Ve znamení dostupné elektromobility: Zahájení výroby Cupry Raval se rychle blíží
Raval je možná nejdůležitějším zástupcem rodiny městských elektromobilů skupiny značek Core koncernu Volkswagen. Kdy bude spuštěna jeho sériová výroba?
Cupra Raval bude prvním elektromobilem vyráběným v Martorellu. Za tímto účelem byla ve výrobním závodě v Katalánsku přizpůsobeno téměř 160.000 m2 plochy. Pro Španělsko je to důležitý mezník, neboť tím vstupuje do epicentra budoucí mobility. V rámci toho byla do provozu uvedena modernizovaná výrobní linka 1, přičemž součástí přípravy je také 1000 nových robotů, jež budou kompletovat karoserie nového elektromobilu. Součástí přípravy výroby je také 60 lisovacích nástrojů pro jednotlivé části karoserie.
Aby se výroba usnadnila, byl zprovozněn také 600 metrů dlouhý most, který propojuje karosárnu s linkou na montáž trakčních akumulátorů spolu s dalším elektrickým příslušenstvím. Most se nachází ve výšce pět metrů nad povrchem závodu a je plně automatizovaný.
Pro značky Seat a Cupra bude rok 2026 rozhodující. Společnost Seat S.A. vstupuje do poslední fáze své transformace, která vyvrcholí představením modelu Cupra Raval, prvního 100% elektromobilu vyráběného v Martorellu. Značky Seat a Cupra připravují zahájení sériové výroby prvního modelu z rodiny městských elektromobilů, kterou bude skupina značek Core koncernu Volkswagen vyrábět ve Španělsku.
„Vstupujeme do historického roku. V Martorellu, epicentru budoucí mobility, jsme v poslední fázi příprav sériové výroby modelu Raval, vozu, který značí začátek nové éry pro značku. Jsme hrdí, že můžeme z pověření skupiny značek Core koncernu Volkswagen vést projekt městského elektromobilu ze Španělska. Transformovali jsme naše výrobní závody, vyškolili naše týmy a optimalizovali naše procesy, abychom to umožnili. Dnes je cíl podporovat rozvoj elektromobility v Evropě z Pyrenejského poloostrova blíž než kdy dříve.“ Řekl v rámci blížícímu se zahájení výroby Cupry Raval Markus Haupt, předseda představenstva značek Seat a Cupra.
Značky Seat a Cupra mají na starosti vývoj rodiny městských elektromobilů pro skupinu značek Core koncernu Volkswagen, která zahrnuje čtyři modely tří různých značek, jejichž výroba bude probíhat ve Španělsku: Cupra Raval a Volkswagen ID. Polo ve výrobním závodě Martorell a Škoda Epiq a Volkswagen ID. Cross ve výrobním závodě Volkswagen Navarra.
Cupra Raval bude prvním modelem z této rodiny, který vyjede na silnice. Představení ravalu značí začátek nové éry pro španělskou značku a zrození automobilového segmentu, který má zároveň přinést větší dostupnost elektromobilů pro koncového zákazníka.
Zdroj: Tisková zpráva Cupra, Wikipedia, Foto: Cupra