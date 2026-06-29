Válka šílených displejů pokračuje! V GMC Sierra se jich hýbe dokonce několik
Po příchodu nového Chevroletu Silverado se v modernizované podobě velmi rychle představil také jeho luxusnější bratříček v podobě GMC Sierra. Změny jsou velmi podobné a zahrnují kromě dvou nových osmiválců a přepracovaného zevnějšku také nový interiér.
Podobně jako u silverada se také modernizovaná sierra inspirovala u čistě elektrických pick-upů. Přední světlomety spalovací varianty jsou toho zřejmě největším důkazem. Lemují přepracovanou a více vzpřímenou mřížku chladiče, jejíž vzhled se stejně jako u chevroletu liší podle zvolené výbavy: Pro, Elevation, AT4 (X), Denali (Ultimate).
Designové změny jsou však spíše evolucí a ta pravá revoluce přichází až po usednutí za volant. Silverado slibovalo 60" plochy displejů kolem řidiče, GMC Sierra chce tento údaj přebít dvěma pohyblivými displeji.
Není to poprvé, co se u koncernu GM objevuje pohyblivý displej, minulá generace corvetty (C7) něco podobného nabízela též. Za jejím osmipalcovým centrálním displejem se skrýval tajný úložný prostor s USB konektorem.
Nové GMC Sierra úhlopříčku více než zdvojnásobilo, jeho motorizovaný centrální displej má úhlopříčku 16,3" – více než běžné laptopy. A aby toho nebylo málo, před spolujezdcem nabízí volitelný 11,5" displej, který disponuje motorizovaným krytem.
Ten umožňuje část displeje překrýt, aby velký displej nebyl příliš rušivý. Řidiči ostatně nevadí vůbec, z jeho místa se totiž spolujezdcův displej tváří vždy jako vypnutý. „U těchto displejů nejde o to, aby přidávaly vizuální ruch; jsou navrženy tak, aby působily technicky precizně a vysoce funkčně,“ říká Patrick Finnegan, ředitel globálního marketingu GMC.
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Technologie tím ale v interiéru GMC Sierra rozhodně nekončí. Luxusnější verze nabídnou obrovské panoramatické okno nebo soundsystém s reproduktory integrovanými přímo do hlavových opěrek. K tomu samozřejmě digitální vnitřní zpětné zrcátko a 15" head-up displej nebo středovou konzolu MultiPro.
Tu je možné rozložit a přetočit pro vytvoření rovné pracovní plochy, zároveň v jejích útrobách najdeme hluboký úložný prostor a volitelně také dvě bezdrátové nabíječky s podporou technologie MagSafe.
V nejluxusnější verzi Denali Ultimate najdeme v interiéru spoustu dřevěného dekoru a pro různé výbavy jsou také dostupná specificky prošívaná sedadla a výplně dveří. A kdo by chtěl se svým luxusním pick-upem častěji zavítat mimo asfalt, tomu je určena verze AT4 a AT4X.
Součástí extrémnější verze AT4X jsou 35" terénní pneumatiky Goodyear (základní AT4 si vystačí s 34"). Verze X sdílí s terénním silveradem ZR2 i tlumiče Multimatic Jounce Control Dampers a elektronicky uzamykatelný přední a zadní diferenciál. Uvnitř ji odlišuje specifický dekor, výraznější boční vedení a volant zploštělý ve spodní části.
Zdroje: Motor1, TheDrive, GMC