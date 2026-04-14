Velká koncernová SUV věří plug-in hybridům. Objeví se v nové Q7 i Bentley Bentayga
Značky Audi a Bentley u svých vlajkových SUV oddalují přechod na čistě elektrický pohon. Nové generace modelů Q7 a Bentayga vsadí na plug-in hybridní pohon s čistě elektrickým dojezdem přes 100 kilometrů. Bentley dokonce slibuje limitované verze s čistě spalovacím motorem.
Zatímco Volkswagen naznačuje plně elektrickou budoucnost modelu Touareg a Porsche se kromě čistě elektrického Cayenne Electric chystá uvést také novou generaci se spalovacím motorem, značky Audi a Bentley vsadí u svých největších SUV na plug-in hybridní pohonné jednotky.
Jako první bychom se měli dočkat nové generace modelu Q7, jehož stávající generace na trhu nedávno skončila. Ta nová využije platformu PPC, což znamená, že nový model bude snáze elektrifikovatelný. Přechod mezi stávající Q7 a novou generací tak můžeme očekávat podobně velký, jako mezi modelem A4 B9 a A5 B10.
Jedním z nabízených motorů by měl být nový dvojitě přeplňovaný vidlicový šestiválec s plug-in hybridní asistencí a lithium-ion baterií. Podle automobilky půjde o významný skok oproti nynější generaci plug-in hybridní varianty a britský magazín AutoExpress odhaduje čistě elektrický dojezd mezi 100 a 130 kilometry.
Mezi dalšími motory v nabídce můžeme očekávat mild-hybridní pohonné jednotky i dieselové agregáty, pravděpodobně stejný šestiválec, který najdeme v poslední generaci Audi A6 a Q5 s výkonem kolem 300 koní. Přijít by měla také nová generace výkonné varianty SQ7 a ta by si měla zachovat stávající dvojitě přeplňovaný osmiválec.
I ty, Bentley?
Automobilka Bentley sklidila s modelem Bentayga nemalý úspěch, její plány však původně spalovací verzi druhé generace nezahrnovaly. Stále testuje menší elektrické SUV označované Luxury Urban EV, které by podle šéfa automobilky pro americký trh Mika Rocca mělo modelu Bentayga cenově odpovídat.
S plánem uvedení pěti plně elektrických modelů do roku 2030 však Bentley přibrzdilo a druhá generace modelu Bentayga tak zhruba za dva roky přijde se spalovacím pohonem. Dokonce Bentley slibuje i limitované čistě spalovací varianty, podobně jako u modelu Continental GT ve variantě Supersports, běžná Bentayga však využije plug-in hybridní pohon.
Do roku 2030 automobilka žádný další plně elektrický model neplánuje. Globální šéf automobilky Bentley Frank-Steffen Walliser uvedl, že zpoždění přechodu na elektromobily znamená, že „nemusí lidi nutit, aby přešli ze spalovacích motorů nebo plug-in hybridů na elektromobily,“ dokud poptávka ze strany kupujících ještě není dostatečná.
Platformu PPC si nová generace modelu Bentayga vypůjčí od dříve zmíněného modelu Q7, respektive pravděpodobně spíše většího modelu Q9, a sdílet ji tak bude také s nadcházející novou generací modelu Cayenne.
To modelu Bentayga mimo jiné umožní nabídnout výrazně modernější plug-in hybridní systém, stávající model totiž čistě na elektřinu neujede ani 45 km. Vzhledem k tomu, že model Bentayga je pro automobilku s více než 50% podílem na prodaných vozech klíčový, v základní specifikaci se pod kapotou objeví šestiválcová pohonná jednotka spojená s již zmiňovaným plug-in hybridním systémem.
Ten se rozšíří také do existujících modelů, avšak až s přechodem na architekturu PPC. Stávající generace modelů Continental GT/GTC a Flying Spur nový systém zakomponovat neumožňují, a jelikož se představily teprve dva roky zpátky, nejspíše si na novou pohonnou jednotku u těchto modelů ještě počkáme.
Zdroje: Autocar, AutoExpress, Drive, Bentley, Audi