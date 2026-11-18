Velké SUV bez kompromisu mezi výkonem a každodenním využitím
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Velké SUV nemusí být jen o výkonu, stejně jako praktické auto nemusí rezignovat na dynamiku. iCAUR V27 spojuje téměř pětimetrovou karoserii, pohon všech kol a výkon 335 kW s prostornou kabinou, moderními technologiemi a funkcemi, které dávají smysl i při každodenním používání.
Na první pohled působí iCAUR V27 jako výrazné a sebevědomé SUV. Délka 4 899 mm, šířka 1 976 mm a rozvor 2 900 mm mu dávají robustní proporce, které zároveň vytvářejí dobrý základ pro prostornou pětimístnou kabinu. Velké rozměry ale nejsou jediným prvkem, který charakter V27 určuje. Pod povrchem se skrývá elektrifikovaný systém REEV, pohon všech kol a systémový výkon 335 kW. Výsledkem je vůz, který chce spojit komfort a praktičnost velkého SUV s dynamikou, kterou by řidič od podobně velkého auta možná nečekal.
Výkon, který není jen na papíře
iCAUR V27 nabízí maximální točivý moment 505 Nm a zrychlení z 0 na 100 km/h přibližně za 6 sekund. Takové hodnoty nejsou jen otázkou sportovního dojmu. Dostatek výkonu může být důležitý také při běžných situacích, jako je připojování do rychlejšího provozu, předjíždění nebo jízda s plně obsazeným vozem. Pohon všech kol zároveň rozšiřuje možnosti využití auta i mimo běžné městské prostředí. V27 tak není koncipovaný jen jako velké SUV pro každodenní provoz, ale také jako vůz, který se dokáže přizpůsobit různým podmínkám a stylům cestování.
Prostor jako součást komfortu
Rozvor 2,9 metru vytváří základ pro prostornou kabinu, ve které má své místo pět cestujících. Právě kombinace velké karoserie a praktického uspořádání dává V27 univerzální charakter. Přes týden může fungovat jako komfortní auto pro běžné cesty, o víkendu pak nabídnout dostatek prostoru pro delší výlet nebo cestování s větším množstvím vybavení. V tomto směru V27 nesází jen na jeden výrazný parametr, ale spíše na vyváženost. Výkon, prostor a technologie se zde doplňují místo toho, aby si navzájem konkurovaly.
Moderní kabina pro každý den
Technologická stránka vozu pokračuje také v interiéru. Před řidičem se nachází 8,88palcový digitální přístrojový panel a hlavní funkce vozu jsou soustředěny na 15,4palcový centrální dotykový displej. Kabina tak odpovídá charakteru moderního elektrifikovaného SUV a současně nabízí jednoduchý přístup k důležitým informacím a funkcím. Technologie zde nejsou oddělené od praktičnosti. Jejich cílem je usnadnit používání auta a přispět k pohodlí při krátkých každodenních trasách i na delších cestách.
Velké auto, které se umí přizpůsobit
U téměř pětimetrového SUV je důležitá také ovladatelnost. V27 proto nabízí funkci Tank Turn, která pomáhá zmenšit prostor potřebný k otočení vozu. Právě podobné prvky ukazují, že velikost nemusí automaticky znamenat komplikovanější používání. Technologie mají řidiči pomoci využít výhody velkého auta bez zbytečných omezení. iCAUR V27 kombinuje vlastnosti, které se často posuzují odděleně. Nabízí výkon 335 kW, pohon všech kol a zrychlení na úrovni dynamických vozů, zároveň ale zůstává prostorným pětimístným SUV s moderní kabinou a praktickými technologiemi. Právě tato univerzálnost má být jednou z jeho hlavních předností. V27 nechce být pouze výkonným autem ani jen praktickým rodinným SUV. Snaží se nabídnout obojí v jednom celku.
Reakce zákazníků jako součást dalšího vývoje
Při vývoji technologií přitom iCAUR nevychází jen z technických parametrů, ale také ze zkušeností samotných uživatelů. Značka v tomto směru navazuje na zákaznicky orientovanou filozofii skupiny Chery, která podporuje otevřený dialog, sdílení zkušeností a společnou tvorbu nových hodnot. Tuto filozofii v praxi reprezentují také Chery User Summit a iCAUR International User Summit ve Wuhu, které propojují značku s její globální uživatelskou komunitou.