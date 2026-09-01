Velké změny pro velká SUV. Mazda chystá novinky pro CX-60 a CX-80
Mazdy CX-60, 70, 80 a 90 mají dostat nový design zvenčí i zevnitř, ale také nové hnací ústrojí. Nejspíš to nebude dřív než příští rok a existuje naděje, že nepřijdou o šestiválce.
Mazda prodává svá velká SUV, modely CX-60 a CX-80, už od roku 2022, resp. 2024 bez větších změn. To se však má v dohledné době změnit, alespoň podle slov generálního ředitele automobilky Masahira Mora pro japonské noviny Čugoku Šimbun. Změny navíc nebudou malé: „Změníme zevnějšek, interiér i hnací ústrojí a zapracujeme změny v bezprecedentním rozsahu,“ nešetří Moro velkými slovy.
Automobilka chce ročně prodávat 200 tisíc aut na platformě Large Product Group, což zahrnuje kromě CX-60 a CX-80 také lehce větší severoamerické verze CX-70 a CX-90. Za fiskální rok 2025 jich však prodala „jen“ 151 tisíc kusů, z toho více než polovinu v USA. Připravovaný zásadní facelift potvrdil také Jeffrey Guyton, finanční ředitel automobilky, a doplnil, že zejména v Severní Americe značka potřebuje růst.
Po stránce interiéru a exteriéru můžeme očekávat posun směrem k současné nabídce Mazdy, což ke smutku staromilců bude dost možná znamenat opuštění tlačítek a posunutí designu směrem k současné CX-5 a elektrickým 6e a CX-6e. Více zde spekulovat nemá smysl.
Nejzajímavější by to tedy mohlo být po stránce hnacích ústrojí. Velké mazdy se dnes prodávají s 3,3l řadovými šestiválci, vznětovým a zážehovým, a 2,5l čtyřválcem spojeným s plug-in hybridní technikou. Klasický hybrid tyto čtyři modely v nabídce nemají a Mazda ho nenabízí vůbec, kromě modelu 2 Hybrid, který je ale Toyotou Yaris s jinými logy.
To však má změnit připravované hnací ústrojí Skyactiv-Z, které má v roce 2027 nahradit jak klasické benziny Skyactiv-G, tak i Skyactiv-X, unikátní motor se zapalováním SPCCI (Spark-Controlled Compression Ignition, tedy Svíčkou řízené kompresní zapalování) a přeplňováním kompresorem. Neznamená to, že by se velké mazdy vzdaly šestiválců a nahradily je čtyřválci – naopak technika Skyactiv-Z má být právě použita i pro objemnější motory než jen čtyřválce.
Mazda totiž nechce opustit velká auta jako vlajkové lodě nabídky. „Vyvineme tyto modely tak, aby je lidé poznali jako vlajkové lodě Mazdy,“ prohlásil Moro o faceliftech. Dodal však, že „to zabere čas“, takže zda se dočkáme novinek hned příští rok, je zatím ve hvězdách. Pro CX-60 by to znamenalo pět let na trhu bez faceliftu, pro ostatní modely 2–3 roky.
zdroj: Carscoops | foto: archiv | video: Marek Bednář/Auto.cz