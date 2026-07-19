Videotest ojetého Volkswagenu Passat CC: I po letech vypadá skvěle. Ale není to bazarová past?
Zdá se vám klasický čtyřdveřový Passat B6 nebo B7 příliš obyčejný? Pak zkuste jeho sportovně střiženou variantu CC. Techniku má stejnou, tvary ale mnohem zajímavější.
Zatímco v generaci B5 nabízel passat pouze dvě karosářské varianty, v modernější a koncepčně zcela odlišné B6 obvyklý čtyřdveřový sedan a pětidveřové kombi Variant doplnil tři roky po zahájení druhý sedan, ovšem výrazně sportovnějších tvarů. Nesl přídomek CC.
Technicky přirozeně vycházel z běžné řady B6, ovšem v lecčem se lišil. Na první pohled si každý všimne bezrámových dveří, které jsou běžné u sportovních kupé či roadsterů. Nejde jen o ně, ale také o důmyslný systém ovládání jejich skel spolu se zámky dveří. V čem to ale celé spočívá?
Původní označení modelu Passat CC se v roce 2012 změnilo na pouhý Volkswagen CC. Z názvu tak bylo vypuštěno jméno Passat. Stalo se tak v rámci modernizace řady, která v mnoha ohledech kopírovala změny, které nastaly při přechodu z Passatu B6 na novější řadu B7 o necelé dva roky dříve. A právě Volkswagen CC jsme získali coby ojetinu k testu.
Šlo o kousek ze samotného závěru produkce, a sice s obligátním motorem 2.0 TDI. Ovšem tak jednoduché to s těmi motory není. Jinak řečeno, není 2.0 TDI jako 2.0 TDI. Čím se jednotlivé verze liší a kolik se pod kapotou Passatu CC, respektive CC, vystřídalo generací oblíbeného dvoulitru?
Zdroj: Autorský text