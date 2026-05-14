Více bezpečnosti pro čínského delfína. Levný BYD Dolphin Surf má po modernizaci
Malý sympatický elektromobil BYD Dolphin Surf, na čínském trhu pojmenovaný Seagull, přichází na trh s drobnými vylepšeními a také novou technikou.
Modely čínské značky BYD vnímám jako jedny z nejlepších aut, které se k nám zpoza Velké čínské zdi dostávají. Vynikají zajímavým a velmi dynamickým designem, solidním zpracováním stejně jako zdařilým jízdním projevem. Nejmenší model v Číně pojmenovaný Seagull, v Evropě Dolphin Surf navíc platí za možná nejzdařilejší model od BYDu.
Na nedávno proběhlém autosalonu v Pekingu byla celá řada větších či menších premiér. Jednou z těch méně významných bylo představení modernizovaného BYD Dolphin Surf (v Číně Seagull).
Dolphin Surf se vyrábí od jara 2023 a prodává se po celém světě s výjimkou zemí Severní Ameriky. V některých zemích také pod jménem Dolphin Mini. Na čínském trhu je modernizovaný model dostupný ve čtyřech výbavách – Vitality Edition, Freedom Edition, Zizai Edition a Flying Edition za ceny od 69.900 juanů (214.000 korun) po 85.900 juanů (kolem 265.000 korun). U nás je auto podstatně dražší, a sice v cenovém rozpětí od 499.900 korun do 665.000 korun.
Uvedené verze se neliší pouze výbavou, ale také technikou. Vitality a Freedom ukrývají trakční baterii s kapacitou 30,08 kWh, která zajišťuje normovaný dojezd 305 km dle čínské normy. Zizai a Flying mají větší akumulátor 38,88 kWh a dojezd dle čínské normy 405 km.
V Česku nabízený dosavadní BYD Dolphin Surf má baterii s využitelnou kapacitou 30 a 43,2 kWh. Dle WLTP je dojezd o dost kratší, v případě menší baterie 220 km, v případě větší v závislosti na výbavě 310, respektive 322 km. V Číně vůz pohání elektromotor o výkonu 55 kW. V Česku je dosavadní verze k dispozici se dvěma výkony elektromotoru – 65 a 115 kW.
V rámci inovace nabídne vůz dvě nové barvy exteriéru, a sice oranžovou Mango a zelenou Mint. Standardem jsou 16palcová kola Starlight a v rámci inovace se změnily zadní skupinové LED svítilny, které obsahují nový design loga výrobce.
S délkou 3780 mm, šířkou 1715 mm a výškou 1540 mm při rozvoru 2500 mm je Dolphin Surf typickým zástupcem na pomezí segmentů A a B.
Dominantu kabiny představuje rozhraní DiLink 150, které pro komunikaci s řidičem a cestujícími využívá 12,8palcovou obrazovku s vysokým rozlišením. V Číně je vůz vybaven systémem DiPilot 300, který je také známý jako God's Eye B, dodávaným na přání. Jedná se o pokročilý asistenční systém pro autonomní provoz na stupni L3/L4 CNOA (City Navigation on Autopilot), který kombinuje optický radar (LiDAR) s velmi pokročilou elektronikou Nvidia Drive Orin. BYD tvrdí, že systém DiPilot 300 (existují také jednodušší verze 100 a vyspělejší 600).
Z hlediska zlepšení komfortu a výbavy stojí za pozornost 50kW bezdrátové nabíjení telefonu, vyhřívaná přední sedadla nebo elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v šesti směrech.
Uvedené informace se týkají modernizovaného vozu na čínském trhu. I proto jsou výkony elektromotoru nižší než u nás a stejně tak kapacita baterie nabízená ve dvou velikostech je menší než u aut prodávaných na českém trhu, byť ještě v původní verzi. Jiné bude jistě také označování výbav a vlastně i výbava samotná.
Zdroj: CarNewsChina.cz, Wikipedia, český ceník BYD Dolphin Surf