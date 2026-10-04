Svět užitkáčů se mění a my to viděli na vlastní oči. Navštívili jsme veletrh IAA v Hannoveru
IAA Transportation v Hannoveru, největší veletrh užitkových aut, ukázal na 150 premiér a novinek. A k tomu nový směr celého odvětví. Byli jsme u toho.
Veletrh IAA Transportation je chloubou Německa, a tudíž lákadlem pro značky jako Mercedes-Benz, Volkswagen, ale také MAN a další. Přes sedmdesát procent vystavovatelů ale přijelo z ciziny – především z Číny. Přibližně třetina z nich se veletrhu zúčastnila poprvé – a o to víc se činili.
Díky tomu se v Hannoveru ukázalo přes 150 premiér a nových produktů. „Logistický průmysl odvádí svou práci každý den. Zajišťuje, aby se potraviny dostaly do regálů supermarketů, objednávky až ke dveřím zákazníků, díly do továren,“ nechala se slyšet prezidentka Německého svazu automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová.
Ostrý nástup Číny
Že se největší veletrh užitkáčů koná u našich západních sousedů, má logiku. Vždyť za poslední rok urazila nákladní vozidla v Německu přes 20.000.000.000 kilometrů a přepravila 2,8 miliardy tun zboží. „Trh, kde jezdí užitková auta, není jen jednou z mnoha součástí ekonomiky. Je jejím pilířem,“ řekla Müllerová.
Přibližně třetina emisí CO2 ze silniční dopravy v Evropě připadá na těžká nákladní vozidla. Tomu odpovídá velký potenciál pro snižování emisí, který byl vidět v Hannoveru v každé hale.
Staneme se Evropou
Elektrické nákladní vozy s bateriovým pohonem a dojezdem přes 500 kilometrů nabízí všechny důležité značky. Mezi ně vtrhly na výstavišti opravdu ve velkém pro Evropany ty nové – z Číny. A tak jsme míjeli kamiony s logy, která jsme dosud vídali jen na osobácích: Dongfeng, BYD…
„Už příští rok uvedeme na evropský trh svůj první těžký nákladní vůz. A v budoucnu je budeme v Evropě vyrábět,“ řekla na veletrhu v Hannoveru výkonná viceprezidentka značky BYD Stella Liová, která řídí mezinárodní aktivity podniku.
„Chceme provozovatelům vozových parků nabídnout komplexní balíček služeb. Tedy financování, dobíjecí infrastrukturu, síť servisů a mobilní asistenční službu,“ dodala. Už teď firma buduje závod v maďarském Segedíně, kde by měla sériová výroba osobních aut začít na přelomu letošního a příštího roku. „Staneme se evropskou společností,“ prohlásila Liová.
Lokální výroba v Evropě by měla čínským značkám pomoci vyhnout se dovozním clům. Tradiční výrobci totiž společně vyzvali Evropskou unii k zavedení cel na čínské elektrické nákladní vozy podobných těm, která fungují u osobních aut z říše středu.
Ambice vs. realita
Velkým tématem byl u čínských značek vodík. Ale zatímco modelů na baterie a na vodík přibývá po desítkách, infrastruktura pro dobíjení baterií a doplňování vodíku pokulhává. A to značně.
V Hannoveru zaznělo, že do roku 2030 bude v Evropě zapotřebí na 35.000 veřejně přístupných rychlodobíječek pro elektrická nákladní vozidla. V současné době je však v celé EU k dispozici pouze sedm stovek takových dobíjecích bodů.
Ještě víc zaostává vodíková infrastruktura: v celé Evropě jsou v současnosti k dispozici pouze dvě stovky vodíkových čerpacích stanic pro silniční nákladní dopravu. Za tři roky jich bude Evropa potřebovat dvě tisícovky s kapacitou dvě metrické tuny vodíku denně.
Hannover ale nebyl zdaleka jen o autech z továren evropských a asijských značek. Obrovský prostor zabrali dodavatelé pro celý segment užitkových aut a přestavby. Se skoro osmi sty vystavovatelů byli právě dodavatelé páteří akce. Bylo hezké vidět, že nechyběli ani ti z Česka.
Pět hlavních závěrů
Z Hannoveru, který se v přehlídce novinek na čtyřech a více kolech střídá září co září s Mnichovem coby přehlídkou osobních aut, si odnášíme pět hlavních závěrů.
- I užitková auta se zaměřují hlavně na bezemisní dopravu: v Hannoveru jsme logicky viděli vozy spalující naftu, ale mnohem víc jich bylo na elektrický pohon a hodně se ukázaly vodíkové technologie.
- Obrovský nástup Číny: v Česku už dobře známé značky jako BYD, Dongfeng, MG zdaleka nepůsobí na trhu osobáků: v Hannoveru ukázaly své náklaďáky, autobusy, kamiony.
- Autonomní a automatizované řízení: ukázku jsme našli prakticky v každé hale a možností ukázkových jízd bylo víc, než jsme kdy na evropské přehlídce viděli.
- Superdobíjení: tolik stojanů všude, a to už ne ve výkonu kilowattů, ale megawattů – svět nabíječek se žene kupředu rychleji než v sedmimílových botách.
- Správa vozových parků: vše on-line, od servisů po vedení celých flotil aut, to je jasný trend, který byl vidět vlastně u každé velké značky.
Hvězdy roku 2027
Během veletrhu se rozdávaly i prestižní ceny Stars of the Year. Kdo se chlubí čerstvými tituly?
Dodávka roku: Renault Trafic E-Tech
Hlavním kritériem je přínos auta k efektivitě, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a udržitelnosti v oblasti lehké silniční nákladní dopravy. Pro Renault jde už o šestý titul, a to přesně 25 let poté, co tento model zvítězil naposledy. Na druhém místě se umístila kompaktní dodávka Stellantis ProOne, o třetí místo se podělily Farizon V7E a Volkswagen Caddy Cargo.
Nákladní vůz roku: Volvo Trucks
Nová řada elektrických nákladních vozidel Volva, zahrnující modelové řady FH, FM, FMX a FH Aero Electric, zapůsobila na čtyřiadvacetičlennou porotu kombinací delšího dojezdu, širokých možností využití, vysoké energetické účinnosti a provozní flexibility.
Inovace roku v oblasti nákladních vozidel: ZF
Dodavatel pro autoprůmysl, společnost ZF, vyhrál kategorii za svou technologii TraXon Hybrid. Díky ní integruje hybrid přímo do architektury převodovek těžkých užitkových vozidel.
Návěsy (5 kategorií)
- Nástavbou roku je Schmitz Cargobull S.KO CITY vybavený chladicí jednotkou.
- Podvozky vyhrála společnost Kögel s Light Plus.
- Komponenty ovládla firma Kässbohrer svým podlahovým systémem K.MFS.
- Ocenění v kategorii „Budoucnost“ získala společnost Krone za systém monitorování stavu návěsu.
- Poprvé se udělovala i cena „Community Award“: získala ji společnost Koluman za návěs s adaptivní skrytou bočnicí.
Zdroj: Svět motorů