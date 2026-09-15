Video: Nový Leapmotor B03X poprvé na vlastní kůži. Malý zvenku, obrovský uvnitř
Ještě než se koncem týdne na čistě elektrický kompaktní crossover podíváme detailně staticky i dynamicky, připravili jsme si pro nedočkavce video ze zákulisí.
První jízdní dojmy s novým elektrickým crossoverem Leapmotor B03X přineseme na našem webu již koncem týdne. Evropsko-čínskou novinku populárního segmentu kompaktních crossoverů jsme řídili jako jedni z prvních.
Pro nedočkavce jsme přímo ze slunné Malagy připravili krátké video, ve kterém si novinku podrobně prohlédneme. Podíváme se na velkorysý prostor a variabilitu interiéru, různé barevné kombinace vozu a velmi krátce se vydáme také na silnici.
Testovali jsme vrcholnou výbavu Design, která je dostupná pouze s větší baterií o kapacitě 53 kWh. Její elektromotor (poprvé umístěný na přední nápravě) disponuje výkonem 145 kW (197 k). Výrobce uvádí kombinovaný dojezd až 382 km (WLTP) a akční cenu 620.000 Kč, což znamená dvě věci.
Plně vybavený Leapmotor B03X je jen o tisíc korun dražší než zcela základní Škoda Epiq s malou baterií, ale také stojí jen o 60 tisíc korun víc oproti startovací ceně modelu. Větší baterii ve výbavě Life s látkovými sedadly (bez možnosti vyhřívání) a několika dalšími ústupky pořídíte za rovných šest set tisíc. Zlatou střední cestou tedy bude právě testovaný vrcholný model Design ProMax.
Na papíře zní nový B03X skvěle, jaký je ale reálně? Ve videu se dozvíte to nejdůležitější ještě předtím, než vyjde kompletní článek. Dali byste přednost dostupnému Leapmotoru před evropskou konkurencí?
Zdroj: Autorský text, Foto/video: Leapmotor, autor/acz