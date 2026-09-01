Vláda zpoplatňuje nové úseky. Mýto nově zaplatíte na D3, D35 a D49
Česká síť zpoplatněných komunikací se od 1. září rozrůstá o první nově dokončené dálniční úseky. Mýtný systém nyní zahrnuje nové kilometry na D3, D35 či D49. Další úpravy budou následovat v říjnu a listopadu.
Od 1. září 2026 rozšiřují síť mýtem zpoplatněných komunikací nové dálniční úseky v celkové délce 17,2 kilometru. Jde o tyto úseky:
D3 (Jižní Čechy): Zpoplatněn je nový tříkilometrový úsek mezi Nažidly a státní hranicí u Dolního Dvořiště.
D35 (Východní Čechy): Přibývá 6,45 kilometru v úseku z Ostrova do Vysokého Mýta (mimo tunel Homole).
D49 (Zlínský kraj): Mýtné se nově týká také 7,6 kilometru dlouhé trasy mezi Holešovem a Fryštákem.
Celková délka zpoplatněných cest tak brzy dosáhne téměř tří tisíc kilometrů. Sazby mýtného se od začátku letošního roku nemění, stejně jako fakt, že mýtné platí vozidla nad 3,5 tuny. Lehčím autům zůstává elektronická dálniční známka.
Podzimní vlna úprav tím ale nekončí. Posun termínu zprovoznění dálnice D6 si od 1. října vyžádá úpravu tamního členění mýtných úseků a vznikne nový úsek Ležky – Lubenec.
Od 1. listopadu se zpoplatněná síť rozrostou o dalších 3,7 kilometru na novém úseku dálnice D48 mezi křižovatkami Dub a Palačov. V souvislosti s jeho otevřením zároveň zanikne dosavadní mýtný úsek na silnici I/48 mezi Blahutovicemi a Palačovem.
Září s sebou nese i několik technických úprav na silnicích první třídy. Kvůli výstavbě křižovatek se rozdělí vybrané mýtné úseky na silnicích I/38 a I/43. Ostatní úpravy v délkách či rušení některých úseků souvisejí s běžnými posuny značek označujících začátky a konce obcí.
Po dokončení všech plánovaných podzimních změn bude celková délka sítě podléhající elektronickému mýtu činit 2918 kilometrů, z čehož přesně 1569 kilometrů připadne na dálniční tahy. Sazby od 1. 1. 2026 zůstávají stejné.
|Seznam mýtem zpoplatněných pozemních komunikací (od 1. 9. 2026)
|Označení a úsek
|Délka (km)
|D0 Praha-Satalice – Praha-Běchovice (exity 58–62)
|4,6
|D0 Modletice – Praha-Ruzyně (exity 76–28)
|35,3
|D1 Průhonice – státní hranice (exit 6 až km 377)
|370,5
|D2 Brno-jih – státní hranice (exit 1 až km 61)
|60,5
|D3 Mezno – Kaplice (km 62 až exit 165)
|102,9
|D3 Nažidla – Dolní Dvořiště-státní hranice (km 171 až km 175)
|3,5
|D4 Jíloviště – Třebkov (exity 9–84)
|75,0
|D5 Praha-Třebonice – státní hranice (exit 1 až km 151)
|151,5
|D6 Praha-Řepy – Bukov (exity 1–62)
|62,6
|D6 Ležky – Bošov (km 73 až exit 83)
|10,2
|D6 Jenišov – Cheb-sever (exity 131–169)
|37,5
|D7 Praha-Ruzyně – Knovíz (exity 2–18)
|17,0
|D7 Slaný - západ – Kutrovice (exit 24 až km 28)
|3,4
|D7 Panenský Týnec – Louny-západ (km 34,5 až km 51)
|16,2
|D7 Postoloprty – Spořice (exity 56–78)
|22,4
|D8 Praha-Březiněves – státní hranice (km -3,5 až km 92)
|96,2
|D10 Praha-Satalice – Ohrazenice (exity 1–71)
|70,1
|D11 Praha-Horní Počernice – Jaroměř-sever (exity 1–113)
|113,3
|D11 Královec – státní hranice (km 151 až km 154)
|3,3
|D35 Hořice – Plotiště (exity 109–126)
|17,9
|D35 Sedlice – Cerekvice nad Loučnou (exity 127–179)
|51,4
|D35 Janov – Svitavy (exity 189–201)
|11,6
|D35 Mohelnice-jih – Lipník nad Bečvou (exity 235–296)
|58,6
|D46 Vyškov-východ – Olomouc-Slavonín (exit 1 až km 39)
|38,5
|D48 Bělotín – Nový Jičín-centrum (exit 1 až km 20)
|17,3
|D48 Rybí – Žukov (km 24 až exit 70)
|45,4
|D49 Hulín – Fryšták (exit 1 až km 18)
|16,7
|D52 Rajhrad – Pohořelice-jih (exity 10–26)
|16,9
|D55 Holice – Kokory (exit 1 až km 8)
|7,6
|D55 Hulín – Napajedla (exit 16 až km 36)
|19,5
|D55 Babice – Bzenec (exity 42–64)
|21,1
|D56 Ostrava-Hrabová – Frýdek-Místek (exit 39 až km 54)
|13,7
|I/3 Mirošovice – Mezno
|42,9
|I/4 Praha – Jíloviště
|4,7
|I/6 Bošov – Karlovy Vary
|29,7
|I/7 Spořice – Chomutov
|3,4
|I/11 Krásné Pole – Ostrava
|8,3
|I/12 Praha – Kolín
|32,5
|I/16 Řevničov – Bezděčín
|75,4
|I/16 Mladá Boleslav – Úlibice
|35,8
|I/19 Oltyně – Čekanice
|9,9
|I/19 Tábor – Pelhřimov
|36,2
|I/20 Plzeň – České Budějovice
|107,1
|I/22 Vodňany – Klatovy-východ
|54,1
|I/26 Plzeň – Folmava
|50,8
|I/27 Plzeň-Litice – Klatovy-východ
|35,0
|I/30 Lovosice – Ústí nad Labem
|14,5
|I/33 Hořenice – Náchod
|18,3
|I/34 České Budějovice – Jindřichův Hradec
|49,7
|I/34 Jarošov nad Nežárkou – Koclířov
|121,2
|I/35 Bílý Kostel nad Nisou – Ohrazenice
|32,3
|I/35 Turnov – Jičín
|13,8
|I/35 Úlibice – Všestary (MÚK s D11)
|28,8
|I/35 Hradec Králové – Mohelnice
|91,0
|I/35 Křelov – Olomouc
|2,6
|I/37 Hradec Králové – Pardubice
|15,9
|I/38 Jestřebí – Mladá Boleslav
|31,1
|I/38 Poděbrady – Hatě
|152,9
|I/43 Brno – Svitavy
|51,5
|I/46 Olomouc-Slavonín – Olomouc-centrum
|0,9
|I/47 Kroměříž – Hulín
|3,4
|I/47 Přerov – Bělotín
|22,6
|I/48 Jeseník nad Odrou – Palačov
|3,8
|I/48 Nový Jičín-centrum – Rybí
|4,4
|I/50 Holubice – Rovné
|85,9
|I/52 Brno – Rajhrad
|4,6
|I/52 Pohořelice – Mikulov
|22,4
|I/55 Přerov – Hulín
|11,5
|I/58 Příbor – Krmelín
|14,2
|I/63 Bystřany – Řehlovice
|6,9
|I/68 Třanovice – Mosty u Jablunkova
|32,5
Zdroje: Czechtoll, MDČR