Ve finále MS je Španělsko a Argentina. Kdo má lepší vkus na auta? Yamal, nebo Messi?
V neděli večer se na hřišti utkají o nejcennější fotbalové zlato a my se zatím podíváme šesti největším hvězdám finále do garáže. Španělská kabina většinou jezdí ve vcelku obyčejných služebácích od sponzorů, naproti tomu u Argentinců to více smrdí spálenými gumami.
Španělé propluli turnajem jako dokonale namazaný stroj, v podstatě jediným zaváháním byla překvapivá remíza s Kapverdami. Pod vedením Luise de la Fuenteho předvádějí fotbal, který kombinuje trpělivé držení míče s bleskurychlým přechodem do útoku přes křídla. Po suverénním tažení základní skupinou a vyřazovacími boji korunovali svou dominanci v semifinále, kde s naprostým přehledem vymazali silnou Francii výsledkem 2:0. Celé Španělsko věří, že tato generace po letech opět usedne na světový trůn.
Cesta obhájců titulu do finále byla o poznání dramatičtější. Argentinci pod taktovkou Lionela Scaloniho sázejí na velkou taktickou vyzrálost, zkušenost a neochvějnou víru ve své klíčové lídry. Jejich jízdu turnajem nejlépe vystihlo infarktové semifinále proti Anglii, kde o postupu do finále po výhře 2:1 rozhodl až v samotném nastavení Lautaro Martínez. Jihoameričané touží dokázat, že jejich triumf z předchozího šampionátu nebyl náhodou a že Messiho reprezentační éra může skončit dalším zlatým písmem.
Lamine Yamal: Od taxikaření se spoluhráči k rychlokurzu v Cuence
Příběh Yamala za volantem je v podstatě kronikou dospívání pod extrémním drobnohledem veřejnosti. Ještě během památného Eura 2024 a svých prvních velkých zápasů za Barcelonu totiž Yamal legálně nesměl otočit klíčkem v zapalování. Na tréninky se tak musel nechávat vozit jako spolujezdec – jeho nejčastějšími šoféry byli spoluhráči Gavi, v jehož elektrické Cupře Tavascan pravidelně sedával, nebo Raphinha, který ho občas svezl svým Mercedesem třídy G.
Vše se změnilo po jeho osmnáctých narozeninách v červenci 2025. Yamal na nic nečekal a vyrazil do španělské Cuency, kde sídlí vyhlášená autoškola Cañada. Ta je mezi španělskými celebritami a sportovci legendární tím, že nabízí extrémně intenzivní VIP kurzy, díky kterým lze získat řidičský průkaz během pouhých patnácti dnů.
Dnes už tak Yamal řídí sám. V rámci partnerství Barcelony s automobilkou Cupra nedávno testoval nový elektrický model Cupra Raval, přičemž v médiích se v souvislosti s ním často skloňuje také vlastnictví výkonného Audi RS7 nebo Range Roveru. Sám Yamal se však nechal slyšet, že po křiklavých hypersportech typu Lamborghini netouží a dává přednost německé či domácí koncernové klasice.
Rodri: Milionář z vysokoškolské koleje v ojeté corse
Pokud hledáte absolutní protipól k nablýskanému zákulisí fotbalu, je jím třicetiletý záložník Rodri. Držitel Zlatého míče a mozek španělské reprezentace je známý tím, že zcela ignoruje sociální sítě a peníze pro něj nikdy nebyly měřítkem statusu. Když už hrál nejvyšší španělskou ligu za Villarreal a vydělával peníze, o kterých se běžným smrtelníkům ani nezdá, stále bydlel na běžné vysokoškolské koleji, kde studoval podnikové hospodářství, a pral si prádlo s ostatními studenty.
Jeho automobilová historie je dnes už kultovní. Když si v roce 2014 udělal řidičák, oznámil otci, že má na auto rozpočet tři tisíce eur (asi 80 tisíc korun). Otec mu druhý den nadšeně zavolal, že od jedné starší paní koupil ojetý Opel Corsa, a že „má v sobě počítač“. Oním počítačem byla malá osmicentimetrová obrazovka na palubní desce, ze které byl prý Rodri u vytržení. S touto corsou pak jezdil na tréninky i po svém přestupu do Atlética Madrid. Spoluhráči si z něj sice dělali dobrý den, ale jemu to bylo jedno. Dnes v Manchesteru City samozřejmě sedlá modernější a bezpečnější vozy, ale stále nejde o nic okázalého. V Anglii byl k vidění například v Mercedesu třídy C nebo BMW řady 3.
Pedri: Od taxíku k hybridu
Vstup kreativního záložníka Pedriho na fotbalový Olymp provází jedna z nejroztomilejších momentek moderní Ligy mistrů. V roce 2020 jako sedmnáctiletý mladík skóroval při svém debutu v milionářské soutěži za Barcelonu a následně s batohem na zádech jednoduše nasedl do klasického žluto-černého barcelonského taxíku, který ho odvezl domů. Snímek skromného teenagera tehdy obletěl svět a vedení klubu následně zareagovalo tím, že mu do doby, než si udělá řidičský průkaz, přidělilo osobního řidiče.
Jakmile si Pedri zkoušky dodělal, zvolil cestu rozumu, která odpovídá jeho introvertní a přemýšlivé povaze. V rámci oficiálního partnerství klubu převzal klíče od nového, na míru vybraného plug-in hybridu Cupra Terramar VZ o výkonu 195 kW. Mimo sponzorské závazky pak v soukromí nejčastěji usedá do SUV Porsche Macan. To mu poskytuje ideální míru pohodlí, německé preciznosti a sportovního charakteru, aniž by na sebe v ulicích katalánské metropole strhával zbytečnou pozornost.
Lionel Messi: Porsche přímo v obýváku
A nyní k argentinskému týmu. Lionel Messi už dávno překročil jakékoliv marketingové šablony a sponzorské povinnosti. Jeho vztah k autům dokonale ilustruje jeho životní styl v Miami, kde vlastní luxusní byt ve slavném mrakodrapu Porsche Design Tower v Sunny Isles Beach. Tato budova je technologickým unikátem – disponuje speciálním automobilovým výtahem, který Messimu umožňuje vyjet se svým vozem až do 47. patra a zaparkovat své oblíbené Porsche hned vedle pohovky v obývacím pokoji.
Kromě tohoto futuristického komfortu skrývá Messiho globální sbírka klenoty nevyčíslitelné hodnoty. Tím nejzářivějším je historický závodní speciál Ferrari 335 S Spider Scaglietti z roku 1957, který v aukci pořídil za astronomických 36 milionů dolarů. Traduje se, že v tehdejším přihazování těsně porazil svého věčného rivala Cristiana Ronalda. Když zrovna Messi neřídí muzejní exponáty nebo zakázkový hypersport Pagani Zonda Tricolore, spoléhá na extrémně rychlé, ale praktické vozy.
Pro běžné dny s rodinou má k dispozici rodinné kombi Audi RS6 Avant Performance (zůstalo mu jako připomínka dřívějšího barcelonského angažmá), monstrózní Cadillac Escalade nebo luxusní Mercedes-Maybach S680. Messiho garáž je zkrátka spojením historické exkluzivity a nejmodernějšího komfortu.
Lautaro Martínez: Býk má své lamborghini
Útočník Interu Milán, Lautaro Martínez, kterému v Itálii nikdo neřekne jinak než El Toro (Býk), má k italskému automobilovému průmyslu mimořádně osobní vztah. Jeho vášeň pro rychlá kola rozhodně není jen záležitostí drahých dárků od sponzorů milánského Interu. Martínez před časem osobně navštívil centrálu a továrnu automobilky Lamborghini v Sant'Agatě, aby si v jejich exkluzivním programu navrhl vůz přesně podle svých představ. Volba padla na SUV Lamborghini Urus.
Martínez se při konfiguraci svého nového miláčka detailně zajímal o řemeslné zpracování a šití kožených interiérů a při prohlídce továrny neskrýval nadšení ani z okruhového speciálu Huracán STO. V jeho soukromém vozovém parku, který si financuje výhradně ze svého, však nenajdeme jen křiklavé italské supersporty. Pro klidnější dny a nenápadné cestování po Lombardii má Martínez v záloze elegantní a kompaktní Porsche 718 Boxster GTS nebo bezpečné rodinné SUV Volvo XC90, což ukazuje, že pod drsnou slupkou nekompromisního střelce se skrývá i smysl pro praktičnost.
Emiliano Martínez: Hlídací pes a brácha závodník
Argentinský brankář a bouřlivák Emiliano „Dibu“ Martínez přistupuje k autům a bezpečí s naprosto stejnou extravagancí, jakou předvádí na brankové čáře. V jeho garáži v anglickém Birminghamu parkuje dravý americký supersport Chevrolet Corvette Z06 s atmosférickým osmiválcem a klasický Range Rover Sport.
Vozy jsou pečlivě střeženy, protože Martínez po zisku titulu mistra světa investoval v přepočtu přes půl milionu korun do speciálně vycvičeného belgického ovčáka. Podobné psy pro své mise využívají elitní americké jednotky SEAL či britské speciální síly SAS.
Vášeň pro spálený benzín a rychlá kola má rodina Martínezů v krvi. Zatímco Emiliano stráží bránu anglické Aston Villy, jeho starší bratr Alejandro se úspěšně prohání po jihoamerických okruzích jako profesionální závodník. Sám brankářský fantom bratra v jeho nákladném koníčku finančně i morálně podporuje. V depu je tak pravidelně k vidění jejich otec Beto s kšiltovkou s číslem 23, které má na dresu i slavnější z bratrů.
Zdroje: AS, Autoescuela Cañada, Birmingham Live, Carburando, Cupra, Daily Mail, El País, Gazzetta dello Sport, Lamborghini, Marca, Mundo Deportivo, Porsche Design, Sport, The Athletic, Zuto