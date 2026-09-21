Vláda od října obnoví regulaci cen paliv a zastropuje ceny
Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva.
Spolu s tím stát také sníží spotřební daň na naftu, její úroveň klesne z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. Dnes o tom rozhodla vláda, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo financí. Schválená opatření budou platit zatím do konce října.
„Od 1. října obnovujeme osvědčenou regulaci cen pohonných hmot a zároveň na měsíc snižujeme spotřební daň z nafty na evropské minimum. Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v ČR na nejpříznivějších úrovních v EU," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 podle údajů společnosti CCS ve čtvrtek stál průměrně 45,55 koruny, litr dieselu už byl za 49,13 koruny. Ceny benzinu jsou tak nyní nejvyšší od léta 2022, u nafty od března 2022. V meziročním srovnání je nyní benzin asi o deset korun na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o zhruba 15 korun méně. Dosud nejvyšší ceny evidovala CCS u benzinu 23. června 2022, kdy byl litr za 47,97 koruny, a u nafty 13. března 2022, tehdy stála 49,57 Kč/l.
|Průměrné ceny PHM v krajích
|Benzín
|Nafta
|Hlavní město Praha
|46.11 Kč
|50.57 Kč
|Jihomoravský
|45.58 Kč
|49.85 Kč
|Jihočeský
|45.17 Kč
|49.60 Kč
|Karlovarský
|45.68 Kč
|50.16 Kč
|Královéhradecký
|45.40 Kč
|49.73 Kč
|Liberecký
|45.49 Kč
|49.87 Kč
|Moravskoslezský
|45.45 Kč
|49.77 Kč
|Olomoucký
|45.55 Kč
|49.91 Kč
|Pardubický
|45.48 Kč
|49.81 Kč
|Plzeňský
|45.40 Kč
|49.70 Kč
|Středočeský
|45.70 Kč
|50.15 Kč
|Vysočina
|45.56 Kč
|49.83 Kč
|Zlínský
|45.41 Kč
|49.71 Kč
|Ústecký
|45.50 Kč
|49.81 Kč
|Zdroj: mBenzin.cz
Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy koncových cen. U nafty zároveň snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.
|Průměrné ceny PHM za rok 2026
|Srpen
|44,21 Kč/l
|Červenec
|39,95 Kč/l
|Červen
|38,22 Kč/l
|Květen
|42,13 Kč/l
|Duben
|43,56 Kč/l
|Březen
|41,39 Kč/l
|Únor
|33,67 Kč/l
|Leden
|33,25 Kč/l
|Zdroj: CCS
Zdroj: ČTK, CCS, mBenzin