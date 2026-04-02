Videotest Mitsubishi Grandis Hybrid: Crossover s kořeny MPV
S novým Mitsubishi Grandis se vrací někdejší označení. Tehdy jej neslo praktické MPV kompaktní třídy. Novinka je sice crossover, ovšem trochu toho MPV v něm pořád zbylo.
Se značkou Mitsubishi je to v současnosti zajímavé. Některé modely, například současný Outlander, jsou po technické stránce čistě produktem japonské značky, jiné, například ASX, vycházejí z Renaultů. A to je případ i současného grandisu. Technicky a vlastně i designově má velmi blízko k Renaultu Symbioz, zároveň ale také ke capturu, a tedy i Mitsubishi ASX.
Že model vychází z ASX, je patrné na první pohled. Teprve ten druhý odhalí určité rozdíly. Jde zejména o řešení zadní části vozu. Rozvor náprav je u obou modelů stejný: 2639 mm. Grandis však v porovnání s ASX narostl na délku z 4239 mm na 4412 mm.
Pokud zvolíte dříve testovaný mild hybrid, naložíte 576-708 litrů ve výchozí konfiguraci. U hybridu, jehož testu se zhostil Leoš Káňa, se vinou zástavby trakční baterie kufr zmenšil na 492-624 litrů. Jaký bude skutečný objem, záleží na poloze posuvné zadní lavice v rozsahu 160 mm - to ASX nenabízí.
Z hlediska techniky se ta největší novinka ukrývá pod přední kapotou. Jedná se o hybridní pohon, jehož základem je nový čtyřválec o objemu 1,8 litru ve spojení se speciální takzvanou multimodovou samočinnou převodovkou.
U ní zůstávají dva stupně vyhrazené pro elektromotory a čtyři pro spalovací agregát. Jak to celé při jízdě funguje, jak se grandis na silnici chová a také jak se v kabině ovládá, zjistíte v našem videotestu.
Zdroj: autorský článek
Video: Svět motorů