Víte, co jsou to školní ulice? Zákaz vjezdu pro mama taxi je tam z dobrého důvodu
Dovézt dítko až přede dveře školy už všude nejde. Česká města začínají omezovat příjezdy ke školám, aby se vyhnula každodennímu rannímu chaosu. Nastavili jsme si budík a vydali se sledovat provoz před školami.
Je krátce po sedmé hodině ráno. Ulicí Za Poštou v Dobříši občas projede auto, občas někdo na kole. Obyčejná ulice ve městě lemovaná především činžáky, dalo by se říci. Nejde o hlavní tah městem, ten je o kousek dál, tranzitní doprava navíc jede především po dálnici.
Blíží se půl osmé a ulicí kráčí muž v bundě s reflexními prvky. Lidé s horším zrakem můžou už na dálku pojmout podezření, že jde o strážníka. Krátce před 7:30 se staví na chodník a čeká.
Přesně v půl osmé vstoupí do vozovky a vybaven červenou baterkou stojí uprostřed. Hlídá totiž vjezd do školní ulice.
Malé š tady není chybou, kterou by snad přehlédla naše korektorka. Ačkoliv v Dobříši mají i Školní ulici, tato ulice se píše s malým písmenem a jde o novinku, která se teprve začíná v českých městech zabydlovat, a to školní ulici čili ulici, kde je omezen provoz v době začátku vyučování. Kousek od nás je parkoviště. Právě tam zastavilo BMW i3. Z auta vyskakují dvě děti a spolu s maminkou se vydávají pěšky kolem stojícího strážníka ke škole. Ta je, jak jsme změřili na mapě, vzdálená přesně 290 metrů. „Je to příjemná procházka takhle po ránu. Ale když nestíháme, tak musíme běžet, a to se nám pak zdá škola daleko,“ svěřuje se mladá žena, která vede dítka do školy. Nápad zakázat vjezd ke škole v době začátku vyučování si pochvaluje.
Bez uniformy nefunguje
Aby ulice před školou byla v době, kdy děti míří na výuku, prázdná, je tady ošetřeno zákazem vjezdu motorových vozidel, který dle dodatkové tabulky platí ve dnech školního vyučování od 7.30 do 8.00. Strážník, jenž tu stojí, hlídá, aby řidiči snad zákaz neignorovali s tím, že značku platnou jen půl hodiny nemusí brát moc vážně. Po chvíli zastavuje u zákazu malý náklaďák a jeho řidič se strážníka slušně ptá, zda může do ulice vjet. Ve chvíli jejich rozmluvy najede vedle náklaďáčku dodávka a strážník ji zastaví svou červenou baterkou. Řidič zařadí zpátečku a musí uzavřený úsek objet.
I když do konce platnosti zákazu zbývá jen dvacet minut, žádné auto se do ulice nedostane. „Zkoušeli jsme to i bez strážníků, ale nejde to. Bohužel řidiči zákaz nerespektovali, takže na oba konce ulice musíme ráno poslat městskou policii,“ říká starosta Dobříše Pavel Svoboda.
Italský nápad
Školní ulice nemají znemožnit rodičům vození dětí do škol. Pokud jezdí z větší dálky, nemůže jim nikdo asi ani vyčítat, že nechodí pěšky. Jde o to, že před školami se ráno pohybuje spousta aut rodičů, auta, jež ulicí jen projíždějí, a k tomu děti, které přicházejí pěšky či jedou na kole. To je mix, který může i přes opatrnost řidičů skončit špatně. Malé dítě se snadno schová do mrtvého úhlu či za stojící auto, a průšvih je na světě.
Jedno ráno jsme pozorovali frmol před školou generála Fajtla v pražských Letňanech, kde školní ulice není. Zákaz zastavení tam nikdo nerespektoval. Maminka zaparkovala stejně jako čtyři další motoristé na žluté čáře za značkou Zákaz zastavení, vyskočila od volantu a otevřela do silnice pravé zadní dveře, ze kterých se vysoukalo dítě. Uprostřed ulice ho ještě zastavila se slovy: „A pusu nedostanu?“ Po obligatorním a pro synka očividně ne moc příjemném polibku pokračoval hoch ke dveřím školy, zatímco ulicí projížděla dodávka, jejíž řidič po pár metrech zastavil, aby „vyhodil“ potomka směřujícího do vzdělávacího zařízení. Když se rozjel, přestal blokovat auta pokoušející se vyjet ze svých „parkovacích míst“ na zákazu zastavení.
Dříve tu byla situace ještě zmatenější, ale před dvěma lety zdejší radnice udělala z uličky před vchodem do ZŠ alespoň jednosměrku. Školní ulice mají chaotický provoz aut, chodců a třeba i cyklistů u škol řešit, i když to nejde zcela stoprocentně. Část rodičů vzorně zaparkuje na určeném parkovišti a dojde ke škole nebo nechá dítě jít samotné. Část jich jen přibrzdí v ulici těsně před zákazem, a tak se část chaosu pouze posouvá. Pravda, nával v ulici za rohem je menší, protože se tam netlačí úplně všichni.
První školní ulici v Evropě zavedlo v roce 1989 italské Bolzano. Postupně se tahle novinka začala šířit do dalších zemí západní Evropy. V roce 2020 se objevila v Říčanech, tam se školní ulice dokonce jmenuje Školní. Před třemi lety zkusili zavést omezení u školy v Dobříši, několik se jich objevilo i v Praze.
Ne všude to ale šlo hladce. Třeba v Radotíně na okraji Prahy se věc řešila soudně. Trojice občanů považovala zákaz vjezdu motorových vozidel od 7.30 do 8.00 za omezení svobody pohybu a rozhodnutí o zřízení školní ulice napadla u soudu. Nakonec vyhrála městská část a provoz před školou se v době před začátkem vyučování mohl omezit.
Pěškobus
Někteří rodiče nevozí dítě do školy autem kvůli pohodlí, ale kvůli bezpečí. Pokud je mezi bydlištěm a vzdělávacím zařízením například rušná silnice nebo nebezpečná křižovatka, volí rodič spěchající do práce raději variantu odvozu potomka. Pěšky ho samotného nepustí a na to, aby ho doprovázel pěšky, nemá čas. V Evropě se proto objevují takzvané pěškobusy. Ty mají své stanovené trasy, dá se říct linky. Vždy je doprovází minimálně jeden dospělý a nabírá cestou děti, které tak jdou pod dozorem pěšky. Pěškobusy můžete potkat třeba v Bratislavě, u nás se jim bohužel moc nedaří. Jednotky jich v minulosti fungovaly jen pár dní během zářijových týdnů mobility. Naopak se jim daří třeba v Rakousku, kde dokonce mají i velobusy – děti hromadně jezdí do školy na kole.
Zastávka pro rodiče
V Německu existují i speciální zastávky pro rodiče. Tuto jsme potkali v Ulmu. Jak už to v Německu bývá, na jejich zřizování mají normu. Ta stanoví, že zastávka pro rodiče má být od školy nejméně 300 metrů, aby se děti po ránu taky prošly. Od tzv. Elternhaltestelle už musí cesta vést po chodníku nebo pěší zónou či ulicí, kam je zakázán vjezd motorových vozidel, či dokonce všech, aby byla cesta bezpečná.
Zdroj: Svět motorů