Videotest Lynk & Co 01: Pohodový plug-in hybrid, který vám dlouho vydrží
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
První model značky Lynk & Co je v Evropě k mání od roku 2021. V současnosti už má čínská společnost se švédskými kořeny zastoupení také v Česku, proto nebyl nejmenší problém převzít vůz ke klasickému testu.
Zatímco ještě v dubnu 2024 se kolega Marek Bednář posadil za volant vozu Lynk & Co 01 pouze při příležitosti prezentace elektromobilů organizované leasingovou společností Drivalia, dneska je situace o poznání snazší. Čínská automobilka se švédskými kořeny je v Česku oficiálně zastoupena společností Orbion Cars sídlící v Čestlicích u Prahy, vyzkoušet vůz v rámci klasického týdenního testu se tedy přímo nabízelo.
Plug-in hybridní crossover Lynk & Co 01 existuje už od roku 2017, první kusy jsou ale v Evropě až od roku 2021. Je k mání s plug-in hybridním pohonem složeným ze čtyřválcové jedna-pětky (102 kW, 230 N.m) a elektromotoru (107 kW, 338 N.m), přičemž kombinovaný výkon činí 206 kW. Tomu všemu sekunduje lithium-iontová baterie s kapacitou 17,7 kWh, na kterou je vůz dle oficiálních údajů schopen ujet až 75 kilometrů.
Přes 4,5 metru dlouhé SUVčko s kufrem o základním objemu 466 litrů jsme vyzkoušeli začátkem října a výsledkem byla reportáž odvysílaná v 8. díle podzimní řady televizního Světa motorů. Abyste nebyli o vůz ochuzeni ani u nás na webu, přidáváme test i sem.
Tak co, jak se vám alternativa například k Volkswagenu Tiguan s plug-in hybridním motorem líbí?
Zdroj: Autorský text