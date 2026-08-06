Více než polovina Němců je pro zrušení neomezené rychlosti. Vláda řekla, co si o tom myslí
Tlak na zavedení plošného dálničního limitu v Německu byl letos na jaře enormní. Sociologické průzkumy překvapivě ukázaly, že těsně nadpoloviční většina německé veřejnosti by maximální rychlost 130 km/h podpořila. Německá vláda si však dálniční svobodu znovu obhájila.
Spouštěčem jarní politické přestřelky se stal prudký skok v cenách paliv. Zelení a část opozice přišli v parlamentu s návrhem zastropovat dálniční rychlost na 130 km/h jako s okamžitým, bezplatným opatřením, které ušetří ropu i peněženky řidičů bez nutnosti čerpat dotace ze státního rozpočtu.
Do debaty výrazně promluvila i nová data z průzkumů veřejného mínění, která boří mýtus o národu jednotně bojujícím za neomezenou rychlost.
Podle šetření agentur Forsa, DeutschlandTrend či Politbarometer se pro plošné omezení rychlosti vyslovuje 52 až 57 % Němců. Sociologická data přitom ukazují výraznou genderovou propast – zatímco mezi muži má rušení rychlosti bez limitu podporu jen u necelé třetiny až poloviny dotázaných, mezi ženami podporují zavedení dálničního stropu téměř dvě třetiny respondentek.
Pro limit je i autoklub
K zásadnímu posunu došlo i uvnitř samotného automotoklubu ADAC. Zatímco v minulosti jeho členové jakékoliv omezení striktně odmítali, dnes už nadpoloviční většina členské základny vyjadřuje s hranicí 130 km/h souhlas nebo k ní zaujímá neutrální postoj.
Silným impulsem pro letošní snahu zavést plošný strop byla také nepřehlednost kolem dočasných a dynamických ekologických omezení (např. zóny IG-L), kde se rychlost pro vozidla se spalovacím motorem snižuje na 100 km/h kvůli čistotě přilehlého ovzduší.
Vládní koalice přesto rozhodla jasně a návrh na plošné omezení rychlosti smetla ze stolu. Místo toho stát raději ulevil řidičům přímo u stojanů úpravou spotřební daně z paliv. Plných 73 % německé dálniční sítě dál zůstává zcela bez rychlostního stropu.
Pouze drobná úspora
Zásadní roli při rozhodování vlády hrála vědecká data a podrobné modelové studie Spolkového úřadu pro životní prostředí. Přestože zastánci limitu argumentovali masivními úsporami, detailní propočty ukázaly, že plošný dálniční strop 130 km/h by přinesl celkové snížení emisí CO₂ v dopravě o pouhá 2,2 %. S probíhající masivní obměnou vozového parku a rostoucím podílem elektromobilů navíc reálný ekologický přínos tohoto opatření v čase neúprosně klesá.
Analýzy dálniční telemetrie navíc vyvracejí představu, že se řidiči po německých dálnicích trvale řítí nebezpečnou rychlostí. Data ze snímačů ukazují, že i na otevřených úsecích bez jakéhokoliv limitu se většina aut přirozeně pohybuje v rozmezí 130 až 140 km/h. Rychlostí přesahující 180 km/h jede dlouhodobě méně než jedno procento motoristů.
Německý Autobahn nezůstává unikátem z tvrdohlavosti, ale díky pragmatickému přístupu k řízení dopravy. Namísto plošného diktátu se Německo vydalo cestou moderních technologií. Stát raději investuje do inteligentního elektronického značení, které provoz usměrňuje a zpomaluje dle potřeby.
Známe z Československa i USA
V Československu roce 1979 skutečně došlo k tomu, že se „dočasné“ krizové omezení stalo trvalým. V reakci na druhou ropnou krizi zavedla tehdejší vláda vyhláškou limity 90 km/h mimo obec a 110 km/h na dálnici. Jediným důvodem byla snaha ušetřit nedostatkové palivo, bezpečnost silničního provozu stála až v pozadí. Z původně krizového opatření se stal trvalý stav, ze kterého vzešly i dnešní limity.
Zajímavý vývoj zaznamenaly také Spojené státy. Když prezident Richard Nixon v roce 1974 podepsal v reakci na embargo OPEC federální limit 55 mil v hodině (89 km/h), omezení nakonec trvalo dlouhých 21 let. V roce 1995 ale americký Kongres tento zákon kompletně zrušil, vrátil pravomoci jednotlivým státům a většina z nich okamžitě zvedla rychlosti na 70 až 85 mil za hodinu (113 až 137 km/h).
Nejvýraznějším důkazem je ale samotné Německo. Během první ropné krize v listopadu 1973 spolková vláda dočasně srazila dálniční rychlost na 100 km/h. Vlna odporu veřejnosti a automobilového průmyslu však byla tak silná, že byl limit přesně po čtyřech měsících v březnu 1974 zrušen a nahrazen dodnes platnou, nezávazně doporučenou rychlostí 130 km/h.
Zdroje: ADAC, DeutschlandTrend, Forsa, National Highway System Designation Act, Politbarometer, Umweltbundesamt (UBA)