Vietnamský Vinfast měl velmi úspěšný měsíc. V Dánsku se dostal do první desítky
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V záplavě čínských automobilek se zapomíná na vietnamský VinFast, který je v Evropě také aktivní. Prodejně se mu ale velmi silně nedaří, loni zde totiž registroval jen 99 aut. Proto je překvapivý výkon z minulého měsíce, kdy VinFast v Evropě registroval osmkrát tolik vozů.
Vietnamská automobilka VinFast, založená teprve v roce 2017, zažila velmi rychlý přechod na elektromobilitu. Po prvních třech spalovacích modelech už v roce 2021 uvedla první vlastní elektromobil a od roku 2022 už nic jiného než elektromobily nevyrábí. Spolu s tím oznámila plány na masivní expanzi, prodávat začala i v USA a Evropské unii.
Mimo domovinu ale začaly prodeje VinFastu dost katastrofálně. V USA se vietnamským vozům vysmáli za katastrofální nekvalitu spojenou s příliš vysokou cenou a o moc lepší to nebylo ani v Evropě. Časem sešlo z plánů postavit továrnu v USA a naopak se dlouho spekuluje spíše o opuštění amerického i evropského trhu, kde jsou prodeje VinFastu naprosto mizivé.
V Evropě to ale poslední dobou vypadá trochu nadějněji, pokud se tedy podíváme na prodejní čísla. A to konkrétně v Dánsku, kde se minulý měsíc dostal VinFast VF 6 na deváté místo v registracích celkově, s 399 kusy. Jasně tak porazil i Škodu Elroq na 18. místě, která byla ještě loni dánským bestsellerem. Ještě v září VinFast registroval v Dánsku jen dva vozy.
Co by mohlo vypadat jako historický úspěch pro vietnamskou značku, má ale jednoduchý důvod. Všech 399 registrovaných kusů zamířilo do fleetu, a to jedné konkrétní firmy. Ta se jmenuje Green SM, provozuje taxislužby a především patří skupině Vingroup, do které spadá i VinFast. Typicky zelené taxíky Green SM provozuje ve své domovině, kde jsou velmi časté, ale také v Indii, zemích jihovýchodní Asie, Kazachstánu nebo v USA.
V Evropě se začalo Dánskem, které později následovalo i Nizozemsko. Občas je mimochodem můžete potkat naložené na kamionech, jak projíždějí přes Prahu. V Evropě používají modely VF6 a VF8, na jiných trzích pro ně má VinFast dokonce vyhrazené modely ze série Green. V Evropě VinFast své vozy prodává v Německu, Francii a Nizozemsku.
V Nizozemsku se také proto minulý měsíc VinFast VF6 dostal se 465 kusy na nezvykle vysokou 15. pozici. I zde všechny kusy zamířily do služeb Green SM. O měsíc dříve se v zemi neprodal jediný kus a za celý loňský rok je v registracích jen pět kusů vozů VinFast. V celé Evropě se loni podařilo registrovat jen 99 kusů vietnamských vozů, v USA to bylo 1640 kusů.
Mohlo by to vypadat zoufale, ve skutečnosti se ale VinFastu nebývale daří. Jen za prvních devět měsíců tohoto roku prodal celosvětově 211.242 vozů, což je více než za celý minulý rok (196.919 kusů). A už to byl nárůst o více než 100 % proti roku 2024, kdy se prodalo 97.399 vozů. Nejúspěšnější je samozřejmě na domácím trhu, kde je jedničkou mezi automobilkami, je ale také jedničkou mezi elektromobily na Filipínách a daří se mu i na jiných asijských trzích.
Rozvoji pomáhají i nově otevřené továrny v Indonésii a Indii a opět také prodeje vozů do taxi flotil, které neprovozuje vždy pouze Vingroup skrze Green SM. VinFast má dnes v prodeji 11 modelů a nedávno představil svůj první pick-up, který v jihovýchodní Asii jistě v prodejích pomůže. Krom toho ale VinFast rozjel také luxusní značku Lac Hong, která už má tři elektrické modely. VinFast má ale také celou řadu elektrických skútrů a několik elektrických autobusů.
Zdroj: Bestsellingcarsblog, zdroj foto a video: Vinfast