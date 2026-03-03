Veteránská sezóna klepe na dveře. Jubilejní Retro Garáž láká na aukci jedinečných vozů
Sezóna veteránských akcí pomalu začíná, a to znamená také tradiční akci Retro Garáž v Lysé nad Labem, se kterou je spojena především aukce veteránů. Vybrali jsme pro vás zajímavosti, na které se letos můžete těšit.
Již tradičně se v dražbě objeví zajímavé vozy tuzemského i zahraničního původu. Letos bude možné přihazovat na 31 motocyklů a 15 automobilů. Mezi ty nejzajímavější patří trio vozů Škoda, počínaje kultovním modelem 130 RS, vzácnou variantou „embéčka“ modelem 1000 MBX a Škodou 450 Roadster.
Klenoty z tuzemska
Ikona československého motorsportu Škoda 130 RS, jejíž existenci momentálně sama automobilka oslavuje speciální edicí modelu Fabia 130, je dle aukční síně ve skvělém technickém stavu. Vůz má původní československý technický průkaz a jeho původ je potvrzen archivem muzea Škoda.
Na začátku milénia byl navíc pravidelně využíván na závodech do vrchu. Karoserie je částečně nová, některé technické náležitosti odpovídají dobovým specifikacím. Prodejní cena se odhaduje na 2-2,5 milionu korun.
Škoda 1000 MBX také není autem, které by člověk potkal každý den. V tomto případě jde o slabší variantu dvoudveřového kupé. Využívá zážehový čtyřválec o objemu 988 cm3 a výkonu 38 kW (52 k).
Je o něco méně žádaná než silnější 1100 MBX, přesto jde o jeden z nejvyhledávanějších modelů tuzemské značky vůbec. Slabší varianty se vyrobilo 1403 kusů, silnější 1100 MBX dokonce jen 1114 ks.
V porovnání s bezmála půl milionem vyrobených vozů 1000 MB je to jako jehla v kupce sena. Většina vozů MBX byla navíc exportována, proto je exemplář v dražbě s původním technickým průkazem ještě zajímavější.
Navíc je po rozsáhlé renovaci, od které sice uběhla řada let, ale s autem se od renovace prakticky nejezdilo. Pokud byste to chtěli změnit, je draženo po servisu a s čerstvou STK, tudíž by vám mělo stačit sednout a vyrazit. Po zaplacení nejvyššího příhozu, samozřejmě. Ten se očekává někde mezi 1 a 1,5 miliony korun.
Velmi zajímavá je také Škoda 450 Roadster, což je vzácný a vyhledávaný předchůdce populárního modelu Felicia roadster. Konkrétní vůz byl navíc nezvykle hojně používán. Současný majitel s ním jezdil například do Švýcarska.
Tuzemských lahůdek je na Retro Garáži tradičně spousta. Vydražit můžete také Tatru 603 podniku Pražská kanalizace a vodní toky s.p. nebo český Rolls-Royce v podobě modelu Wikov 35 labuť.
Jde o jediný dochovaný exemplář v této karosářské verzi, může tak jednoduše posloužit nejen jako vstupenka na luxusní akce Concours d’Elegance po celé Evropě, ale také mít šanci na získání nejedné ceny.
Pokud máte hlouběji do kapsy, spoustu parády udělá také Tatra 57 přezdívaná hadimrška, Škoda 743 Garde nebo tradičnější čtyřdveřová verze již zmiňované řady MB v podobě Škoda 1000 MB De Luxe.
S nebem nad hlavou
Pokud vás ale lákají historické vozy spíše zahraničního původu, ani mezi nimi nechybí zajímavé exempláře. Především jde o vozy s plátěnou střechou. Nechybí mezi nimi malé britské roadstery Austin Healey 3000 Mk III a Triumph Dolomite Roadster či luxusní Mercedes-Benz 280 SL Pagoda.
Výjimku mezi sportovními kabriolety tvoří sovětská Volha 24 ve stavu nového vozu. Prvních 6 let vůz sloužil u okresního výboru KSČ Rokycany, následně byl prodán do soukromých rukou. Nyní je po rozsáhlé renovaci a s platnou STK připraven jezdit. Pro jeho koupi budete potřebovat přibližně půl milionu korun.