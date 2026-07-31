Válka na Blízkém východě má zajímavý efekt. Rekordně zvedá prodeje elektromobilů
Růst cen pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě ve druhém čtvrtletí výrazně podpořil prodej elektromobilů. Ten ve srovnání s prvními třemi měsíci letošního roku vzrostl o 35 procent a ve více než 50 zemích byl rekordní. Ve své dnešní zprávě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Když Írán fakticky uzavřel Hormuzský průliv, ceny ropy se výrazně zvýšily a severomořský Brent se dostal až na téměř 120 USD za barel. Na začátku roku byla jeho cena zhruba na 60 USD. Hormuzským průlivem obvykle prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Růst cen energií a obavy z nedostatku dodávek tak dostaly do popředí otázku energetické bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že silniční doprava spotřebovává zhruba polovinu světové ropy, představují elektromobily jednu z možností, jak snížit závislost na dovozu paliv.
IEA upozornila, že elektromobily se staly jedním z nástrojů, kterými země dovážející ropu reagují na obavy o energetickou bezpečnost a snahu omezit dopad cenových výkyvů na spotřebitele a firmy. Některé státy jihovýchodní Asie, které byly růstem cen ropy zasaženy nejvíce, zavedly dočasné daňové úlevy na nákup elektromobilů.
Očekává se, že poptávka po elektromobilech v letošním roce dál poroste. Přispěje k tomu i podpora nákupu elektromobilů v Latinské Americe, jihovýchodní Asii a v Evropě. Podle IEA se prodej elektromobilů zvýší o deset procent a jejich podíl na celkovém prodeji nových aut dosáhne 29 procent. Celkový automobilový trh přitom letos patrně zaznamená pokles.
Zdroj: ČTK