Videotest nového Lexusu ES: Půlden v letadle do Kalifornie za to stál! Je přesně takový, jaký má být

Lexus ES
Jan Mička
Nová generace Lexusu ES výrazně narostla a jednou bude suplovat i roli vlajkové lodi mezi sedany. Novinku z Japonska jsem poprvé vyzkoušel v okolí kalifornského San Diega.

Asi každý z nás má nějakou oblíbenou automobilku, a přestože se mě v minulosti řada z vás snažila v diskusích přesvědčit, že v mém případě je to určitě něco z koncernu VW, realita je jiná. Mám rád japonská auta se všemi jejich charakteristickými vlastnostmi, a to je zároveň i důvod, proč k nim umím být i velice kritický. Vždyť otevřenější jsme častěji k lidem, kteří jsou nám nejblíže, než k těm, které skoro neznáme. No ne?

Zatímco spousta evropských novinářů v současné době cestuje do Číny, kde do nich tamní automobilky týden v kuse tlačí největší novinky, já jsem po téměř čtyřech letech vyrazil do Spojených států amerických a viděl je v celé jejich nahotě. A to včetně špinavých bulvárů, pastí na turisty, ale třeba i širokých dálnic, po kterých cesta kvůli nejvyšší povolené rychlosti 65 mil za hodinu (asi 105 km/h) utíká pomaleji než u nás.

Zatímco spousta českých řidičů vzteky bije do klávesnice a chce stopadesátku na dálnici jako standard, i americké „kilo“ si můžete užít, zvolíte-li k tomu klidný, relaxovaný sedan s výborně odhlučněným interiérem a podvozkem – třeba Lexus ES. Model, který stál u počátků automobilky Lexus jako takové a kterého od roku 1989 vzniklo už osm generací.

Ta poslední a teprve druhá, která se oficiálně dostala do Evropy, měla světovou premiéru už loni v dubnu v Šanghaji a nově se nabízí jak v hybridních, tak plně elektrických verzích. Stejně jako minulé vydání stojí i to nové na platformě GA-K pro příčnou zástavbu pohonných jednotek a pohon předních kol, základna však byla přepracována, aby ji bylo možné použít také pro plně elektrický pohon.

Lexus udělal v podstatě totéž co bavorák už před lety, kdy na stejné platformě stavěl spalovací i elektrické modely (třeba řady 4 a i4). Kdekdo tehdy Němcům vyčítal, že kvůli zástavbě velké baterie to s ohledem na vnitřní prostor nebude dobrý nápad, dojezd na jedno nabití nebude kdovíjaký a cena elektrické verze bude taky mimo. A víte co? Bylo to přesně naopak, a to včetně ceny, kdy se Němcům podařilo snížit rozdíl mezi elektrickými a spalovacími verzemi na minimum.

Je rok 2026 a my dnes a denně čteme o tisícikoňových bestiích s megawattovým nabíjením a kdekdo to pokládá za standard. Jenže spousta lidí raději sáhne po sice střídmější, zato osvědčené technice než po parametrově sice úctyhodném, ovšem možná trochu riskantním zázraku z Číny. Lexus ES je tím typem osvědčeného auta – hybridní systém šesté generace pořád těží z 2,5litrového čtyřválce s Atkinsonovým cyklem, novinkou je však i pohon všech čtyř kol, řešený dalším elektromotorem na zadní nápravě. Nejde o trhače asfaltu – zrychlení z nuly na stovku zabere verzi 300h okolo 8 sekund (čtyřkolka je mírně rychlejší), maximální výkon je kolem 200 koní, a přesto víte, že to bude stačit.

Lexus ES na českém trhu: Technická data a ceny hybridních verzí
Výkon [kW]144144
Pohonpřední4x4
BaterieLi-IonLi-Ion
Spotřeba [l/100 km]4,8–5,24,9–5,4
Cena Prestige Top [Kč]1.790.0001.870.000
Cena akční verze Prestige* [Kč]1.499.000-
*Cena po slevě 221.000 Kč z ceníkové ceny verze 300h s barvou za příplatek (1.720.000 Kč)
Zdvihový objem [cm³]24872487
Verze300h300h AWD
PřevodovkaeCVTeCVT
Zrychlení 0-100 km/h [s]87,7
Cena Prestige [Kč]1.690.0001.770.000

Úplnou novinkou jsou dvě elektrické verze označené 350e a 500e Direct4. Přední elektromotor je pro obě verze stejný (165 kW), pětistovka má ale k dobru ještě 88kW zadní elektromotor pro pohon zadních kol. Čtyřkolka má zároveň o 2 kWh menší baterii (77 vs. 75 kWh celkové kapacity), dynamika je však o poznání lepší (z nuly na sto za 8, respektive 5,5 sekundy) a dojezd není zase o tolik menší (493 až 581 u předokolky vs. 465 až 529 u čtyřkolky).

Právě dojezd elektrických verzí bude zřejmě v očích řady lidí největším kamenem úrazu Lexusu ES. Budou se ptát, proč neujede 800 kilometrů na jedno nabití jako některé konkurenční modely z Německa, proč si Japonci nechávají tolik ujet čínskou konkurenci, proč zvládnou nabíjet výkonem maximálně 150 kW a tak dále. Na to mám jednoduchou odpověď: protože v Lexusu, potažmo v celé Toyotě, dělají věci po svém a to, že nejdou s davem, neznamená, že to dělají špatně. Ostatně i na českém trhu se očekává, že elektrické ES bude v provozu spíše vzácností a hlavní podíl prodejů bude připadat verzím 300h a 300h AWD.

Lexus ES na českém trhu: Technická data a ceny elektrických verzí
Verze350e500e AWD
Výkon [kW]165252
Pohonpřední4x4
Kapacita baterie celková/nettoLi-Ion 77/72Li-Ion 75/71
Dojezd na nabití (WLTP) [km]493–581465–529
Nabíjení AC [kW]2222
Nabíjení DC [kW]150150
Zrychlení 0-100 km/h [s]85,5
Délka × šířka × výška mm]5140 x 1920 x 15605140 x 1920 x 1560
Rozvor náprav [mm]29502950
Objem zavazadelníku [l]517517
Cena Prestige [Kč]1.860.0001.960.000
Cena Luxury [Kč]2.160.000-
Cena Luxury Top [Kč]2.300.000-

Trochu paradoxní je, že v kalifornském San Diegu a okolí jsem si tyto verze nevyzkoušel, protože prostě nebyly k dispozici. Dost o nich ale napověděla o něco výkonnější verze 350h AWD (182 kW), která má prakticky stejné dynamické parametry jako 300h, ale u nás se nabízet nebude. Nejvíce jsem najel s oběma elektromobily 350e a 500e a všechny dojmy jsem se snažil shrnout do dnešního videa. To berte jako takovou malou ochutnávku, než vám přineseme klasické jízdní dojmy se všemi náležitostmi, které k nim patří.

Zároveň se vám musím k něčemu přiznat: ve videu několikrát mluvím o verzi 250h, ale samozřejmě mám na mysli verze 300h a 300h AWD určené i pro český trh. Spletl jsem se, za chybu se omlouvám.

