Veteránem jen na sraz nebo o víkendu. Minnesota chce zpřísnit pravidla
Návrh zákona v Minnesotě říká, že kromě cest na srazy či klubové aktivity by auta s veteránskou či sběratelskou registrací směla jezdit jen o víkendu přes den. Ani v Česku není provoz na „zelených“ značkách bez omezení.
Řada zemí různě omezuje, k čemu se smí a nesmí používat historická vozidla se speciální registrací. Návrh zákona č. HF 3865, s nimž přicházejí zákonodárci v americkém státě Minnesota, jde v tomto do extrému. Obsahuje totiž zákaz jízdy jindy než v sobotu a neděli za denního světla, nejde-li o jízdu za speciálním účelem.
Takovým účelem se rozumí klubové aktivity, výstavy, přehlídky, srazy apod. a na ně by majitelé směli jezdit kdykoliv. Spontánní projížďka ve středu za soumraku by však nově byla zakázaná.
Zákonodárci ke zpřísnění neposkytli žádné odůvodnění. Už nyní je v Minnesotě poměrně výrazně omezeno, jak se s autem s veteránskou registrací může jezdit; je mj. zakázáno běžné denní použití. Konkrétní stanovení dnů a času, kdy se s autem smí vyjet, je i tak velké zpřísnění.
Ani v Česku automobilového veterána na tzv. zelených značkách s písmenem V člověk nesmí používat libovolně. Takové auto nesmí být využito k podnikání ani k běžnému dennímu provozu, mimo jiné. Stále však platí, že je na úřadu, aby vám v případě podezření dokázal, že s autem jezdíte denně.
Minnesotský návrh zákona má před sebou ještě schvalovací kolečko. Jak dopadne, nebudeme předjímat. V každém případě už jen takový návrh slouží jako varování, že provoz aut na tzv. zelených veteránských značkách má svá úskalí. Nejen kvůli hrozbě radikálního omezení svobody se řada majitelů historických aut snaží je mít na „bílých“, tedy standardních registračních značkách.
Zdroj: Carscoops | foto: RM Sotheby´s