Ve stínu slavné miury: Lamborghini 400 GT s motorem V12 slaví šedesátku
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Když se v roce 1966 představilo Lamborghini 400 GT, automobilka byla na světě teprve tři roky. Její elegantní cestovní kupé s dvanáctiválcem ale už tehdy dokázalo konkurovat zavedeným výrobcům. A představovalo přesně takový automobil, jaký si Ferruccio Lamborghini na začátku svého podnikání vysnil.
Na ženevském autosalonu v březnu 1966 Lamborghini ukázalo hned dvě novinky, které jako by patřily každá do jiného světa. Miura P400 s motorem V12 napříč před zadní nápravou ohromovala nízkou karoserií od Bertoneho a odvážnou koncepcí. Vedle ní debutovalo podstatně umírněnější kupé 400 GT 2+2. Také mělo dvanáct válců, jenže vpředu, pod dlouhou kapotou. A místo dvou sedadel čtyři.
Miura později získala pověst jednoho ze zakladatelů éry supersportů a 400 GT zůstalo v jejím stínu. Přitom to byl model, který vystihoval představu, s níž se Ferruccio Lamborghini do výroby automobilů pustil.
Úspěšný výrobce traktorů a milovník drahých automobilů založil svou automobilku v roce 1963. S vozy Ferrari měl vlastní zkušenosti, ale chtěl nabídnout něco jiného: mimořádně výkonné, zároveň však pohodlné a kultivované gran turismo. Auto, s nímž bude radost zdolávat stovky kilometrů, nikoli jen zajet rychlé kolo na okruhu.
Prvním sériovým výsledkem bylo Lamborghini 350 GT z roku 1964. O dva roky později přišla jeho důkladně přepracovaná evoluce. Nové 400 GT mělo zákazníkům nabídnout více výkonu, prostoru i každodenní použitelnosti. V tomto smyslu představovalo pokračování původní myšlenky, zatímco miura ukazovala, kam až se může mladá značka vydat.
Dvanáct válců a šest karburátorů
Srdcem automobilu zůstal vidlicový dvanáctiválec, jehož základy navrhl bývalý konstruktér Ferrari Giotto Bizzarrini. Objem narostl z 3464 na 3929 cm³ a výkon na 235 kW (320 koní) při 6500 otáčkách za minutu. Technicky působivý motor dostal rozvod se dvěma vačkovými hřídeli v každé hlavě válců a směs mu připravovalo šest dvojitých karburátorů Weber.
Dvanáct válců, čtyři vačkové hřídele, dvanáct sacích hrdel. Už samotný pohled pod kapotu musel být zážitkem.
Důležitější než nárůst nejvyššího výkonu bylo pro cestovní vůz zlepšení pružnosti motoru. K novinkám patřila také pětistupňová plně synchronizovaná převodovka vlastní konstrukce, která nahradila dosavadní ústrojí ZF. Podvozek měl nezávislé zavěšení všech kol a kotoučové brzdy; konstruktéři upravili také zadní odpružení. Výsledkem neměl být závodní speciál, ale rychlý vůz, který svého řidiče zbytečně neunavuje.
Čtyři sedadla – a karoserie z jiného kovu
Za tvary kupé opět stála milánská Carrozzeria Touring. Kvůli dvojici zadních sedadel zvedla zadní část střechy přibližně o pět centimetrů, pozměnila záď i okna a zvětšila prostor pro zavazadla. Zadní místa sice nebyla určena k velkorysému cestování čtyř dospělých, proti předchůdci však šlo o vítané rozšíření možností.
Změnil se i materiál karoserie. Zatímco 350 GT využívalo hliníkové panely, 400 GT 2+2 dostalo ocelové. Přibyly kilogramy, ale elegantní linie zůstaly. Při pohledu na nízkou příď, zdvojené světlomety a prosklenou kabinu by málokdo hádal, jak zásadně se uvnitř změnilo.
Pod názvem 400 GT se navíc skrývají dvě různé podoby. Jako první vznikla přechodná série 23 kusů (často nazývaná 400 GT Interim), která měla ještě původní dvoumístnou karoserii z 350 GT, ale už nový čtyřlitrový motor. Hlavní část produkce představovala právě nová verze 2+2. Za roky 1966 až 1968 se celková výroba podle většiny pramenů zastavila na 250 vyrobených sériových kusech.
Podrobnější historii jednotlivých provedení jsme už popsali dříve.
Jak se s ním cestovalo
Dobové poslání auta potvrzují i novodobé jízdní zkušenosti. Britský magazín Octane při testu dochovaného exempláře vyzdvihl klidný projev dvanáctiválce, jeho ochotu zabírat už od nízkých otáček i překvapivě poddajné odpružení. Pětistupňová převodovka měla přesnější chod, než by člověk od šedesát let starého sportovního vozu čekal. Určitou únavu vykazovalo řízení, které vyžadovalo více síly kolem středové polohy, což lze u konkrétního testovaného vozu spíš připsat opotřebované a přetažené převodce řízení. Přesto šlo především o automobil pro rychlé a pohodlné cestování.
400 GT navíc pomohlo Lamborghini obchodně vyrůst. Důležitým odbytištěm se staly Spojené státy a značka začala oslovovat i zákazníky z prostředí filmu a populární hudby. Právě odtud pochází jeden z nejzajímavějších příběhů modelu.
Beatles a záhada červeného Lamba
Ve čtvrtek 30. ledna 1969 odehráli Beatles svůj poslední veřejný koncert na střeše londýnského sídla společnosti Apple na Savile Row. Kamera tehdy na ulici zachytila červené Lamborghini 400 GT s černým interiérem. Vůz bývá spojován s Paulem McCartneym, jenže příběh nemusí být tak jednoznačný, jak se často vypráví.
Magazín Octane vypátral historii pravděpodobného exempláře a promluvil si i se samotným McCartneym. Muzikant vzpomínal na červené Lamborghini z konce šedesátých let, s nímž jednou zůstal stát v londýnském Soho, musel ho tlačit a okolostojící dělníci se mu posmívali. Zda skutečně šlo o konkrétní 400 GT, si však už nebyl jistý. Nejpravděpodobnějším kandidátem je vůz s registrací SLF 403F, zapsaný v lednu 1968 na firmu Star Group z Leedsu – podle McCartneyho šlo nejspíš o zápis přes kancelář skupiny. Pro tuto teorii mluví i statistika: s pravostranným řízením opustily továrnu jen čtyři kusy 2+2. U pozdějšího Lamborghini Espada naopak Sir Paul o svém vlastnictví nepochyboval. Příběh tak dodnes zůstává otevřený.
Miura se zapsala do historie jako výjimečný supersport a pomohla změnit obraz značky. Model 400 GT však Lamborghini přivedl blíž k původnímu Ferrucciovu ideálu a upevnil její postavení mezi výrobci exkluzivních cestovních vozů. Jeho filozofie pak pokračovala v dalších modelech s dvanáctiválcem vpředu. I proto si automobil, který v Ženevě před šedesáti lety zastínila slavnější sestra, zaslouží vlastní vzpomínku. Salute!
Zdroj: Lamborghini, Auto Express, Octane