Většina řidičů věří, že řídí lépe než průměr. Jak se ale vlastně zhodnotit?
Až devět z deseti řidičů se považuje za lepší a bezpečnější než průměr. Problém přitom nemusí být v přehnaném sebevědomí, ale v tom, že vlastní výkon neumíme přesně odhadnout. Jak poznat, jestli opravdu řídíme tak dobře, jak si myslíme? A vyplatí se poslouchat kritiku od spolujezdců?
Na místě spolujezdce jste již pravděpodobně párkrát zažili. Auto před vámi není zase tak daleko, jak byste si představovali, tachometr ukazuje o něco víc, než je vám příjemné, a řidič se právě rozhodl předjet. Vy byste ještě pár vteřin počkali, on ne. V jeho podání je ale všechno naprosto v pořádku. Když po chvíli vystoupíte, možná se neshodnete ani na tom, co se vlastně stalo. „Jezdím přece bezpečně,“ řekne. A možná tomu upřímně věří.
Člověk však není příliš dobrý v objektivním hodnocení vlastního výkonu a u řízení auta to platí obzvlášť dobře. Za volantem jsme současně řidičem, pozorovatelem i vlastním hodnotitelem. Vidíme své rozhodnutí zevnitř, známe důvod, proč jsme ho udělali, a většinou také známe jeho výsledek.
Když se nic nestane, máme tendenci si potvrdit, že jsme situaci zvládli. Když se něco pokazí, snadno najdeme vysvětlení v okolnostech, počasí, ostatních řidičích nebo v tom, že jsme zkrátka neměli štěstí.
Naopak chyby ostatních vidíme zvenčí. Když se před nás někdo zařadí příliš těsně, je to bezohledný řidič. Když uděláme totéž my, potřebovali jsme přece odbočit. Když někdo jede rychle, hazarduje. Když jedeme rychle my, víme přece, že je silnice prázdná, auto je v pořádku a situaci máme pod kontrolou. Není to nutně arogance ani vědomé lhaní sobě samému. Je to mnohem obyčejnější a hlubší vlastnost lidské psychiky, která se projevuje v celé řadě oblastí života.
Přeceňujeme se odjakživa
Psychologové fenomén sebeklamu zkoumají už desítky let a řízení automobilu se pro jeho zkoumání ukázalo jako téměř ideální prostředí.
Jedním z nejznámějších pokusů je studie švédského psychologa Ola Svensona z roku 1981, která se zabývala právě řidiči. Účastníci měli posoudit, jak bezpečně a jak dobře podle svého názoru řídí ve srovnání s ostatními.
Výsledek byl pozoruhodný. V americkém vzorku se 88 % považovalo za bezpečnější než medián a 93 procent se domnívalo, že mají nadprůměrné řidičské schopnosti. Ve švédském vzorku bylo o své nadprůměrné bezpečnosti přesvědčeno 77 procent řidičů.
Výsledek nezůstal uvězněný v roce 1981. V roce 2023 se vědci ke Svensonovu experimentu vrátili a provedli jeho rozsáhlou replikaci s 1203 účastníky. Výsledek se v zásadě zopakoval: většina lidí znovu hodnotila svou řidičskou bezpečnost a schopnosti jako nadprůměrné.
Matematicky je to samozřejmě nesmysl. Pokud bychom seřadili všechny řidiče podle jejich skutečné výkonnosti, přesně polovina z nich by byla pod mediánem a polovina nad ním. Drtivá většina se do horní poloviny jednoduše vejít nemůže.
Tato čísla neříkají, že přesně 90 procent všech řidičů na světě je přesvědčeno o své výjimečnosti. Přesto jde o robustní ukazatel, který dokazuje, že lidé mají pozoruhodně silnou tendenci hodnotit vlastní vlastnosti a schopnosti jako lepší než vlastnosti a schopnosti ostatních. V psychologii se tento jev označuje právě jako better-than-average effect, tedy efekt lepšího než průměrného.
Špatný řidič navíc může být tak špatný, že ani netuší, jak špatně jezdí. Slavná studie Davida Dunninga a Justina Krugera z roku 1999 skutečně ukázala, že lidé s nejhoršími výsledky v některých úlohách svůj výkon výrazně nadhodnocovali.
Muži si věří víc. Oprávněně?
Asi nepřekvapí, že výzkumy poměrně konzistentně ukazují, že muži mají tendenci své řidičské schopnosti hodnotit výše než ženy. Neznamená to automaticky, že muži jsou horší řidiči nebo že ženy jsou lepší. Znamená to především, že sebehodnocení a skutečný výkon nejsou totéž a že míra sebejistoty se mezi pohlavími může lišit.
U mužů se navíc častěji objevuje vyšší ochota přijímat riziko a vyšší důvěra ve vlastní schopnost zvládnout náročnou situaci. To je za volantem poměrně podstatná kombinace. Člověk, který si více věří a současně je ochotnější riskovat, může snáze dospět k přesvědčení, že situaci zvládne, i když objektivní riziko už roste.
U žen bývá naopak sebehodnocení v některých výzkumech opatrnější a jejich řidičské chování bývá v průměru méně rizikové, zejména pokud jde o rychlost nebo jiné formy agresivnější jízdy.
To ovšem neznamená, že bychom mohli jednoduše říct „muži přeceňují, ženy nepřeceňují“. Tak jednoduché to není. U obou skupin existuje prostor pro sebeklam, jen se může projevovat trochu jiným způsobem.
Hodně záleží na tom, co přesně měříme. Když se řidiče zeptáme, jak dobře zvládá auto, dostaneme jiný výsledek, než když se ptáme na bezpečnost, ochotu riskovat nebo skutečnou četnost nehod. Muž může být přesvědčený o svých schopnostech a současně být technicky velmi zdatný. Problém může spočívat až v tom, že jeho sebejistota vede k rozhodnutím, která jsou zbytečně riskantní.
Co vlastně znamená být dobrý řidič?
Pro někoho je to člověk, který dokonale ovládá auto, umí rychle reagovat a na okresce projíždí zatáčky s jistotou. Jiný bude za dobrého řidiče považovat člověka, který nikam nespěchá, nechává velké odstupy, předvídá a nikdy zbytečně neriskuje. Jeden obdivuje techniku, druhý klid. Jeden má pocit, že dobrý řidič se pozná podle toho, jak si poradí v krizové situaci, jiný tvrdí, že nejlepší řidič je právě ten, který se do krizových situací téměř nikdy nedostane.
Výzkumy naznačují, že právě v tom může být část problému. Když hodnotíme sami sebe, nemusíme používat stejnou definici „dobrého řidiče“, jakou by použil někdo jiný. Člověk může být přesvědčený, že je výborný řidič, protože dobře zvládá techniku jízdy, zatímco jeho spolujezdec za nejdůležitější považuje odstup a předvídavost.
V jedné ze studií se lidé sami v průměru umisťovali přibližně kolem 70. percentilu. Současně ovšem předpokládali, že ostatní lidé by je hodnotili podstatně hůře. Je v tom zvláštní paradox: víme, že sami sebe vidíme zevnitř, ale zároveň tušíme, že pohled zvenčí může vypadat jinak. Možná se tedy nehádáme jen o to, kdo je lepší řidič. Nejdřív se musíme shodnout, co vlastně dobré řízení znamená.
Člověk může být velmi zručný řidič a přesto jezdit rizikově. Může mít rychlé reakce, dokonale zvládat své auto a přitom si nechávat příliš malý odstup. Může být zkušený na sněhu, ale jezdit příliš rychle. Může umět bravurně zvládnout krizovou situaci, ale zároveň se do podobných situací dostávat zbytečně často.
Právě pro se v oblasti řízení zkoumá například takzvaná driver calibration – tedy nakolik odpovídá řidičovo subjektivní hodnocení jeho skutečnému výkonu. Nejbezpečnější řidič není ten, který si věří nejvíc, ale ani ten, který se za volantem bojí. Ideální je člověk, jehož sebevědomí zhruba odpovídá jeho skutečným schopnostem.
A pokud si naopak vůbec nevěříte?
Řidič přitom může být špatně zkalibrovaný oběma směry: své schopnosti může přeceňovat, ale také zbytečně podceňovat. Pokud patříte k těm, kteří si za volantem věří až příliš málo, chceme vás naopak uklidnit. Přehnaná nejistota rovněž není na místě.
Řízení vyžaduje přiměřenou míru sebejistoty, protože řidič musí být schopný rozhodovat se plynule, předvídat vývoj situace a reagovat bez zbytečného váhání. Nadměrný stres a úzkost mohou naopak zužovat pozornost, zvyšovat mentální zátěž a zhoršovat schopnost zpracovat více podnětů najednou.
Člověk pak může začít příliš sledovat sám sebe – jestli řadí správně, jestli brzdí dostatečně, jestli nepřekáží ostatním – místo aby přirozeně četl provoz kolem sebe a vnímal auto organicky.
Snažte se budovat klidnou, realistickou sebedůvěru. Soustřeďte se na to, co se skutečně děje před autem, nikoli na neustálé hodnocení vlastního výkonu. Potřebujeme být pozorní, předvídaví a plynulí.
„Ty řídíš hrozně.“ Má spolujezdec pravdu?
Sedíte v autě s partnerem, rodičem nebo kamarádem a po chvíli přijde poznámka, která vás spolehlivě nadzvedne. „Jeď pomaleji.“ „Nech si odstup.“ „Tohle bylo zbytečně riskantní.“ „Proč pořád tak prudce brzdíš?“ Většina řidičů na to reaguje s opovržením. Spolujezdec se jen bojí víc než vy, nerozumí tomu, přehání nebo jednoduše nemá rád rychlou jízdu? Možná si jen všiml něčeho, co vy ze sedadla řidiče nevidíte.
Výzkumy lidí, kteří pozorují řízení druhých, ukazují, že spolujezdci mohou být v některých oblastech překvapivě dobrými pozorovateli. Jedna studie 52 párů například zjistila, že čím rizikověji řidič podle objektivního hodnocení jezdil, tím více si jeho partner na jeho jízdu stěžoval. Spolujezdci některé projevy chování vnímali jako méně bezpečné než samotní řidiči.
To ovšem ještě neznamená, že spolujezdec má vždycky pravdu. Může být úzkostnější, může mít jiný práh pro riziko nebo mu může vadit něco, co samo o sobě s bezpečností příliš nesouvisí.
Negativní zpětná vazba není automaticky pravdivější než pozitivní. Příliš negativní nebo nevhodně načasovaná informace nemusí vždy vést ke zlepšení a někdy může mít dokonce opačný krátkodobý efekt. Je ale užitečné brát ji jako signál, který stojí za ověření.
Když vám někdo řekne „jsi příšerný řidič“, není to příliš použitelná informace. Když ale řekne „všiml jsem si, že na dálnici často necháváš velmi malý odstup a několikrát jsem měl pocit, že brzdíš pozdě“, je to něco úplně jiného. První věta je soud, druhá je pozorování, které lze zasadit do konkrétní situace. A pokud podobnou připomínku slyšíte opakovaně od několika různých lidí, bylo by velmi pohodlné prohlásit všechny za přecitlivělé.
Právě tady může být užitečná telematika. I z pouhého mobilu lze vytěžit překvapivě podrobný obraz řidičského stylu – například počet prudkých brzdění a akcelerací, rychlost, používání telefonu za jízdy nebo plynulost jízdy. Například aplikace DriveQuant z těchto dat vytváří bezpečnostní skóre a sleduje vývoj řidiče v čase. Taková data mohou odhalit něco, co vlastní paměť nikdy nedokáže: ne jednu konkrétní situaci, ale opakující se vzorec.
To je důležité i psychologicky. Čísla totiž mohou změnit něco, co pouhá kritika často nedokáže. Místo „jezdíš moc rychle“ dostanete informaci, že rychlost překračujete častěji než většina srovnávaných řidičů. Najednou se nehádáte o dojmu, ale díváte se na údaj.
Zároveň má stále smysl i něco tak staromódního jako člověk sedící na sedadle spolujezdce a pozorně sledující vaši jízdu. Pokud jde o zkušeného instruktora, dokáže si všímat konkrétních věcí a zasadit je do kontextu.
Studie začínajících řidičů ukazují, že jejich vlastní hodnocení se během výcviku může postupně přibližovat hodnocení instruktora. To je možná nejoptimističtější zjištění celého příběhu. Realističtější pohled na sebe se dá naučit. Nemusíme se narodit s dokonalým odhadem vlastních schopností, potřebujeme ale dostávat kvalitní zpětnou vazbu a být ochotni ji přijmout.
Jak tedy být lepším řidičem?
Existuje ještě jeden velmi zákeřný způsob, jak si člověk může potvrzovat, že řídí dobře. „Je mi padesát a nikdy jsem neměl vážnou nehodu.“ „Jezdím takhle dvacet let a vždycky jsem dojel.“ „Kdyby to bylo nebezpečné, už by se něco stalo.“
Jenže právě takhle riziko nefunguje. Můžete stokrát překročit rychlost a stokrát dojet bezpečně. Můžete jezdit příliš blízko, telefonovat nebo předjíždět na hranici a dlouho nezažít nic, co by vás donutilo své chování přehodnotit. Absence nehody není důkaz, že vaše chování není rizikové. Je to pouze důkaz, že zatím nenastal jasný nežádoucí následek.
Člověk má pocit, že situaci sleduje, ale pozornost není vypínač, který je buď zapnutý, nebo vypnutý. Může kolísat a můžeme přehlédnout detail, aniž bychom si vůbec uvědomili, že jsme ho přehlédli.
Jak tedy zjistit, jestli jste opravdu dobrý řidič? Přestaňte si klást otázku, zda jste dobrý řidič. Otázka „Jsem dobrý řidič?“ je příliš obecná a nabízí našemu mozku možnost vybrat si důkazy, které se mu hodí.
Mnohem užitečnější je rozdělit ji na menší a konkrétnější otázky. Jak dobrý jsem v odhadu rychlosti? Jak velký odstup si nechávám? Jak často prudce brzdím? Jak předvídavě se chovám na křižovatkách? Jak reaguji na chodce a cyklisty? Jak se chovám, když spěchám? Jak řídím v noci, v dešti nebo ve chvíli, kdy jsem unavený? A co se stane s mým stylem jízdy, když mě někdo naštve?
Zdroje: Besip, Centrum dopravního výzkumu, Meta-Psychology, Policijní deník, Psychologon, PubMed Central, ResearchGate, Štika za volantem, The Decision Lab, Transport i Zdrowie