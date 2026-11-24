Valeo zkouší nabíjení výkonem 1300 kW v mrazu i vedru
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Francouzský dodavatel rozšiřuje technické centrum. Jeho nejvýraznější výbavou zůstává klimatický tunel, kde lze auto nabíjet výkonem až 1,3 MW při teplotách od −40 do +55 °C.
Tunel s nabíječkou není letošní novinkou. Valeo ho uvádí mezi stávajícím vybavením centra Valeo Power Technical Center (VPTC) ve Valentonu nedaleko Paříže, které otevřelo před necelým rokem a kde soustředilo na čtyři stovky odborníků na elektrické pohony a tepelný management. Skutečně nová je materiálová laboratoř o rozloze 300 m². Zprávu ale Valeo využilo i k tomu, aby ukázalo, co jeho centrum umí.
Základem je klimatický tunel s umělým slunečním zářením. Vedle mrazu a horka dokáže vyvolat proudění vzduchu o rychlosti až 160 km/h. Nabíječka o výkonu 1,3 MW pak umožňuje ověřovat rychlé nabíjení a tepelnou odolnost vozů v kombinaci podmínek, které by se venku přesně opakovaly jen obtížně.
Právě spojení těchto zařízení je důležitější než samotné číslo. Při rychlém nabíjení stejnosměrným proudem vzniká teplo hlavně v článcích baterie, v přípojnicích a stykačích a v nabíjecí zásuvce. Při megawattových výkonech je i malá ztráta velké číslo: už jedno procento z 1,3 MW představuje orientačně 13 kW tepla. Chladicí soustava ho musí odvést i ve vedru a na slunci, kdy je navíc potřeba chladit kabinu. V mrazu je úloha opačná: baterii je nejprve nutné ohřát, jinak nedokáže velký proud bezpečně přijmout. Vývojáři tak mohou sledovat, jak se jednotlivé okruhy ovlivňují, a stejný scénář přesně zopakovat.
Hodnota 1,3 MW udává výkon zkušební nabíječky, ne schopnost konkrétního elektromobilu. Valeo ji označuje za jednu z nejvýkonnějších v Evropě, její napětí a proud ale neuvádí. Pro představu: při 1000 V by šlo o proud 1300 A, při 800 V zhruba 1600 A. Číslo ale realitu nepředbíhá: BYD letos v březnu představil druhou generaci rychlonabíjení s výkonem až 1500 kW na jeden kabel a podobný výkon Geely ověřilo se Zeekrem 001.
BYD od letošního roku staví takové stanice i v Německu, v Evropě je ale zatím využije jen Denza Z9 GT. Pro dodavatele chlazení je tak 1,3 MW spíš dorovnání tempa než honba za rekordem. Pro srovnání: německé Mahle vybavilo svůj klimatický tunel ve Stuttgartu rychlonabíječkou v roce 2023 a uvádělo výkon až 350 kW.
Od pohonu po recyklované světlomety
VPTC nemá sloužit pouze zkouškám nabíjení. Na jednom místě spojuje vývoj a testy elektrických pohonů, tepelných čerpadel a výkonové elektroniky s měřením elektromagnetické kompatibility a prověřováním kybernetické bezpečnosti celého vozu i jeho řídicích jednotek. Zkušební stanoviště tepelných čerpadel jsou kompatibilní se všemi chladivy včetně propanu R290 a mohou v reálném čase sledovat tepelné toky kabiny, baterie i pohonu. Propojením jednotlivých disciplín chce Valeo zkrátit vývoj elektrifikovaných vozidel.
Tou opravdovou novinkou je materiálová laboratoř o rozloze 300 m², jedna z devíti velkých materiálových laboratoří Valea. Má pomáhat s volbou surovin, snižováním jejich uhlíkové stopy a zaváděním recyklovaných materiálů. Konkrétním příkladem je polykarbonát ReVive vyvinutý v dalším francouzském centru Valea v Bobigny.
ReVive vzniká z vyřazených částí starých světlometů, které už nelze znovu použít při jejich renovaci. Podle Valea mohou nové světlomety s tímto materiálem obsahovat až padesát procent recyklovaného materiálu a mít o polovinu nižší uhlíkovou stopu.
Valeo svou laboratoř výslovně spojuje s novými evropskými pravidly. Nařízení o vozidlech s ukončenou životností platí od 13. srpna a nové typy aut budou muset obsahovat nejméně patnáct procent recyklovaných plastů od roku 2032 a 25 procent od roku 2036. Pětina tohoto podílu přitom musí pocházet z vyřazených vozidel nebo z dílů z nich. Materiál z dosloužilých světlometů je přesně tento typ recyklátu.
Za ReVive získalo Valeo 19. listopadu v Bruselu ocenění Top Innovator v kategorii Green, které uděluje evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA.
Zdroj: Valeo