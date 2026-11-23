A nedají si říct. Většina náklaďáků na D1 na Vysočině byla přetížená
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Dvoudenní kontrola nákladních aut a dodávek na dálnici D1 na Vysočině odhalila, že řidiči a dopravci ve velkém porušují předpisy. Někteří řidiči nedodrželi bezpečnostní přestávky, dobu jízdy nebo jeli na cizí kartu řidiče. Většina zvážených aut byla přetížená.
Policie vybrala téměř 600.000 korun na kaucích, které mají předcházet vyhýbání se správnímu řízení u zahraničních dopravců. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.
Policisté zkontrolovali ve středu a ve čtvrtek 75 nákladních aut, nějaké porušení předpisů zjistili v 18 případech. Kontrolní vážení udělali policisté u 39 aut, z nich 26 bylo přetížených. „Celkem 22 řidičů obdrželo od policistů na místě pokutu v příkazním řízení v celkové výši 89.000 korun. Celkem 18 provozovatelů policisté oznámili k řešení přestupku do správního řízení a deseti dopravcům uložili kauce v celkové výši 203.000 korun," uvedla Čírtková.
Přetížená auta poškozují silnice. Jsou i bezprostředním ohrožením provozu, protože přetížené auto se hůř ovládá a má delší brzdnou dráhu.
Třem dopravcům policisté uložili kauce v celkové výši 375.000 korun. Nejvyšší kauci dali řidiči rumunského kamionu, jenž nedodržoval přestávky v řízení a používal cizí kartu řidiče. „Dopravci policisté uložili kauci ve výši 200.000 korun, protože dopravce nemá sídlo v České republice a případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo nebylo vůbec možné. Navíc se v případě tohoto dopravce jedná o opakované porušení zákona o silniční dopravě," dodala Čírtková.
Ukládat až dvousettisícové kauce umožňuje zákon o silničním provozu od loňského 1. července. „Pokud by dopravce kauci na místě neuhradil, můžeme mu kromě jiného v další jízdě zabránit, a to použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Nově mu také můžeme zakázat další jízdu a zadržet tabulky státní poznávací značky vozidla," uvedl Jaroslav Nesiba, zástupce vedoucího dálničního oddělení policie Velký Beranov.
Zdroj: ČTK