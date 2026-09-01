„Víte, proč jsme vás zastavili?“ Jak na větu, která v policejní metodice chybí
„Víte, proč jsme vás zastavili?“ Tato věta zlidověla a mnoha řidičům připadá jako přirozený úvod dopravní kontroly. V oficiálních policejních metodikách ji však nenajdete. Víte, jak na ni reagovat s chladnou hlavou, v souladu se zákonem a bez toho, abyste si zbytečně přitížili?
Zákon o Policii ČR i vnitřní předpisy udávají zcela jasný sled kroků při dopravní kontrole. Policista musí po zastavení vozidla a prokázání příslušnosti k policii bezprostředně oznámit právní důvod úkonu. Pro splnění této zákonné povinnosti přitom hlídce plně postačuje i velmi obecná formulace, že jde o běžnou dopravní kontrolu.
Dotaz směřovaný na vědomí řidiče ve formě věty typu „Víte, proč jsme vás zastavili?“ se v oficiálním výcviku policejních škol vůbec neobjevuje. Povinnost vysvětlit rámec kontroly leží plně na strážci zákona, nikoli na řidiči.
Praxe není kopie metodiky
Proč tedy policisté otázku na důvod zastavení v praxi tak rádi používají? Jde o neoficiální, ale vysoce funkční taktickou pomůcku. Využívá přirozené lidské tendence ve stresu mluvit a snažit se situaci okamžitě urovnat. Pokud řidič zneklidní a sám od sebe vyhrkne, že pravděpodobně jel příliš rychle, nedal přednost nebo přehlédl značku, daruje policistovi cenný trumf.
Samotné ústní přiznání u přestupků vyžadujících přesné měření (jako je překročení rychlosti) nestačí pro uložení sankce. Jako podpůrný důkaz, dnes zpravidla nahraný na kamerovém záznamu policisty, vám může nabourat jakoukoli pozdější obhajobu.
Otázka navíc hlídce slouží k okamžitému vyhodnocení psychického stavu řidiče. Podle tónu hlasu a pohotové reakce pozná nervozitu, agresivitu nebo případný vliv alkoholu či jiných návykových látek.
Především slušně
Listina základních práv a svobod garantuje každému právo nevypovídat a nezpůsobit si vlastní výpovědí riziko stíhání. Důkazní břemeno nese vždy stát, respektive policie. Nemáte žádnou zákonnou povinnost hádat, tipovat ani policistům usnadňovat jejich práci.
Reakce by však zároveň neměla sklouznout k neukázněnosti či poučování. Dávat policistovi najevo znalost metodiky bývá takticky kontraproduktivní a kontrolu to zbytečně vyostří. Policisté i právníci se shodují na tom, že při kontrole se vyplatí zejména slušný pozdrav a respektující jednání. O tom se sice v oficiálních policejních metodikách také nic nepíše, ale jde o elementární pravidlo slušného chování, které platí mezi všemi lidmi.
Nejefektivnější odpovědí na onu otázku zůstává věcné, slušné a neutrální konstatování: „Nevím, prosím sdělte mi to.“ Tímto vyjádřením dáte najevo plnou ochotu ke spolupráci, zachováte slušnost, ale zároveň si nepřiřknete žádné pochybení. Míč se vrací na stranu policisty, který musí oficiálně uvést konkrétní důvod.
Pokud je však situace očividná, například když jste projeli kolem radaru výrazně vyšší rychlostí, nemá smysl ze sebe dělat hloupého a tvářit se, že netušíte, o co jde.
Zbytečná horlivost
S úvodem policejní kontroly úzce souvisí ještě jedna chyba, které se řidiči v nervozitě často dopouštějí. Jde o přehnanou horlivost s doklady. Mnoho lidí má tendenci okamžitě po zastavení lovit v tašce peněženku a dávat „papíry“ policistovi do ruky ještě dříve, než dotyčný vůbec dojde k okénku.
Z právního hlediska však řidič nemá žádnou povinnost předkládat cokoliv automaticky ze své vlastní vůle. Povinnost předložit doklady předepsané pro řízení a provoz motorového vozidla vzniká až v momentě, kdy k tomu policista řidiče vyzve. Klidné posezení s rukama na volantu a vyčkání na konkrétní pokyn představuje nejlepší způsob, jak zachovat chladnou hlavu a profesionální přístup.
Že nervozita a přehnaná iniciativa uškodí řidičům i bez přičinění hlídky, dokazuje i čerstvý případ z německého Piesportu. Tamní policisté na konci srpna zastavili k běžné silniční kontrole starší mitsubishi. K překvapení samotných příslušníků neměli šanci položit ani první větu. Vystresovaná posádka sama od sebe přiznala, že před chvílí vykradla blízké bistro s kebabem.
V autě pak policisté našli nářadí i ukradené pokladny z herních automatů, přičemž řidič jel bez řidičáku, na cizích značkách a bez pojištění. Psychologie okamžiku během policejní kontroly má zkrátka sílu.
Zdroje: Presseportal, Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích