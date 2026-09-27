Více výkonu pro CX-5 a překvapení pro šestiválec. Mazda poodhaluje novinky
Mazda poodhalila svou evropskou i globální budoucnost. Se spalovacími motory myslí i na Evropu a MX-5 bere velmi vážně.
Japonská automobilka Mazda patří k těm, které stojí za spalovacím motorem. I kdyby ne v Evropě – byť i sem před pár lety přišel zcela nový 3,3l řadový šestiválec – přinejmenším globálně ano. I pro Evropu se však chystají zajímavé novinky, jak britský magazín Car zjistil z Moritze Oswalda, projektového manažera pro plánování u evropské divize Mazdy.
„Spalovací motory jsou globálně velmi relevantní. Budeme-li se bavit o trzích jako Spojené státy, spalovací motory budou ještě několik let rozhodně správnou cestou. Podíl bateriových elektromobilů je tam velmi nízký, i když je to domácí trh Tesly. Také v Japonsku jsou spalovací motory důležité,“ vysvětlil Oswald.
„Součástí naší strategie je, že chceme mít ten pravý pohon pro toho pravého zákazníka. Takže budeme pokračovat v investicích do různých řešení. Nezabijeme zítra spalovací motor,“ pokračoval.
Přinejmenším v Evropě se to ale asi neobejde bez hybridizace. Oswald nepotvrdil všechno, naznačil ale, že hybridy jsou pro příští generace spalovacích aut smysluplným řešením. Hovořil o „překvapení pro 3,3“ v modelu CX-60, tedy pro vznětový řadový šestiválec, který je dnes jednou ze dvou možností, co mít pod kapotou; ta druhá je 2,5l čtyřválec s plug-in hybridní technikou.
Také do modelu CX-5 má přibýt výkonnější hnací ústrojí, které zároveň splní emisní normu Euro 7. Konečně, Oswald také naznačil, že automobilka zkoumá hybridní techniku ve spojení s Wankelovým motorem s rotujícím pístem.
Komentoval i trend přesunu k softwarem definovaným vozidlům (SDV), k němuž se Mazda v poslední době také přidává. „Průmysl se velmi rychle přesouvá k SDV. Nejsem si ale jistý, jestli se tam přesouvají také zákazníci. V každém případě, musíme zůstat konkurenceschopní, protože ta adaptace bude nejspíš velmi rychlá a v určitém bodě tu hru musíte hrát také,“ řekl Oswald.
Velmi se mu líbí být tím rebelem, který stojí za svým přesvědčením – byť i Mazda u svých nejnovějších modelů opouští tlačítkové ovládání a všechno přesunuje do displeje, takže rebelie zjevně končí. „Musíte držet krok s vývojem. Od rebelství je jen velmi malý krůček k tomu, abyste ztratili přehled a krok s konkurencí,“ vysvětluje.
Mazda totiž není zas tak velká automobilka, a tak si nemůže dovolit dělat chyby. „Pokud jste velkým hráčem, možná máte prostor pro jednu chybu. My ne. Musíme zajistit, aby se každé auto, které vyvineme, zaplatilo,“ řekl. Do budoucna to znamená, že model 3 může dostat nástupce, stejně jako MX-5, ale nejspíš ne před rokem 2028.
„Z dlouhodobého hlediska zůstane MX-5 součástí DNA. Jestli to bude se současnou generací v jiné formě, nebo s novou generací, nedokážu říci, ale můžu slíbit, že chceme DNA MX-5 zachovat,“ snažil se Oswald uklidnit fanoušky.
„Bereme MX-5 velmi, velmi vážně jako produkt. Je pro nás velmi důležitá (…) a poskytuje spoustu zábavy, ale není to pro nás hračka,“ řekl médiím Bahram Partaw, šéfdesignér evropské divize Mazdy. „Neomezíme se jen na velká SUV, zachováme si rozmanitost různě velkých aut,“ dodal.
Zdroj: Car Magazine | foto: archiv | video: Marek Bednář/Auto.cz