RFE/RL řekla, že závod Avtotor „začal vyrábět omezené série vozů BMW v roce 2025“ a že je „montuje ze starých dílů, které zůstaly v jejich dispozici po ukončení spolupráce v roce 2022“. Tato „neautorizovaná montáž“ pokračuje „nepravidelně dodnes“.
Jde o starší verze modelů X5, X6 a X7, které se následně prodávají za ceny od 11,9–12,9 milionu rublů, tedy 3,25–3,53 milionu korun. To je výrazně více, než za kolik je v Rusku možné koupit nové BMW z tzv. šedého dovozu, kdy prodejce koupí auto u dealera v zahraničí, přepraví do Ruska a následně tam prodá jako nové. Přesto o tato auta mají zákazníci zájem.
Vyrobit takto nepodporované auto je dnes, v době, kdy jsou všechna auta připojena k internetu, problematické, řekl britský expert na automobilový průmysl Christopher Ludwig. „Chybějící výrobní a technický dozor od BMW“ znamená podle něj „přinejmenším potenciální problémy s kvalitou“.
„Jedním z klíčových složitých prvků moderních aut je řízení jednotlivých elektronických jednotek a softwaru napříč různými částmi vozidla i celkem. Tento software se jistě odpojil od automobilky, takže nebude moci být aktualizován, anebo ho někdo přeprogramoval či nahradil něčím jiným,“ řekl dále Ludwig. Toto odpojení však prodejci těchto kusů považují za výhodu, neboť BMW na ně elektronicky nedosáhne a nemůže je na dálku deaktivovat.
V závislosti na tom, jak velké držel Avtotor skladové zásoby dílů před únorem 2022, může mít dost dílů na omezenou produkci na několik let. Podle gruzínského ekonoma Vakhtanga Partsvaniyi, který zkoumal cesty, jak Rusko obchází sankce, je ovšem klidně možné, že řada dílů není ze skladu, nýbrž z nové výroby. „Je možné, že některé díly BMW či kompatibilní se do Ruska dostávají skrz šedý trh či prostředníky,“ řekl. „Rusko si od roku 2022 vytvořilo spoustu takových cest,“ dodal.
Zdroj: RFE/RL | foto, video: BMW