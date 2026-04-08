Videotest Chevrolet Silverado 1500: Do tuhé zimy ideál
Michal Dokoupil otestoval ryzí „ameriku“ – full-size pick-up truck Chevrolet Silverado 1500 s nejobjemnějším motorem v nabídce. Jak se mu líbil?
Chevrolet Silverado 1500, jedno z třech nejprodávanějších vozidel v USA, testoval Michal Dokoupil uprostřed ledna. Takže se mu velmi hodila možnost ho na dálku nastartovat. A protože byla spousta sněhu, hodil se mu pohon všech kol.
Ten ale můžete snadno trvale vyřadit ze hry. A tak se Michal neubránil nutkání vyzkoušet, co umí 6,2l osmiválec pod kapotou, když je sníh, všech svých 313 kW a 624 Nm posílá na zadní kola a vy se nestydíte s plynovým pedálem.
Zkoumá taky, jak je tento rámový a více než 2,5 tuny těžký pick-up komfortní, kolik je místa na zadních sedačkách, kolik na dva metry dlouhou korbu naložíte zavazadel – a v neposlední řadě, jaká je spotřeba. Motor pod kapotou je totiž samozřejmě benzinový. Pod kapotu si můžete objednat i vznětový třílitr, ale ten nemá dost válců.
Jak se Michalovi ryzí „amerika“ líbila? Pokud jste neviděli první díl letošní jarní řady televizního Světa motorů, pusťte si test silverada právě zde.
