Videotest Chery Tiggo 9 vs. Škoda Kodiaq iV: Čína dá za stejnou cenu více, ale stačí to?
Čínské automobilky se v Česku nechtějí rvát o zákazníky nejlevnějších vozů a často míří do vyšších sfér. Chery u nás nabízí svou vlajkovou loď Tiggo 9 za cenu srovnatelnou s plug-in hybridní Škodou Kodiaq iV. Oba vozy jsme proto srovnali ve videotestu.
Chery přišlo do Česka koncem loňského roku s modelovou řadou Tiggo. Ta není nijak zvlášť levná, ale snaží se zaujmout skvělým poměrem cena/výkon. Obzvláště to platí pro největší model z nabídky, plug-in hybridní Tiggo 9. To má opravdu výrazně vyšší výkon než srovnatelně drahá Škoda Kodiaq iV, ale také mnohem bohatší výbavu.
Čínské vozy zároveň často trpí na řadu problémů, které už z evropských aut dávno neznáme. Mnohdy mají vysokou spotřebu, špatné odhlučnění nebo podprůměrnou stabilitu na silnici. A neplatí to zdaleka jen o těch nejlevnějších, nějaké prohřešky se dají najít v podstatě v každém čínském voze na našem trhu.
Oba podobně naceněné plug-in hybridní modely jsme proto proti sobě postavili do srovnávacího testu a zjišťovali jsme, jestli nabídka Chery může přesvědčit řidiče zvyklé na evropskou kvalitu.
Zdroj: Autorský text