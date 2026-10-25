Videotest Mitsubishi Outlander PHEV: Umí tohle váš 300koňový spalovák?
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Současné Mitsubishi Outlander platí za jedno z nejpovedenějších SUV na našem trhu. Ve videotestu si ukážeme rozdíl mezi střední a vrcholnou výbavou a zhodnotíme techniku i jízdní vlastnosti.
Za volantem současného Mitsubishi Outlander v posledních měsících trávím fakt hodně času. Jednak díky tomu, že ho v redakci Auto.cz a dlouhodobě testujeme a připravujeme s ním mediální výstupy, jednak díky televiznímu Světu motorů, pro který jsem v létě natočil klasický videotest. Tehdy se mi do rukou dostala verze Black Edition, která vsadila na černý lak a doplňky a je postavena na vrcholné výbavě, takže nechybí krásné kožené čalounění, ventilované sedačky nebo špičkové audio Yamaha Ultimate.
Když už se mi v jeden týden naskytla příležitost postavit vedle sebe hned dva outlandery, využil jsem ji a do testu „blacka“ přizval i náš černý dlouhodobák. Asi si řeknete, že nebude moc co porovnávat, ale opak je pravdou, navíc chromované doplňky běžných provedení byly dosud jedním z trnů v oku zdejší motoristické komunity. Prý je toho chromu moc a už to není hezké, takže Black Edition bez chromu může tím pádem být ideální řešení.
To bychom měli vizuální stránku, ale co plug-in hybridní technika? Ta je podle mě ideální, byť kdekdo jistě řekne, že nafťák by byl pod kapotou to nejlepší. Kdybychom se na toto téma bavili tak před pěti, deseti lety, nenamítal bych, avšak v dnešní době, kdy plug-in hybridy pohodlně ujedou na jedno nabití okolo sta kilometrů, si na nafťák ani nevzpomenu. Proč? Protože nabíjím v práci a během týdne jezdím téměř pořád na elektřinu, takže využívám výhody elektromobilu, jako jsou ticho během jízdy a bezkonkurenční dynamika při rozjezdech. Ujedu okolo 500 km týdně, benzin jsem tankoval naposledy na konci minulého měsíce a na palubním počítači pravidelně svítí hodnoty spotřeby okolo 4 l/100 km a 20 kWh/100 km.
Vím, třeba takový obchodní zástupce, který denně křižuje republiku, tohle moc neocení, protože nabíjení by se během dne prostě nevyhnul. Díky delšímu dojezdu na jedno nabití však může být outlander ideální volbou pro ty, kteří si ještě netroufají na elektromobil, ale čistý spalovák už není priorita. Hlavně by měl ale zajímat ty, kteří si potrpí na vyladěné jízdní vlastnosti a ticho během jízdy. To jsou totiž pořád jedny z nejdůležitějších vlastností, podle kterých bych se osobně rozhodoval.
Více už v našem videotestu!
Zdroj: Autorský text