VinFast za 188 milionů nabízí malinký elektromobil. Chce nahradit motorky ve městech
Na domácím trhu láká VF 2 nejen nízkou cenou, ale také bezplatným nabíjením u sítě V-Green. První zákazníci by měli vozy převzít v září 2026.
VinFast pokračuje v rozšiřování nabídky malých elektromobilů. Vietnamská značka, která se na scéně objevila teprve v roce 2017, sice za sebou nemá úplně hladký start, ale v domácím prostředí a na rozvojových trzích se jí daří růst. Právě tohoto efektu chce využít prostřednictvím nejmenšího elektromobilu VF 2.
Novinka míří hlavně do přeplněných měst, kde má nabídnout bezpečnější a pohodlnější alternativu k motocyklům a přispět špetkou k čistšímu ovzduší. Tomu odpovídá jednoduchá koncepce i cena, kterou VinFast u modelu VF 2 stanovil na 188 milionů vietnamských dongů včetně baterie, což v přepočtu vychází přibližně na 151.700 Kč. Tím se dostává na úroveň „lepšího“ skútru.
VF 2 vychází z platformy Minio Green, tedy užitkověji pojatého elektrického vozítka pro městskou dopravu. Civilní verze dostala kompaktnější osobní dvoudveřové pojetí se čtyřmi místy. Rozměry tomu odpovídají. VF 2 měří 3090 mm na délku, 1496 mm na šířku a 1663,2 mm na výšku, s rozvorem 2065 mm. Vzhledem k orientaci na nízkou cenu nelze počítat s kdovíjak poutavým designem. Vzhled je jednoduchý s typickým podpisem VinFastu na přídi, LED světly vpředu i vzadu a auto stojí na 13palcových kolech.
Také uvnitř je vše podřízené ceně a základní funkčnosti. Kabina dostala 7palcový informační displej před řidičem, klimatizaci, manuálně nastavitelné sedadlo řidiče ve čtyřech směrech a FM rádio se dvěma reproduktory. Tradiční infotainment nečekejte.
Pohon obstarává vzadu uložený elektromotor roztáčející zadní kola. Dává výkon 30 kW (41 k) a točivý moment 65 Nm. Dynamika tedy nebude hlavní předností, protože i maximální rychlost činí pouze 80 km/h. Do městského provozu to ale stačí a řidič může volit mezi šetrným a normálním režimem.
Vzhledem k účelu VinFast šikovně zvolil baterii. Ta má kapacitu 18,3 kWh a vystačí na ujetí 210 km podle metodiky NEDC. Dle evropské WLTP to bude přibližně mezi 155 a 175 km. Skromná velikost ale není na škodu, protože díky nabíjení výkonem 24 kW se z 10 na 70 procent nabije za 34 minut.
Bezpečnostní výbava zůstává základní. VinFast VF 2 má airbag řidiče, ABS, kontrolu trakce a elektronické rozdělování brzdné síly. Odpružení typu MacPherson vpředu i vzadu má zajišťovat jednoduchou a stabilní jízdu na městských silnicích. V kontextu vietnamského provozu jde hlavně o posun proti skútrům, nikoliv o konkurenci evropským městským hatchbackům.
Na domácím trhu dostanou zákazníci také až 10 bezplatných nabíjení měsíčně na veřejných stanicích V-Green, a to do 10. února 2029. Rezervace začnou 15. července 2026. Ti, kteří složí zálohu během třídenního zvýhodněného období, získají slevu odpovídající přibližně 6500 Kč. Záloha v přepočtu 8000 Kč je nevratná, ale převoditelná na nejbližší rodinné příslušníky nebo firmy vlastněné těmito osobami. První vozy VinFast VF 2 mají zákazníci převzít v září 2026.
Zdroj: Autoblog, Vinfast