Válka v Íránu ochromila trh superaut v Dubaji a Perském zálivu. Kabelkám se ale daří pořád
Dubaj byla ještě nedávno symbolem nekonečného luxusu, dnes ale mnohé showroomy zejí prázdnotou a desítky milionů eur v podobě aut zůstávají uvízlé v přístavech.
V Dubaji se dlouhé roky prodávaly exkluzivní vozy i v době globálních krizí. Jenže letošní jaro ukazuje, že ani tento trh není imunní. Po eskalaci konfliktu v Íránu se začal zadrhávat tok zboží přes Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové ropy a velká část námořního obchodu regionu.
Pro automobilky to znamená konkrétní problém: vozy určené pro zákazníky v emirátech se zasekly v průběhu přepravy. Podle informací prodejců a logistických firem v regionu jde o stovky vozů, které uvízly v přístavech v Asii, často už zaplacené nebo alespoň objednané.
Auta v přístavech, kupci opatrní
Jenže ještě zajímavější je, co se děje na druhé straně – u zákazníků. Prodejci luxusních aut v Dubaji mluví o poklesu poptávky přibližně o 25 až 30 procent během několika týdnů od začátku konfliktu. To je na segment, který byl dlouhodobě stabilní, výrazný propad. Nejde přitom o to, že by klientela zmizela. Spíš vyčkává.
„Lidé mají peníze, ale nemají jistotu,“ popisují situaci obchodníci. A právě důvěra je v tomto segmentu klíčová. Nákup vozu za 300 tisíc nebo milion eur není impulzivní rozhodnutí, i když to tak může zvenčí vypadat. Je to signál stability, statusu i určitého optimismu. A ten se z regionu částečně vytratil. Navíc zmizela jistota prostého dodání vozu zákazníkům.
Data z širší ekonomiky tomu odpovídají. Podle průzkumů spotřebitelského chování v SAE začalo zhruba 60 až 70 % domácností v posledních týdnech více spořit a omezovat větší výdaje. To je na ekonomiku, která je z velké části postavená na spotřebě a službách, zásadní změna nálady.
Dubaj navíc stojí na specifickém mixu lidí. Vedle místních elit jsou to expati, podnikatelé a investoři z celého světa. A právě tahle skupina reaguje na geopolitické napětí nejrychleji. Část z nich region dočasně opustila, jiní omezili aktivity. Turismus, který tvoří významnou část ekonomiky emirátu, začal kolísat a některé hotely reagují slevami.
Automobilky tak řeší dvojí problém. Na jedné straně logistiku – dražší a pomalejší dopravu, někdy i nutnost přesměrovat dodávky. Na druhé straně trh, který se znenadání přepnul do opatrného režimu.
Pro automobilky jako Ferrari nebo Rolls-Royce přitom Blízký východ není jen doplňkový region. V některých případech tvoří kolem 10 až 15 procent globálních prodejů, ale podíl na zisku je ještě vyšší díky vysokým maržím a individuálním úpravám vozů.
Kabelky letí pořád
Zajímavé je, že ne všechny luxusní segmenty reagují stejně. Zatímco supersporty se prodávají hůř, módní domy nebo šperkařské značky hlásí menší výkyvy. Rozdíl je v povaze nákupu. Kabelka za desítky tisíc eur je stále luxus, ale zároveň likvidnější a přenosnější než auto, které je závislé na logistice, servisu i stabilním prostředí.
Dubaj je jen nejviditelnější část příběhu. Zpomalení prodejů a komplikace v dodávkách hlásí i další trhy v Perském zálivu, od Saúdské Arábie po Katar. Konflikt tak nezasáhl jen jednu ikonickou metropoli, ale celý ekosystém, na kterém globální značky luxusních aut dlouhodobě staví.
Země Perského zálivu pravděpodobně neztratí pozici luxusních center. Mají infrastrukturu, kapitál i globální přitažlivost. Ale současná krize ukazuje, jak rychle se může změnit dynamika, na kterou byli výrobci i prodejci zvyklí. A že i trh, který působil téměř nedotknutelně, je ve skutečnosti mnohem citlivější na geopolitiku, než se zdálo.
Zdroje: Reuters, The Economic Times, The Wall Street Journal, Gulf News, Zawya