Víme, kolik vydrží baterie Mustangu Mach-E. Jedna chemie předčila ostatní
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Ford Mustang Mach-E patří k těm elektromobilům, které po uvedení na trh rozvířily prach svým designem i jménem. Silné emoce ale brzy vystřídaly slušné recenze a prodejní úspěchy, nyní si navíc vůz připisuje další pozitivní ohlasy. Po šesti letech od uvedení modelu na trh totiž víme, jak jsou na tom s výdrží jeho baterie.
Zdraví baterie je u elektromobilu klíčové téma jak při koupi, tak v komentářové sekci jakékoliv sociální sítě, co se jen trochu motá kolem aut. Není se čemu divit - technologie moderních elektromobilů jsou pořád příliš nové na to, aby prošly testem časem. Vše co o nich víme, z velké míry ještě předpokládáme.
Odolává dobře
To se ale pomalu mění. Značka prozkoumala stav baterií u přibližně 36.000 Mustangů Mach-E z prvního modelového roku 2021, aby dospěli k zajímavým údajům: slušných 95 procent mustangů si zachovalo hodnotu zdraví baterie (tzv. SOH) mezi 87 a 97 procenty. Průměrné číslo pak dokonce začínalo devítkou, přesněji až 92 procent.
Zajímavě čelí baterie Fordu nejen zubu času, ale také nájezdu. Automobilka uvádí, že své baterie navrhuje tak, aby vydržely nejméně 10 let a při nájezdu 100.000 mil (zhruba 160.000 km) si udržely 90 procent původní kapacity. Reálná data to z velké míry potvrzují: u více než 2000 exemplářů s nájezdem přes 100.000 mil dosahuje průměrná kondice baterie více než 91 procent.
A tak zatímco jsou na poli elektromobility jsou zatím pořád nejoblíbenějšími rekordmany ve výdrži dnes již archivní modely S od Tesly, Mustang Mach-E má našlápnuto na podobnou pověst. Ze všech maximálně šestiletých aut překonalo hranici 200.000 mil (zhruba 320.000 km) na 30 vozů, přičemž průměrná hodnota SOH jejich baterie dosahuje velmi dobrých 88 procent.
Kobalt nad železo
Za zmínku stojí, že jde o rané verze Mach-E vybavené nikl-kobalt-manganovými (NCM) bateriemi, zatímco od poloviny modelového roku 2023 (MY 2023.5) do poslední modernizace využívají základní verze Mustangu Mach-E lithium-železo-fosfátové (LFP) články. Jejich vlastnosti po čase se tak mohou, a pravděpodobně i budou, lišit. Verze s větší baterií (Extended Range, GT a Rally) ale používají chemii NCM dodnes. S LFP články se do budoucnosti nepočítá.
Jak je rozpoznat na trhu s ojetinami? Základní rozdíly by měl uvádět už inzerát, rozdíly budou zřejmé u dojezdů, výkonů a třeba i výbavy. Definitivně ale obě baterie rozlišíte dle VIN čísla: pokud je na pozici 8. znaku VIN kódu číslice 4 nebo 5, má novější LFP baterii, jakýkoliv jiný znak (například M,S,U,7,E...) znamená chemii NMC.
Zdroj: Ford