Ve světoznámém městě vypnuli stacionární radary. Apokalypsa se nekoná
Nejlidnatější kanadské město hodnotí první půlrok bez stacionárních radarů a místní média mocně vrtí psem. Lidé i skutečně jezdí v průměru rychleji, počet mrtvých na silnicích se nicméně drží v podobných číslech jako dřív.
Stacionární radary jsou realitou snad ve všech větších městech Evropy i Severní Ameriky. Že si z toho některá z nich dělají zdroj příjmu do obecní pokladny a o bezpečnost na silnicích jde až ve druhé řadě, je také dobře známo. Kanadská provincie Ontario však jde proti této praxi a v loňském listopadu rozhodla o zrušení všech městských programů vynucování rychlostního limitu. Jinými slovy, zrušila pevné radary ve městech.
Toronto, nejlidnatější město Kanady a hlavní město Ontaria, nyní zveřejnilo výsledky svého zkoumání, jak se změnilo chování řidičů v oblastech, kde dřív byly pevné radary. Na první pohled jsou výsledky šokující – počet překročení dovolené rychlosti se zvýšil čtyř- až pětinásobně.
Podpůrcům automatizovaného měření rychlosti tohle číslo stačí a místní politici už žádají návrat pevných radarů. Jenže tohle číslo je výsledkem tzv. vrtění psem – realita zdaleka není tak extrémní, jak by mohlo naznačovat. Takto vysoké je totiž jen proto, že v době měření byl počet překročení rychlosti extrémně nízký.
Na silnicích, kde je limit 50 km/h (Kanada používá metrický systém, stejně jako většina Evropy), v době, kdy zde fungovalo samočinné měření rychlosti, překročilo rychlost výrazně (o 16 km/h a více) 0,5 % projíždějících vozidel. Po ukončení činnosti radaru se stejného překročení dopustilo 2,9 % vozidel.
Téměř stejná čísla (v průměru) vykázala statistika za všech 104 sledovaných míst u nejvyššího překročení rychlosti, tedy o 16 km/h a více. Nejmenšího překročení rychlosti (o 1–10 km/h nad limitem) jelo na všech 104 sledovaných místech před vypnutím radarů 18,4 % vozidel, po vypnutí 35,7 % vozidel.
Technicky vzato, je to skutečně nárůst na šestinásobek. Jenže výsledek je pořád naprosto zanedbatelný podíl. Když to vezmete z druhé strany, vypadá to krásně – ze všech aut, která místem projedou, drtivá většina (97,1 %) dodržuje limit nebo jede jen o málo rychleji.
Důležitějším číslem – a také dalším důkazem, že řidiče není nutné všude a za všech okolností sledovat, protože by se bez dozoru okamžitě pozabíjeli – je 4,8 km/h. Jen o tolik průměrně motoristé zrychlili ve sledovaných lokacích, kde dřív byly radary. Na padesátce tedy jeli průměrně necelých 55 km/h, chcete-li ilustrativní příklad.
5 km/h ve městě nelze zanedbat
Jedním dechem je ovšem nutno dodat, že tento rozdíl není zas tak zanedbatelný. I malé zvýšení rychlosti, třeba o 5 km/h, totiž znamená rozdíl mezi tím, jestli řidič stihne zastavit před překážkou, nebo do ní narazí, a pokud, tak s jakou intenzitou.
Vzhledem k tomu, že číslo 4,8 km/h představuje průměr, můžeme spekulovat, že řidiči zrychlili více v místech, kde je to bezpečné, a naopak méně nebo vůbec tam, kde hrozí riziko srážky s nepozorným chodcem či nevychovaným cyklistou více.
Data o úmrtích při dopravních nehodách v Torontu hovoří o 25 lidech za období mezi listopadem 2025 a červnem 2026, což je stejné číslo, jako za stejné období v letech 2021 a 2022, kdy radary byly činné. Připomeňme, že Toronto je s 2,8 milionu obyvatel zhruba 2× lidnatější než Praha, rozlohou je však větší jen zhruba o čtvrtinu.
Zdroj: Magistrát města Toronto/Carscoops | video: Policie ČR