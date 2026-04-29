Videotest Dongfengu Mage: Tenhle levný Číňan na vás ani nepípne
Na český trh právě přišlo nové levné SUV a míří do velmi nabitého segmentu. Proti konkurenci se vyhraňuje kromě ceny také bohatou výbavou a absencí některých otravných prvků.
Automobilka Dongfeng k nám přišla jako první vážně míněný pokus čínské automobilky už v roce 2022. Od té doby se zde z jedné značky staly hned čtyři spadající do stejného koncernu. A protože bestseller T5 Evo si převzala značka Forthing, přišel Dongfeng s jeho náhradou.
Dongfeng Mage je nové spalovací SUV, které na český trh přichází s atraktivní cenovkou. Některé zájemce jistě potěší i tím, že nemá ani náznak elektrifikace. Tím je už dnes docela unikátní a jistě je jedním z posledních takových vozů. Ostatně každá další novinka Dongfengu na našem trhu už bude mít nějakou formu elektrifikace.
Mage se ale díky způsobu homologace vyhnul i povinným otravným asistentům, což můžeme brát jako zásadní výhodu. Proti starším vozům už navíc koupě nepřichází se zásadními nedostatky. Jaký je nový vůz jedné z nejstarších čínských značek, se dozvíte ve videotestu.
